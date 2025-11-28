Zálom (Svobodní): Navrhují tedy dozimetristé znárodnění Argofertu?

Dozimetristé, pardon, korupční hnutí STAN, navrhují jakousi "kuponovou debabišizaci" s heslem "Staňte se také majiteli Agrofertu a profitujte z dotací". No dobrá, tak si to rozeberme. Dejme tomu, že by záměrem bylo zkusit napravit ekonomiku poničenou dotacemi a nějakým způsobem vrátit dotace, které nejprve stát rozdal vybraným podnikům, zpět mezi občany, z jejichž kapes to všechno šlo. Pak ovšem takový přístup by měl být plošný a z principu elementární spravedlnosti nemůže být zaměřen jen na Agrofert. A pokud tedy nejde o jakýsi první krok k antidotační transformaci české ekonomiky, což dozajista nejde, protože STAN rozhodně není proti ničení ekonomiky skrze dotace, pak je to zkrátka jen účelová politická hra. Důležitá věc, která tady trochu zaniká v tom neartikulovaném staňáckém vřeštění: aby se dalo něco lidem rozdat prostřednictvím kupónů, musí to stát držet ve svých pařátech. Navrhuje tedy dozimetristé nějaké zestátnění či znárodnění Argofertu?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV