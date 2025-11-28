Zálom (Svobodní): Navrhují tedy dozimetristé znárodnění Argofertu?

28.11.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k akci hnutí STAN pojmenované kuponová debabišizace.

Zálom (Svobodní): Navrhují tedy dozimetristé znárodnění Argofertu?
Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Dozimetristé, pardon, korupční hnutí STAN, navrhují jakousi "kuponovou debabišizaci" s heslem "Staňte se také majiteli Agrofertu a profitujte z dotací". No dobrá, tak si to rozeberme. Dejme tomu, že by záměrem bylo zkusit napravit ekonomiku poničenou dotacemi a nějakým způsobem vrátit dotace, které nejprve stát rozdal vybraným podnikům, zpět mezi občany, z jejichž kapes to všechno šlo. Pak ovšem takový přístup by měl být plošný a z principu elementární spravedlnosti nemůže být zaměřen jen na Agrofert. A pokud tedy nejde o jakýsi první krok k antidotační transformaci české ekonomiky, což dozajista nejde, protože STAN rozhodně není proti ničení ekonomiky skrze dotace, pak je to zkrátka jen účelová politická hra. Důležitá věc, která tady trochu zaniká v tom neartikulovaném staňáckém vřeštění: aby se dalo něco lidem rozdat prostřednictvím kupónů, musí to stát držet ve svých pařátech. Navrhuje tedy dozimetristé nějaké zestátnění či znárodnění Argofertu? 

Psali jsme:

Předvánoční šok. 2195 korun za kilo cukroví srazilo Čechy do kolen
Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit
Hádka na síti. Kalousek na straně Babiše. U Šafra se vaří krev
Kdo místo Turka na zahraničí? U Motoristů víří tato jména

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

dotace , Svobodní , Zálom

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Fandíte hnutí STAN?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Fischer: Nominace Jaromíra Zůny je zcela nepřijatelná

22:33 Senátor Fischer: Nominace Jaromíra Zůny je zcela nepřijatelná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nominaci Jaromíra Zůny na post ministra obrany.