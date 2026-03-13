Richterová (Piráti): To, co jsme slyšeli teď, byla podle mého názoru ukázková manipulace

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
To, co jsme slyšeli teď, byla podle mého názoru ukázková manipulace. Přece přednostní práva jsou od toho, aby dala kontext anebo reagovala i na aktuální dění, na něco, co se aktuálně stane. Takže já se jenom chci ohradit vůči tomu, že jsem tady byla svým způsobem pochválena, ale přitom to, prosím, mělo být jenom k tomu, aby se to pak zneužilo při těch debatách o jednacím řádu. Sněmovna má umožnit reagovat na to, co se aktuálně stane, nebo ukázat, že třeba ten určitý bod jenom odvádí pozornost a že ta skutečná agenda je někde úplně jinde, to je jedna věc.
Pak chci poděkovat paní předsedkyni klubu hnutí STAN, protože velice precizně pojmenovala, co se tady včera stalo. A já si velmi vážím toho, když tady nadstranicky budeme hájit to, abychom byli schopni fungovat jako profesionálové, jako lidé, co prostě společně máme hájit zájmy naší země, aby se posouvala kupředu. A k tomu zkrátka patří kultura toho, jakým způsobem tady budeme společně žít, fungovat a spolupracovat.
To, jak včera vystupoval pan ministr Juchelka na interpelacích, si každý volič může vyhodnotit sám. Je jeho zodpovědnost, zda odpoví, nebo neodpoví na otázku, musí se držet tématu v interpelacích, ta volnost není absolutní, ale co je odpovědnost předsedajícího, je, udržet to zkrátka v mezích slušnosti. Tak to stanoví jednací řád. A udržet to v mezích slušnosti se z mého soudu včera nepodařilo. Je to odpovědnost nejenom pana ministra Juchelky, ale také pana předsedajícího. A ten nyní ukázal, že tu situaci opět nezvládl, když nyní Tomio Okamura komentoval z takzvaného empiru. Tam nemá být vysvětlováno něco, k čemu si člověk zkrátka má domluvit vystřídání při řízení schůze a má přijít sem k řečnickému pultíku.
Takže jenom ukazuji, že i teď v téhle jednoduché situaci pan předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura ukázal, že prostě není způsobilý dodržovat i ty základní zásady, na kterých tady ta Sněmovna celé roky funguje. Z mé zkušenosti a z mé paměti každý jiný předsedající vždy zvládl si to střídání domluvit a ten komentář přednést tady u řečnického pultíku. Takže žádám, aby to do budoucna bylo napraveno a upozorňuji, že ta odpovědnost za nezvládnutí situace včera při interpelacích, za nezvládnutí emocí pana ministra Juchelky leží i na včerejším předsedajícím Tomio Okamurovi.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
