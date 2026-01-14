Richterová (Piráti): Vláda Andreje Babiše situaci jenom zhorší

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení občané,
včera jsme sem k tomuto pultíku chodili jako Piráti pozadu. Ukazovali jsme tak, že budeme jednat o tom jednom zásadním, v něčem i nejdůležitějším bodě fungování Sněmovny, a to je důvěra vládě. A že hrozí místo posunu země vpřed v lepším případě zastavení Česka, stagnace, a v tom horším zpětný chod. Reverz. Něco, co si třeba my bytostně nepřejeme. A znázornili jsme tak tou nepříjemnou klopýtavou chůzí, že i v situaci, kdy řada z vás nových ministrů a ministryň se jistě bude lidsky a osobně snažit, tak hrozí, že ten celek, ten celý kurs nás potáhne všechny zpátky na východ, do doby bující korupce, klientelismu do doby normalizace lži. Piráti chtějí přitom posunout Česko konečně dopředu. Tak, jak to tato země potřebuje. A proto...
Proto my dnes už chodíme tak, jak je to běžné, ale ty skutečnosti, na které chceme upozornit, trvají. A jsou to skutečnosti, na které bychom si raději vůbec zvykat nemuseli. Je to vláda Andreje Babiše opřená o sklony k extremismu a bude nás vracet nazpět do toho devadesátkového Eldoráda, do doby kamarádčoftů. Do doby, kdy se lidi znali třeba z StB. A tohle bude s sebou strhávat i každého, kdo by chtěl jít konečně dopředu. A právě na kauzy, na kauzy jenom připomenu, jako je ta třeba - hejtmana Krkošky za Hnutí ANO odsouzeného za účast v organizované zločinecké skupině nebo kauzu Martina Charváta, bývalého primátora Pardubic za ANO, který se ocitl ve vazbě pro podezření z manipulace se zakázkami města a podle informací Seznam zpráv policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu sesbírali důkazy, že skupina podnikatelů a magistrátních referentů ohýbala soutěže ve prospěch konkrétních firem. Nebo kauza taktéž zatčeného primátora Chomutova Hrabáče za Hnutí ANO.
Tak na to jsme včera upozorňovali ústy našeho předsedy Zdeňka Hřiba. Na to budeme upozorňovat i nadále. I při dnešním rozhodování o důvěře vládě, protože vyslovení důvěry, to není jen nějaká formalita. Ta zde vyslovovaná důvěra vám konkrétním ministryním a ministrům, panu Borisi Šťastnému, Oto Klempířovi, Robertu Plagovi, paní ministryni Mrázové a tak dále, to je obrovský závazek. Slib daný lidem, kteří od státu očekávají ochranu, férové nastavení pravidel a funkční pomoc ve chvíli, kdy ji potřebují.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Jenže jak už včera začal ten výčet, kolik kauz, kvůli kterým vláda Andreje Babiše věci jenom zhorší, už známe a média je popsala, tak je ještě vhodné ten výčet doplnit, protože řádka těch kauz, které s sebou vleče Hnutí ANO - a několik velmi závažných, ukazuje, jak obtížné bude pro běžné lidi věřit, že tato vláda a vy konkrétní ministryně a ministři budete dělat pro naši zemi cokoliv jiného než pouhý zpětný chod s přídechem malé nebo velké domů pro konkrétní lidi z ANO, pro konkrétní lidi navázané na holding, a to ve chvíli, kdy právě tyto peníze chybí na systémy péče, na zdravotnictví, na dostupné bydlení.
Takže ty kauzy, které berou peníze nám všem, třeba Stoka, systém úplatků a manipulace zakázek spojován s brněnskou buňkou ANO. Krajský soud v Brně v této korupční kauze na radnici Brno střed uložil bývalému místostarostovi a radnímu městské části Jiřímu Švachulovi, který byl za ANO 9,5 roku ve vězení. Devět a půl roku. Umíte si to, prosím, všichni představit, být odsouzeni na skoro deset let života do vězení? Ono to není úplně v českých podmínkách běžné, a proto na tom ukazuji, jak závažná ta kauza Stoka je.
