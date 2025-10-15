Rajchl (PRO): Než příště otevřete pusu, laskavě si zameťte před vlastním prahem

16.10.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi a jeho kritikům.

Rajchl (PRO): Než příště otevřete pusu, laskavě si zameťte před vlastním prahem
Foto: XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Reakce na kauzu Filipa Turka už začínají připomínat silvestrovský program.

Prodavačka diplomů z Mendelovy univerzity se veřejně rozhořčuje nad tím, jak někdo mohl takto hluboko klesnout.

Ministr vnitra, jenž se snažil přesvědčit celý národ, že svůj šifrovaný telefon za 100.000 Kč dal na hraní dětem, píše na svém FB, že Turkovy výmluvy působí trapně a směšně.

A ministr zahraničí z úleku Jan Lipavský, jenž ještě coby nadějný pirátský kádr citoval Lenina, když napsal, že "kapitalisté sami nám prodají provaz, na kterém je my oběsíme", se rozhořčuje nad tím, že nám Turek svými hrubými výroky dělá ostudu a že člověk píšící takové zvrácené komentáře nemůže být ministrem zahraničí.

Takže vážení morální majáci stojící na té správné straně, dovolte mi, abych vám poslal za sebe takový malý krátký vzkaz.

Než příště otevřete pusu, tak si laskavě zameťte před vlastním prahem.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Je prolévána krev obyčejných lidí v zájmu obřích zisků zbrojařských korporací
Rajchl (PRO): Máme druhou nejsilnější měnu na světě
Rakušanův tým rozprášit. STOP Ukrajině. Rajchlův drsný plán pro první dny
Poté, co Rajchl zdemoloval v TV „čerpačku“ ze STANu, ještě přituhlo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Turek , Rajchl , motoristé , PRO , Nerudová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Sestaví Andrej Babiš vládu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Elektro automobily

Že jsou předražené se shodneme. Ale co s tím? To, že to jako politik budete jen říkat je podle mě žalostně málo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Než příště otevřete pusu, laskavě si zameťte před vlastním prahem

6:07 Rajchl (PRO): Než příště otevřete pusu, laskavě si zameťte před vlastním prahem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi a jeho kritikům.