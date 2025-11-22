Rajchl (PRO): Petr Pavel lže

22.11.2025 12:06

Reakce na tvrzení prezidenta, že Rusko není ochotno přistoupit na příměří, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Rajchl (PRO): Petr Pavel lže
Foto: Repro: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Ruská federace opakovaně s příměřím souhlasila a sama jej prosazovala. Ať už v Istanbulu v dubnu 2022, kdy příměří odmítl ústy Borise Johnsona Západ, nebo letos v Anchorage, kde byl rovněž představen plán na uzavření příměří a následného trvalého míru.

Ve skutečnosti jde o to, že náš prezident, jakož i ostatní podporovatelé pokračování tohoto zbytečného ozbrojeného konfliktu, nemohou otevřeně říci to, co skutečně chtějí. Oni si totiž přejí, aby válka pokračovala. Vsadili na to svůj veškerý politický kapitál, jenž by se v okamžiku uzavření mírové dohody rozplynul v nenávratnu. Na co by pak sváděli svou vlastní neschopnost, když by neměli Putina?

Pavel

A protože je pro ně politicky neakceptovatelné říct "chceme válku", tak říkají "chceme mír, ale za podmínek, které určíme my". Ty však jsou a vždy budou pro Rusko nepřijatelné. Konec konců co svět světem stojí, tak podmínky míru ve všech válkách určoval ten, kdo v ní měl převahu, nikoliv ten, jehož obrana kolabuje a denně přichází o další části svého území.

Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu i protestovat, ale to je asi tak to jediné, co proti tomu můžeme dělat. Pokud tedy bude Západ na těchto nesmyslných podmínkách trvat, tak bude ono krveprolití pokračovat. A stane se pouze to, že za rok budeme sedět u stolu a vyjednávat mír za mnohem horších a pro Ukrajinu potupnějších podmínek. Jen to bude o pár set tisíc životů a miliardy propálených dolarů dražší.

Komu skutečně záleží na budoucnosti Ukrajiny a jejich občanů, ten by měl prosazovat okamžité ukončení konfliktu na základě Trumpova plánu. Ten, kdo jej odmítá, fakticky zvedá ruku pro pokračování války, pro další promarněné lidské životy a pro definitivní devastaci Ukrajiny. Neboť čím později mírovou dohodu uzavřeme, tím horší podmínky v ní pro Ukrajinu budou.

To je bohužel nezvratný fakt.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Jestli má dojít ke změně

Nemyslíte, že byste jako politici měli přestat štvát lidi proti sobě a i vy se k sobě chovat s větší úctou? Podle mě to dělají politici ze všech stran jen někdo víc a někdo víc.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

