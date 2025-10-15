Rajchl (PRO): Než příště otevřete pusu, laskavě si zameťte před vlastním prahem

Reakce na kauzu Filipa Turka už začínají připomínat silvestrovský program.
Prodavačka diplomů z Mendelovy univerzity se veřejně rozhořčuje nad tím, jak někdo mohl takto hluboko klesnout.
Ministr vnitra, jenž se snažil přesvědčit celý národ, že svůj šifrovaný telefon za 100.000 Kč dal na hraní dětem, píše na svém FB, že Turkovy výmluvy působí trapně a směšně.
A ministr zahraničí z úleku Jan Lipavský, jenž ještě coby nadějný pirátský kádr citoval Lenina, když napsal, že "kapitalisté sami nám prodají provaz, na kterém je my oběsíme", se rozhořčuje nad tím, že nám Turek svými hrubými výroky dělá ostudu a že člověk píšící takové zvrácené komentáře nemůže být ministrem zahraničí.
Takže vážení morální majáci stojící na té správné straně, dovolte mi, abych vám poslal za sebe takový malý krátký vzkaz.
Než příště otevřete pusu, tak si laskavě zameťte před vlastním prahem.
JUDr. Jindřich Rajchl