Taky Petr Liškutín, to byl místostarosta za hnutí ANO v Brně Ivanovicích, tam dostal podmínečný trest. A nejenom, že byl místostarosta, tak zas na Brně střed byl šéf investičního odboru. A člověk si říká, pro koho takoví lidé investují? Co je ten zájem, který je motivuje? Nu a jednu z klíčových postav kauzy Stoka toho pozdějšího radního Švachulu za hnutí ANO měl před komunálními volbami, jak píší média, přivést do brněnského hnutí ANO kdo? Pan Faltýnek. Takže pan Faltýnek známý díky svému deníčku, stačí si vygooglit Faltýnkův diář. Jak se s ním vypořádalo hnutí ANO? Pan premiér je na mobilu. Ale pane premiére, vy tak rád používáte vysvětlení na členy vlády, napřímo oslovujeme.
Pane premiére, vy tak rád používáte vysvětlení, že se umíte vypořádat s různými kauzami, jenže pan Faltýnek je přece stále ve Sněmovně a podivně ty kauzy vyšuměly do ztracena. Velice doporučuju popis těch zakázek, dotací a poznámek pana Faltýnka v deníčku roky předtím, než se skutečně poté ty popsané věci se státními, čili veřejnými zakázkami staly. Seznam Zprávy to třeba popsaly velmi dobře. Opět připomenu, pan Jaroslav Faltýnek v době, kdy toto všechno bylo známo, byl tady první místopředseda klubu hnutí ANO. Opět je tady ve Sněmovně. Kde je ta zodpovědnost hnutí ANO? Já ji tam nevidím. Vidím jenom zpětný chod do té bažiny korupce, bažiny klientelismu a kamarádšoftů.
A stejně tak podívejme se na paní předsedkyni senátního klubu hnutí ANO, tou je paní Jana Mračková Vildumetzová. Strašně rádi připomínáte Dozimetr. A tohle vždycky i vy, pane premiére, zmínit zapomenete, že vaše předsedkyně senátního klubu - to není pouhá senátorka, to je žena, která řídí celý váš klub senátorek a senátorů - měla jako svědka na svatbě, kde jste vy také osobně byl, pana Zakariho Nemraha. Pan Zakaria Nemrah je obviněný v Dozimetru, je taky kmotr jejího dítěte. No, a zase se psalo o jejím pražském bydlení opět s vazbou na okruh tohohle pana Nemraha. Jsou to informace, které popsalo například Neovlivní.cz a je to tak zajímavé, já počkám, než pan premiér bude moci poslouchat... (Krátká odmlka, premiér se zabývá mobilem.) Je to tak zajímavé, že je potřeba si říct, s kým se tedy blízce stýká či stýkala, to nevíme, jak je to v minulém čase nebo v přítomném, paní Jana Mračková Vildumetzová.
Vilový komplex - teď cituji Neovlivní - v pražských Stodůlkách patří rodině Eduarda Víta, což je v uvozovkách tchán, takový skoro tchán Zakariho Nemraha, protože Vítova dcera Edita je jeho partnerkou a společně byli i na svatbě Jany Mračkové Vildumetzové. A taky jsou to lidé, kteří Janě Mračkové půjčovali do předvolební kampaně auto, což se řešilo jako nevykázané plnění. Pražský podnikatel Eduard Vít, tento blízký známý paní Mračkové Vildumetzové, je v současné době ve vězení. V roce 2019 byl pravomocně odsouzený za krácení daně při dovozu pohonných hmot. Dostal 10 let a ten jeho majetek po jeho uvěznění spravuje jeho rodina, zejména dcery. A právě na jednu z nich, Zuzanu, je psaný ten soubor tří vilek, z nichž jednu využívala paní Mračková Vildumetzová. Zuzana je sestra Nemrahovy partnerky Edity. Tak. Tohle je potřeba si říct. 9,5 let dostal pan Švachula za hnutí ANO. Tedy člověk, u kterého bydlela paní Jana Mračková Vildumetzová. 10 let. To nejsou běžné tresty za korupci v České republice, za podvody, to jsou prokázané veliké podvody. A jaké je vyvození odpovědnosti za Hnutí ANO? Paní Mračková Vildumetzová je jednou z největších opor Hnutí ANO, představitelka hnutí v Senátu. Veřejnost toto vidí. Vidí, že kázat vodu a pít víno na vládu Andreje Babiše bohužel nejspíš bude platit, jak ukazují tyto kauzy.
