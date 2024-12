Rajchl (PRO): Tvrzení, že Ukrajinci jsou u nás za rok již 5,7 miliardy v plusu, je absolutní lež

Od jednoho našeho příznivce se mi dostala do ruky odpověď MPSV na otázku, jak je to s těmi příjmy a výdaji ve vztahu k ukrajinským migrantům, žijícím na našem území, a je to přesně tak, jak jsem se domníval. Na stranu příjmů si dali absolutně vše. A to nejen sociální a zdravotní pojištění, nýbrž i daň z příjmu, DPH a spotřební daň.

Kdybyste náhodou chtěli vědět, jak přišli na výši odvedeného DPH a spotřební daně ukrajinskými migranty (což reálně nelze zjistit), tak je to "modelací". Lidově řečeno si to vycucali z prstu. Strana výdajů je naopak limitována pouze na přímé výdaje na ukrajinské migranty, uvedené ve státním rozpočtu. Tedy například výdaje na zdravotní péči (ty platí zdravotní pojišťovny) na této straně rovnice zcela chybí.

Ale především chybí poměrná část na všech výdajích státu. Protože aby byla tato Rakušanova rovnice férová, tak do výdajové stránky prostě musíte zahrnout též procentuální podíl na celkovém provozu našeho státu. I ukrajinští migranti snad využívají služeb policie, hasičů, škol a školek, jezdí po našich silnicích, železnicích a určitě by se měli podílet i na platech našich politiků, kteří jim tak věrně slouží, že?

A tedy s ohledem na to, že občané ukrajinské národnosti, kteří přišli do České republiky po 24. 2. 2022, tvoří minimálně tři procenta naší celkové populace, tak by se také měli logicky podílet na třech procentech celkových nákladů našeho státu. Na rok 2024 výdaje státního rozpočtu plánovány ve výši 2173 miliard. Tři procenta z této částky tak představují 65,9 miliardy korun.

Pokud od této hodnoty odečteme Rakušanových 5,7 miliardy, o které jsou Ukrajinci údajně v plusu, tak se dostaneme na saldo mínus 60,2 miliardy korun. Tudíž každý z nás (včetně kojenců a důchodců) přispívá na život ukrajinských migrantů v naší zemi zhruba 6000 korun. U tříčlenné rodiny to tedy dělá 18 000 ročně. A to tam stále ještě nejsou ty výdaje zdravotních pojišťoven...

Chápu, že mě za tenhle realistický výpočet budou pravdoláskaři nenávidět, ale já vám prostě vždy budu říkat pravdu. Ošklivou, tvrdou, nepopulární - ale pravdu. Věřím, že si to po letech lhaní od politiků ze všech možných stran prostě zasloužíte.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

