Rajchl (PRO): Petr Pavel lže

Ruská federace opakovaně s příměřím souhlasila a sama jej prosazovala. Ať už v Istanbulu v dubnu 2022, kdy příměří odmítl ústy Borise Johnsona Západ, nebo letos v Anchorage, kde byl rovněž představen plán na uzavření příměří a následného trvalého míru.
Ve skutečnosti jde o to, že náš prezident, jakož i ostatní podporovatelé pokračování tohoto zbytečného ozbrojeného konfliktu, nemohou otevřeně říci to, co skutečně chtějí. Oni si totiž přejí, aby válka pokračovala. Vsadili na to svůj veškerý politický kapitál, jenž by se v okamžiku uzavření mírové dohody rozplynul v nenávratnu. Na co by pak sváděli svou vlastní neschopnost, když by neměli Putina?
A protože je pro ně politicky neakceptovatelné říct "chceme válku", tak říkají "chceme mír, ale za podmínek, které určíme my". Ty však jsou a vždy budou pro Rusko nepřijatelné. Konec konců co svět světem stojí, tak podmínky míru ve všech válkách určoval ten, kdo v ní měl převahu, nikoliv ten, jehož obrana kolabuje a denně přichází o další části svého území.
Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu i protestovat, ale to je asi tak to jediné, co proti tomu můžeme dělat. Pokud tedy bude Západ na těchto nesmyslných podmínkách trvat, tak bude ono krveprolití pokračovat. A stane se pouze to, že za rok budeme sedět u stolu a vyjednávat mír za mnohem horších a pro Ukrajinu potupnějších podmínek. Jen to bude o pár set tisíc životů a miliardy propálených dolarů dražší.
Komu skutečně záleží na budoucnosti Ukrajiny a jejich občanů, ten by měl prosazovat okamžité ukončení konfliktu na základě Trumpova plánu. Ten, kdo jej odmítá, fakticky zvedá ruku pro pokračování války, pro další promarněné lidské životy a pro definitivní devastaci Ukrajiny. Neboť čím později mírovou dohodu uzavřeme, tím horší podmínky v ní pro Ukrajinu budou.
To je bohužel nezvratný fakt.
