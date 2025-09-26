Rajchl (PRO): Trestní oznámení na STAN a TOP 09

Včera jsem podal trestní oznámení na hnutí STAN a politickou stranu TOP09 pro trestný čin přijetí úplatku a zločinného spolčení v rámci kauzy Dozimetr.
Z výpovědí Mateje Augustína a Pavla Kose je zřejmé, že obě dvě tyto právnické osoby vědomě přijímaly finanční prostředky, pocházející z trestné činnosti, za něž poskytovaly organizované zločinecké skupině kolem Michala Redla různá zvýhodnění, jakož i politické krytí.
Je absurdní, pokud je v této zemi stíháno hnutí SPD za plakát s chirurgem z dovozu, zatímco dva politické subjekty, napojené na organizovaný zločin, zůstávají zcela stranou zájmu orgánů činných v trestním řízení.
Pevně doufám, že tuto absurdní situaci brzy narovnáme. Oba dva tyto politické subjekty by měly být stíhány, odsouzeny a zrušeny, neboť byly nepochybně součástí organizovaného zločinu.
JUDr. Jindřich Rajchl