A ten typ osobností, které zapínají ten zpětný chod a táhnou naši zemi nazpátek, ilustruje i další úplně šílená kauza, kde hrozí škoda 2,2 miliardy korun. Jak se ta kauza jmenuje? No, azbest v Milovicích. "Nechal úmyslně zamořit lesy azbestem" píše policie o obvinění politika ANO. Takto shrnuly Seznam Zprávy roli středočeského radního za ANO pana Bezděka v azbestové kauze zahrnující bývalý vojenský prostor Milovice Mladá. To jsou stručně fakta popsána ve velkých médiích. Každý z Hnutí ANO si je může dohledat. Nemusíte pokřikovat nyní v sále. Já počkám.
Děkuji. Proč upozorňují na kauzu azbest? Jednak proto, že se to kontaminace týká zhruba 22 hektarů území, jednak znalec vyčíslil škodu na životním prostředí na zhruba 2,2 miliardy korun bez DPH, taky obří částka. A té kontaminované sutě je 88 tun. Právě to i reportéři Seznam Zpráv objevili v lesích za Milovicemi, stromy zasypané až do výšky dvou metrů. Jinde ze země čněly trubky, kabely, úlomky z eternitových střech a policie prověřovala to, že při demolicích a sanačních pracích byl azbest - konkrétně eternit - místo bezpečné likvidaci rozdrcen, smíchán se stavební sutí a rozvezen. Nikdo neplatil za tu jeho bezpečnou likvidaci. To se přitom týká zdraví a životů lidí v tom celém okolí. Azbest je pro lidi mimořádně nebezpečný, zvyšuje riziko rakoviny a nejrizikovější je, když je ten azbestový materiál porušený, drolí se, je nadrcený. A to je kauza Milovice pana radního za ANO. A je to jen zlomek, je ten zlomek kauz tohoto hnutí, které žádá o naši důvěru, ale s těmito věcmi se nedokáže vyrovnat, aby řeklo, že tohle je nepřípustné.
Pro hejtmana Krkošku si musela přijít policie. Předtím radnici neopustil. On se hejtmanem bez skrupulí stal už jako obžalovaný. On už věděl, co ho nejspíš čeká. A podobně bez odpovědnosti, a to je, pane premiére, obzvlášť hodno vaší pozornosti - chápu, že je příjemnější být na mobilu - ale prostě Piráty volilo půl milionu lidí a ti chtějí, abyste to slyšel.
Vaše Hnutí ANO prosadilo takzvaný monopol na pojištění cizinců. Každý si to opět může dohledat. Kauza PVZP, paní poslankyně Věra Adámková, pan poslanec Miloslav Janulík, oba za Hnutí ANO už před řadou let prosadili změnu, podle které měl určitý typ cizinců ze zemí mimo EU uzavírat povinné pojištění jenom právě u té dceřiné akciovky VZP, takže šlo o reálně vytvoření monopolu pro jeden konkrétní subjekt. A konkurenti byli vytlačeni z trhu ne kvalitou, ne cenou, ne férovou tržní soutěží, ale pravidlem, regulací stanovenou zde bez řádného odůvodnění. Toto prosadilo hnutí ANO.
Před tím tehdy varoval ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch. Ten je opět ministrem zdravotnictví. Dnes zde sedí, žádá o důvěru a já věřím, že si sám dobře uvědomuje, jak velkou pravdu měl, když říkal, že se budou pojišťovny domáhat od státu odškodného kvůli ušlému zisku. A zatím soudy nepravomocně i rozhodly, že stát skutečně má platit stamiliony korun. Vypadá to aktuálně na minimálně 260 milionů korun. A to je konkrétní odpovědnost poslanců hnutí ANO, kteří to odhlasovali.
To hlasování je veřejně dohledatelné. Dá se to rozpočítat na konkrétní miliony, které by měl zaplatit každý, kdo to tehdy prosadil. Jasná škoda. Jenom budeme čekat, jak to bude nejspíš narůstat. Vypadá to totiž, že ta částka, těch zhruba 260 milionů, zdaleka není finální. To jsou konkrétní peníze, které chybí veřejným rozpočtům. Náš stát je zaplatí. Tohle jsou miliony, které nepůjdou na školky, nepůjdou na skutečnou péči o pacienty ve zdravotnictví a nepůjdou na podporu dostupného bydlení. A je to odpovědnost hnutí ANO. A ti poslanci, kteří to tehdy prosadili proti vůli svého ministra, tady stále jsou a třeba budou ve správní radě VZP, třeba budou rozhodovat o miliardách, které právě přes tuto naši největší pojišťovnu tečou.
