Rajchl (PRO): Lidovci strašně rádi moralizují druhé

Pan Bartošek z KDU-ČSL včera na Primě skálopevně tvrdil, že Marian Jurečka o vánočním večírku po střelbě na FFUK rozhodně nelhal.
Tak buď je iDnes dezinformační médium, nebo lhal nejen Jurečka, ale i Bartošek.
Mimochodem za mě je tato lež stokrát horší než nějaké staré hloupé vtípky Filipa Turka. Trsat do 4 do rána v den největší lidské tragédie v našich dějinách, to chce opravdu hodně silný žaludek
Ale to už je u Lidovců takový kolorit - strašně rádi moralizují druhé, ale přitom jsou to právě oni, kdo jsou nejprolhanější a nejzkaženější ze všech.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV