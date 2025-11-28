Hoffmannová (Piráti): Nechci, aby se děti používaly jako štít v boji o dotace

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím ve sportu.

Podpora sportu dětí a mládeže je pro mě zásadní téma. O to smutnější je, když někdo zneužije veřejné peníze, které mají pomáhat dětem a klubům, ne jednotlivcům.

I ostravský fotbal bohužel zažil kauzu dotačního podvodu, která tento týden skončila rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci.

Indicie o možném dotačním podvodu se ke mně dostaly na začátku mého mandátu na radnici v roce 2018, kdy mě jako gesční náměstkyni primátora pro oblast sportu a vzdělávání kontaktovala policie. Jako osoba zodpovědná za nakládání s veřejnými prostředky jsem v tu chvíli nemohla udělat nic jiného, než klubu zastavit finanční podporu.

Šlo o vyšší jednotky milionů korun ročně z rozpočtu města.

Následoval silný nátlak ze strany klubu, který se proti tomuto rozhodnutí bránil. Do tlaku byli bohužel zataženi i rodiče a děti z mládežnických týmů, kteří chodili na zastupitelstvo „bojovat“ proti tomuto rozhodnutí. V rámci vyšetřování jsem byla vázána mlčením, takže jsem celou situaci nemohla veřejně vysvětlit a bylo snadné udělat ze mě „tu zlou, co bere peníze dětem“.

O to víc si dodnes vážím toho, že zastupitelstvo města tlak ustálo a rozhodlo se veřejné peníze chránit.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, které potvrdilo tresty v této kauze, tenhle postup zpětně potvrzuje.

Budu dál prosazovat maximálně transparentní dotace a férové podmínky pro všechny poctivé sportovní kluby, které pracují s dětmi a mládeží.

Nechci už nikdy vidět, aby se děti používaly jako štít v boji o dotace.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
