Richterová (Piráti): Kdy povoláte armádu na testování?

Děkuji za odpovědi. Ještě bych zkusila velice stručně se doptat. Pan ministr říkal, že plán národní strategie testování je k dopracování. To je to, co jsme říkali, že to je bohužel zatím pouze taková hrubá kostra. A vzhledem k tomu, že to mělo být podle usnesení Sněmovny hotovo do 30. 6., tak přece jenom bych se ráda konkrétně doptala, kdy pane ministře předpokládáte, že národní plán testování hotový bude. A to právě včetně akčních kroků, aby z toho bylo jasné. Říkal jste, že si na pomoc povoláváte armádu na testování, aby z toho bylo zřejmější, kdy, v jaké situaci armáda bude nasazena. To je jedna moje prosba.

A druhá je k těm sociálním zařízením. Opět považuji za důležité, že tady jasně zaznělo, pan ministr řekl, že sociální zařízení jsou testována na protilátky, čili na prodělanou nemoc, na ty Rapid testy. Tak pojďme si říct, jestli to je opravdu něco, co si přejeme jako společnost. Já se domnívám, že to je opravdu velmi ke zvážení. Přece ta zařízení potřebujeme chránit tady a teď, seniory v zařízeních. Potřebujeme vědět, jestli pracovníci, co k nim chodí, nejsou infekční. Tak to je závěr k těm odpovědím a opravdu prosba o časový rámec, kdy bude dopracován kompletní plán testování včetně těch složek, jak získat kapacity, které jsou potřeba. Pro kolegy, kteří ho nečetli, zdůrazním, tam jsou definované páteřní laboratoře, je tam definováno, jak by měla vypadat celá velká síť, aby fungovalo, abychom se dostali na potřebné kapacity. My říkáme 30 tis. denně, ale už tam není vůbec řečeno, jakým způsobem se těchto kapacit dobereme. Opět, pane ministře, jste řekl, se domníváte, že dnes ty kapacity jsou 15 až 20 tis. testů denně, ale z toho národního plánu vůbec nevyplývá, že skutečně máme připravenou nejenom takovouto kapacitu na analyzování v laboratořích, ale ani na odběry. Tak mám tuhle prosbu o dopřesnění času, kdy to dopracujete.

