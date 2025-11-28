Hejtman Grolich: Zahajujeme proces zastřešení krajských nemocnic

28.11.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rekonstrukcím nemocnic.

Hejtman Grolich: Zahajujeme proces zastřešení krajských nemocnic
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Nejjednodušší by bylo nedělat nic.  Jenže já jsem nešel do téhle práce proto, abych se bál nebo se vyhýbal těžkým úkolům.

Přichází největší událost krajské sezóny! Zahajujeme proces zastřešení krajských nemocnic.

Populace rychle stárne, přibývá chronických pacientů a roste potřeba dlouhodobé péče. Krajské zdravotnictví na to musíme připravit už teď – jinak to za pár let všichni pocítíme na kvalitě i dostupnosti péče. Začít musíme hned.

Když se nám změna povede, pacienti ji skoro nepoznají – a politické body nám to nepřinese, spíš otevře prostor pro kritiku. Ale když je potřeba něco udělat, tak se to prostě udělat musí.

Navrhujeme krajský zdravotní holding, stoprocentně vlastněný krajem: společná „střecha“ pro strategii, investice a nákupy, ale každá nemocnice zůstane samostatná – se svým vedením, odpovědností i identitou.

A píšu to jasně i sem: !? nic se nebude prodávat!?

Cíl je jednoduchý: i do budoucna zajistit dostupné a kvalitní zdravotnictví v celém Jihomoravském kraji – v regionech, ne jen v Brně – a férové, stabilní podmínky pro zdravotníky.

Co bude dál?

Začínáme debaty s opozicí, odbory a dalšími partnery. V každé krajské nemocnici plánujeme setkání se zaměstnanci a prostor na otázky. Pokud model na jaře schválí zastupitelstvo, teprve pak začíná dlouhodobý proces – s cílem plného fungování kolem roku 2028. Všechno budeme postupně a otevřeně vysvětlovat.

Díky, že to sledujete – a držte nám palce.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
