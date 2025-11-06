Rakušan (STAN): Měli jsme být odvážnější

06.11.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k demisi Fialovy vlády

Rakušan (STAN): Měli jsme být odvážnější
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Premiér dnes předal prezidentovi demisi naší vlády. Jaká byla? Podle mě dobrá, byť ne dokonalá. Vždycky budu pyšný na to, jak jsme zvládli bezprecedentní uprchlickou krizi i na to, že jsme se v rekordně krátkém čase dokázali zbavit energetické závislosti na Rusku. Že jsme fungovali jako spolehlivý a iniciativní člen EU a NATO, s jasnou zahraničně-politickou orientací na Západ.

V řadě ohledů jsme zůstali za očekáváním voličů, za to jsme zaplatili cenu v podobě volební porážky. Měli jsme být odvážnější v prosazování některých potřebných reforem a důslednější v boji proti dezinformacím.

Řešení je jen jedno: nevymlouvat se, neuhýbat před odpovědností, ale přesvědčit lidi, které jsme zklamali, že jsme schopni se z těch chyb poučit. A pracovat na tom od prvního dne v opozici. V té chceme díky spolupráci důsledně hájit nejzákladnější pilíře demokracie, jako jsou nezávislá veřejnoprávní média nebo svobodná občanská společnost. Ale také obranyschopnost Česka a odpovědnost vůči příštím generacím v podobě udržitelných veřejných financí nebo ochrany životního prostředí.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rakušan (STAN): Volíme do třetí nejvyšší funkce člověka, který ústavním systémem pohrdá
Rakušan (STAN): Vyzýváme poslance ANO, aby nevolili trestně stíhaného kandidáta
Rakušan (STAN): Už teď se připravujeme na nápravu škod
Ministr Rakušan: Budoucí koalice zahajuje vládnutí porušením základního ústavního principu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demise , MV , STAN , Rakušan

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má být ministr vnitra v demisi Vít Rakušan na co pyšný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Karel Haas byl položen dotaz

Chválíte ODS, jak jinak

Ale jak si teda vysvětlujete, že tu uspěla nová pravicová strana nebo to o sobě aspoň říká? Nemáte dojem, že ODS v posledních letech dost změnila svůj kurz, a že je třeba, aby se zas narovnal a ODS byla tou pravicovou stranou? Nebo podle vás děláte vše dobře a jste po pokračování toho, co a jak dělá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura (SPD): V Bruselu se dojednalo zpřísnění, ne zmírnění povolenek a Green Dealu

21:03 Okamura (SPD): V Bruselu se dojednalo zpřísnění, ne zmírnění povolenek a Green Dealu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům jednání ministrů životního prostředí k em…