Jak máme věřit, že tato vláda posune naši zemi dopředu, když ani v této elementární, naprosto jasně prokázané, soudy už projednávané věci není schopna vyvodit odpovědnost? Právě to, jaké bude personální obsazení té správní rady VZP, ukazuje, že v hnutí ANO se odměňuje loajalita, nikoliv řádná péče o veřejné prostředky. A mě to štve.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tato vláda bude mít velice konkrétní dopady na životy lidí a já vím, že si mnozí její členové uvědomují tu odpovědnost. Motivace mnohých jsou určitě dobré, jenže ten celek, to, jak Andrej Babiš ohýbá pravidla, nakonec stejně zapne zpětný chod. A i vy, kteří leccos budete myslet dobře, to málokdy prosadíte.
Všichni občané naší země si mohou ta fakta, která jsem právě říkala, ověřit.
Pane premiére, vy žádáte o důvěru. Nevím, nakolik jste právě s námi v této místnosti, i duchem... (Obrací se za sebe k premiéru Babišovi.) Pan Andrej Babiš něco hledá na mobilu. Já to chápu, že to není příjemné toto poslouchat. Jenže celý náš stát, celá naše společnost stojí na tom, že pravidla mají platit pro všechny.
Pravidla se nesmí ohýbat takovýmto způsobem, jaký naznačují právě popsané kauzy. To je pro naši společnost to riziko, které nás může ohrozit hůř než třeba ten azbest. Ohrožení demokracie není něco abstraktního, vzdáleného. Demokracie se nerozpadá ze dne na den náhle jedním hlasováním. Ne, rozpadá se pomalu právě tím, že jsou umožněné takovéto kauzy a ti lidé pokračují. Pak občané přestávají věřit, že stát hraje fér, že pravidla jsou vymáhána, že pravda ještě něco znamená a že zranitelní se mají skutečně chránit, že se na ně fakt nemá útočit.
Včera jsme tady slyšeli v tomto duchu taky slova, s kterými by se dalo souhlasit o nerozdělování společnosti. Ale jak to bylo, pane Andreji Babiši, když jste lhal o nastěhovávání migrantů do chalup ze strany naší strany? Co to bylo jiného, než ukázkové rozdělování společnosti? Nikdy jsme za to neslyšeli slůvka omluvy nebo poučení, že tohle už bylo moc.
Tohle jsou činy. A krásná slova různých poslankyň, poslanců, ministrů nezakryjí, že takto se zakrývají ty kauzy týkající se konkrétních penězovodů, konkrétních zakázek a konkrétního byznysu. A tady jsme v neuralgickém bodě, byznysu, který je pro Andreje Babiše v plusu díky státním dotacím a zakázkám. A to je ten úplně klíčový uhelný kámen.
O naši důvěru žádá vláda, která je od začátku založená na střetu zájmů a na předstírání toho, že brát z kapes lidí vlastně nevadí, když se na to moc nepřijde, a když se na to přijde, tak se budeme tvářit, že se to vlastně skoro nestalo. Je založená v tom principu na ohýbání pravdy. A navzdory tomu, že mnohé věci rétoricky působí a budou působit dobře, navzdory tomu, že řada lidí, kteří v této vládě usednou, jsou schopní lidé, tak většinu své energie nebudou mít povolenu, aby vynaložili na to, aby zlepšovali život lidem, aby je chránili.
Už teď po pár týdnech vidíme, že tato vláda, vláda Andreje Babiše, která všechno zhorší, většinu energie pálí na to, aby chránila sama sebe. Je to koalice nevydávání, je to koalice vysvětlující akorát své skandály a kauzy. A to jediné, co jí k tomu slouží, je ohýbání reality.
Proto nebude zbývat - a ani teď nezbývá - čas ani chuť řešit skutečné výzvy, problémy rodin, seniorů, pacientů, pracujících i pečujících. Tohle jsou extrémně obtížné věci.
