Rajchl (PRO): Progresivní liberalismus jako svět za zrcadlem

Vlevo jsou “lidé”, kteří se považují za vlastence Česka a označují skupinu napravo za kolaboranty, zrádce a ruské šváby a extrémisty.
Progresivní liberalismus je totiž jako svět za zrcadlem, kde se pravda stává lží a lež pravdou.
- Česká vlajka a zájmy českých občanů jsou zde kolaborací
- Úchylnost a oplzlost láskou
- Tvrzení o existenci pouze dvou pohlaví xenofobii
- Obhajoba tradičního manželství coby svazku mezi mužem a ženou homofobií
- Mír kapitulací
- Nacistické symboly znakem hrdinného boje proti Rusku
- Svoboda povinností zastávat jediný správný názor, v opačném případě být stíhán a ostrakizován
- Neadekvátně ohodnocená práce ve prospěch miliardových nadnárodních korporací prosperitou
- Zelená lež okrádající občany i firmy o jejich peníze záchranou planety
- Ovlivňování myšlení politickými neziskovkami a uplacenými médii demokracií
-Označení člověka černé pleti za pachatele trestného činu rasismem
- Servilita vůči ukrajinským migrantům solidaritou
- Historická fakta lží a pro-ruskou aktivitou.
My jsme tady proto, abychom toto falešné zrcadlo převracející realitu rozbili na tisíc kusů a vrátili do České republiky holou pravdu a zdravý rozum.
A co vy?
Na kterou stranu se zítra přidáte?
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV