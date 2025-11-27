Rajchl (PRO): Lidovci strašně rádi moralizují druhé

27.11.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke střelbě na FF UK a slovech Jana Baroška (KDU-ČSL), že Marian Jurečka (KDU-ČSL) o střelbě nevěděl, přičemž server iDnes informoval o tom, že Jurečku podřízený zprávil již hodinu po střelbě.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Pan Bartošek z KDU-ČSL včera na Primě skálopevně tvrdil, že Marian Jurečka o vánočním večírku po střelbě na FFUK rozhodně nelhal.

Tak buď je iDnes dezinformační médium, nebo lhal nejen Jurečka, ale i Bartošek.

Mimochodem za mě je tato lež stokrát horší než nějaké staré hloupé vtípky Filipa Turka. Trsat do 4 do rána v den největší lidské tragédie v našich dějinách, to chce opravdu hodně silný žaludek

Ale to už je u Lidovců takový kolorit - strašně rádi moralizují druhé, ale přitom jsou to právě oni, kdo jsou nejprolhanější a nejzkaženější ze všech.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jurečka za to nemůže, to je dáno řupoňům geneticky, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemravní bahno , 27.11.2025 14:39:29
jak je ještě na stole co k sežrání a k vypití, nezastaví je vůbec nic. Nějaká střelba a mrtví mezi studenty? "Však už to mají policajti pod kontrolou a ještě je tu chlebíčků a bílého suchého k nim a holarijóó!!" Ono by to tak nebilo do očí, kdyby potom hloupě nemoralizovali druhé za jiné věci, tím jsou lidovci přímo nechutní, ale tak prostě fungují už od První republiky. Ten v arestantvagonu prdící páter Lacina ve "Švejkovi" je typický představitel řupoňského chápání světa, jak je ještě co hodit do bachoru, vše se odkládá, vše počká.

|  6 |  0

