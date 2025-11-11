Rajchl (PRO): Nezkorumpovatelnost své postavy Zelenský pozapomněl někde v šatně

Před pár měsíci jsem na svém FB profilu psal o nejbližším spolupracovníkovi Volodymyra Zelenského Timurovi Mindičovi.
Tento vlivný podnikatel stál za vzestupem nynějšího ukrajinského autokrata coby producent televizního seriálu Sluha státu, v němž hrál Zelenskyj roli nebojácného bojovníka proti korupci.
Díky tomu získal pozornost a popularitu veřejnosti a v roce 2019 se stal překvapivým vítězem prezidentských voleb.
Ovšem nezkorumpovatelnost své postavy pozaponěl někde v šatně.
S Mindičem se vrhli na vše, co bylo možné vyvést ze státního majetku do jejich kapsy a oparavdové žně jim započaly v momentě, kdy na Ukrajinu začala proudit masivní vojenská a finanční pomoc.
Poté ovšem protikorupční agentura NABU nainstalovala odposlech do studia Kvartal 95, jež Mindičovi patřilo, a detektivové se dostali k informacím o dělení profitu z defraudace zahraniční pomoci. Tedy i peněz našich občanů.
Velký problém ovšem nastal ve chvíli, kdy se zjistilo, že na odposlečích je s největčí pravděpodobností i sám malý velký Volodymyr.
A tak těsně před tím, než si měli detektivové z NABU s posvěcením speciální prokuratury SAP pro Mindiče přijít, se ukrajinský prezident uchýlil k zoufalému zatáhnutí za záchrannou brzdu a nechal tyto detektivy pozatýkat a zabavit jejich důkazní materiály.
S čím ale nepočítal, byla skutečnost, že lidé vyrazí do ulic a že ani Američanům, jež přes tyto dvě agentury kontrolovali své peníze, se tento krok vůbec líbit nebude.
A tak musel vzít zpátečku a pravomoci NABU i SAP obnovit.
Ti se po krátkém zmátoření znovu rozhodli si pro Mindiče přijít a zatknout jej, ale ten mezitím uprchl do zahraničí.
Někdo mu dal evidentně echo.
Můžete hádat, kdo to asi byl. Jeden pokus vám jistě bude stačit.
Mindič prostě za mříže nemohl. Hrozilo by, že by začal vypovídat a už tak notně pošramocený obrázek "nezkorumpovatelného lídra demokratického světa", jenž média hlavě kleptokratického režimu z Kyjeva, přisoudila, by se rozpadl na tisíc kusů.
A to se prostě nesmělo stát.
Našim pětikoaličním proukrajinským nadbíhačům to samozřejmě vadit nebude. Naopak budou Zelenského omlouvat a blahořečit.
Jejich peníze totiž on s Mindičem nerizkrádali.
Byly to ty vaše.
Nevím, jak vás, ale mně to naopak vadí poměrně hodně. Naše prostředky, za něž jsme tady mohli mít novou nemocnici, školu, nebo kus dálnice, skončily v kapsách téhle vyvedené dvojky z filmové branže.
A proto prostě už nehodlám na Ukrajinu poslat ani korunu z našich daní. Nikoliv proto, že bych nadbíhal Rusku nebo nechtěl pomoci obyčejným trpícím Ukrajincům, nýbrž proto, že by stejně valnou většinu těchto peněz tito tuneláři rozkradli.
Jestli mě za to znovu onálepkují jako kremelského poskoka, tak to v klidu přežiju.
Bude mě totiž hřát pocit, že peníze našich firem a lidí zůstaly doma a nikoliv v kapsách Zelenského kartelu.
Což mi ke štěstí úplně stačí.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV