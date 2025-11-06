Rakušan (STAN): Měli jsme být odvážnější

Premiér dnes předal prezidentovi demisi naší vlády. Jaká byla? Podle mě dobrá, byť ne dokonalá. Vždycky budu pyšný na to, jak jsme zvládli bezprecedentní uprchlickou krizi i na to, že jsme se v rekordně krátkém čase dokázali zbavit energetické závislosti na Rusku. Že jsme fungovali jako spolehlivý a iniciativní člen EU a NATO, s jasnou zahraničně-politickou orientací na Západ.
V řadě ohledů jsme zůstali za očekáváním voličů, za to jsme zaplatili cenu v podobě volební porážky. Měli jsme být odvážnější v prosazování některých potřebných reforem a důslednější v boji proti dezinformacím.
Řešení je jen jedno: nevymlouvat se, neuhýbat před odpovědností, ale přesvědčit lidi, které jsme zklamali, že jsme schopni se z těch chyb poučit. A pracovat na tom od prvního dne v opozici. V té chceme díky spolupráci důsledně hájit nejzákladnější pilíře demokracie, jako jsou nezávislá veřejnoprávní média nebo svobodná občanská společnost. Ale také obranyschopnost Česka a odpovědnost vůči příštím generacím v podobě udržitelných veřejných financí nebo ochrany životního prostředí.
Mgr. Vít Rakušan
autor: PV