Rajchl (PRO): Škodovka v Rusku. Tak to je gól

Tak tohle je fakt gól!
Koncern Škoda Auto, který si hraje na to, že je pevně hodnotově ukotven na straně Ukrajiny, kterou navenek plně podporuje, si po demonstrativním odchodu z Ruska na počátku března 2023 otevřel výrobní linky v Kazachstánu, odkud její automobily vesele plynou hádejte kam...no samozřejmě že do Ruska.
Abyste mě špatně nepochopili - mně nevadí, že se to děje (ostatně německé automobilky dělají to samé před Kyrgyzstán), mně vadí to farizejství, se kterým se tady všichni prsí, jak dávají od Ruska ruce pryč, aby zadními vrátky pěkně potichoučku své produkty na tento významný trh stejně dodávali.
Tak jsem teď zvědav, jak hned v pátek začnou všichni lepševici v naší zemi prodávat své kamiqy a kodiaqy. Autobazary, kde nabízejí odkup vozu za hotové, by si měly nachystat opravdu hodně peněz - ty desetitisíce vozů, co se jim tam zítra nahrnou, to bude pořádný nával.
Stejně tak už se nemohu dočkat, jak všichni ti, které tady Škodovka živí začnou zítra vracet štědré sponzorské dary, které od ní za poslední 3 roky dostali.
To bude panečku bavendo.
Ne, dělám si legraci - samozřejmě se nestane vůbec nic.
Dát ukrajinskou vlajku na profilovku na FB, pohoršovat se nad těmi zlými Russáky a volat Sláva Ukrajině, to nic nestojí. Ale vracet hromadu peněz, to se jim moc chtít nebude.
Takže milí drazí libtardi, můžete se své pokrytectví snažit maskovat všemi možnými vulgárními nadávkami na mou adresu a kňučet ještě víc než doteď, ale faktem zůstane to, že jste všem normálním lidem, kteří si nehrají na modrožluté heroje, už jen k smíchu.
To je prostě holý fakt.
P.S.: Poděkování za zdroj informace patří Angelice Bazalové.
JUDr. Jindřich Rajchl
