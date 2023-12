Rajchl (PRO): Tady máte pohádku o Hodné emisní povolence

reklama

Blíží se čas Vánoc, a tak mám pro vás, moje malá robátka pohádku o Hodné emisní povolence.

Tak tedy:

1) Hodná teta jménem Evropská unie řízená mocným strýčkem jménem Německo vystaví velké množství povolenek za velmi příznivou cenu 5-10 EUR za tunu CO2

2) ty potřebné nakoupí producenti CO2 (převážně chuďasové ze střední a východní Evropy), ty přebytečné spekulativně skoupí dobrotivé německé penzijní fondy

3) Tetička EU postupně objem vydávaných povolenek snižuje, přičemž z důvodu tzv. pandemie jejich počet omezí zcela drasticky a následně jej již přes své sliby nezvýší

4) cena Hodné emisní povolenky z tohoto důvodu raketově vzroste až na 90-100 eur

5) producenti CO2 jsou z důvodu nedostatečného počtu povolenek nuceni tyto kupovat za 90 EUR od dobrotivých německých penzijních fondů, které je původně nakoupili za 5 EUR.

6) cenu emisní povolenky každý producent nakonec promítne do koncové ceny elektřiny, kterou zaplatí každý občan či podnikatel v naší zemi, přičemž jim moudří rádcové z Kavčích hor říkají, že si za to kupují čistší vzduch.

A takto se, milé děti, díky Hodným emisním povolenkám mají důchodci v Německu jako prase v žitě, zatímco čeští důchodci, které ty elektrárny vlastníma rukama postavili, nemají pomalu ani rohlík.

Aneb za to, že pro Němce vyrábíme elektřinu v našich uhelných elektrárnách, jsme si vysloužili tu "čest", že jim z každé zaplacené faktury přispíváme na jejich důchody.

Za naši stranu PRO v tuto chvíli říkám jediné - když nám dáte důvěru a pošlete nás po příštích volbách do vlády, tak zazvoní zvonec a téhle pohádce bude jednou provždy konec.

Naše země už nebude oddaným poddaným, jenž bude plnit na slovo příkazy německých králů a poníženě děkovat za drobky, které upadnou od jejich stolu, kde díky naší práci hodují, a ke kterému nás nikdy nepozvou.

My už se nechceme doprošovat o křeslo u jejich žranice. My chceme vlastní stůl, kde si naservírujeme to, co si sami uvaříme.

A já jsem si jist, že pokud to dokážeme, tak ten náš stůl bude brzy výrazně bohatší než ten jejich.

Jste PRO?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

