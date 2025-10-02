Rajchl (PRO): Progresivní liberalismus jako svět za zrcadlem

02.10.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k různým pohledům na palčivé problémy dneška.

Rajchl (PRO): Progresivní liberalismus jako svět za zrcadlem
Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Vlevo jsou “lidé”, kteří se považují za vlastence Česka a označují skupinu napravo za kolaboranty, zrádce a ruské šváby a extrémisty.

Progresivní liberalismus je totiž jako svět za zrcadlem, kde se pravda stává lží a lež pravdou.

- Česká vlajka a zájmy českých občanů jsou zde kolaborací

- Úchylnost a oplzlost láskou

- Tvrzení o existenci pouze dvou pohlaví xenofobii

- Obhajoba tradičního manželství coby svazku mezi mužem a ženou homofobií

- Mír kapitulací

- Nacistické symboly znakem hrdinného boje proti Rusku

- Svoboda povinností zastávat jediný správný názor, v opačném případě být stíhán a ostrakizován

- Neadekvátně ohodnocená práce ve prospěch miliardových nadnárodních korporací prosperitou

- Zelená lež okrádající občany i firmy o jejich peníze záchranou planety

- Ovlivňování myšlení politickými neziskovkami a uplacenými médii demokracií

-Označení člověka černé pleti za pachatele trestného činu rasismem

- Servilita vůči ukrajinským migrantům solidaritou

- Historická fakta lží a pro-ruskou aktivitou.

My jsme tady proto, abychom toto falešné zrcadlo převracející realitu rozbili na tisíc kusů a vrátili do České republiky holou pravdu a zdravý rozum.

A co vy?

Na kterou stranu se zítra přidáte?

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