Třeba situace pečujících, jak ji zmínil pan ministr včera ve svém projevu, je roky tíživá. Myslím, že jsme se všichni v tom minulém období, řekla bych, i rukou společnou tady snažili opět to o kus zlepšit, systémově posunout. Sleduji i nového pana poslance Pláteníka, s kterým jsme také na té jedné konkrétní věci spolupracovali a s panem ministrem Jurečkou tehdejším. Situace pečujících je něco, co bude vyžadovat extrémní množství pozornosti, energie. Ale tu bude brát zakrývání vládních kauz a lhaní o tom, jak jsou věci doopravdy.
Já bych si velmi přála, aby problémy lidí, kteří počítají každou korunu, problémy samoživitelek, které čekají měsíce na místo ve školce, byly na prvním místě.
Ale to fascinující téma je, že navzdory tomu, že vlády - a teďka to je obecné, jako je tato vláda Andreje Babiše nebo obdobné vlády, jako je vláda Viktora Orbána, velice rády mluví o rodinách, o tom, jak jsou základem společnosti, ale konkrétně už nedodají nic. Protože realita je ta, že rodiny potřebují systémová předvídatelná řešení, aby si mohly vybrat podle sebe, podle svých potřeb, podle svých hodnot. Jenže namísto třeba záruky toho, že tato vláda bude rozšiřovat místa kvalitní péče pro malé děti, aby si rodiny mohly skutečně zvolit, jak budou slaďovat svou rodinu a kariéru, jak se budou věnovat práci a péči, tak třeba slovo dětské skupiny v programovém prohlášení této vlády vůbec nenajdeme. Obávám se, že se budou maximálně nabízet jednorázové dárky, dárečky místo těch pracných dlouhodobých řešení. Jenže to rodiny chtějí, funkční stát, který jim zajistí, že když dítě má třetí narozeniny, tak skutečně může druhý den do té školky nastoupit.
A to je věc, na které jsem se i já osobně podílela, za kterou si stojím, že to náš stát má všem rodinám umožnit, a vůbec netušíme, zda tuto novinku, kterou je potřeba podpořit, nový pan ministr skutečně odpracuje. V programovém prohlášení vlády nikde o tomhle není ani slovo a už by to byla konkrétní prorodinná politika, která se nepozná z billboardů, ale z práce, práce pro lidi, a potom za několik let - ano, až posléze - z toho, že se lidem snáz kloubí rodinný život a život pracovní.
Jediné, podle čeho zatím můžeme v téhle oblasti vládu posuzovat, je již vybraný hlavní poradce pana ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky. A paradoxně je dobré si říct, kdo na pozici hlavního poradce byl, co se týče kompetencí, předtím. Byla to osoba se zkušenostmi z byznysu, s důrazem na modernizaci trhu práce - je to totiž Ministerstvo práce a sociálních věcí. A teď, jaká je kvalifikace hlavního poradce pana Jana Gregora? Je to člověk z genderové neziskovky. Zní vám to paradoxně? Neříkala tato vláda, že bude bojovat proti genderovým neziskovkám? Tak na jedno z nejdůležitějších ministerstev, přes které jde většina státního rozpočtu, je vybrán člověk z genderové neziskovky, konkrétně z ideologicky extrémní Aliance pro rodinu. Pan Jan Gregor, donedávna místopředseda této takzvané AliPro. To bude pravá ruka pana Aleše Juchelky. (Otáčí se do vládních lavic. Potlesk místopředsedy vlády Macinky a několika poslanců koalice.) Pane Babiši, opravdu by mě zajímala vaše reakce, jste s tím v souladu?
Pane Andreji Babiši, jste s souladu, že člověk z genderové neziskovky, prosazující tvrdou, extrémní ideologii, s kterou většina občanů naší země naprosto nesouhlasí, je na takto vlivném postu jednoho z nejvýznamnějších ministerstev? Tohle je příklad konkrétního kroku, na kterém ukazujeme, proč, pokud se proti tomuto nepostavíte, vaše vláda věci pouze zhorší. Je to naprosto konkrétní volba vašeho klíčového ministra a vy jste za ni odpovědný, za pana z genderové neziskovky, za pána z hnutí, které nemá jinou kvalifikaci než kritizovat. A když se na to podívám, co jsou konkrétní kroky pana Gregora: Třeba navrhoval, ať dojde k bojkotu určitých firem - k tomu se ještě dostanu - ale on s nimi má teďka za úkol úzce spolupracovat. Kde to jsme? Člověk, co vyzýval k jejich bojkotu.
Ale já se ještě chci dostat ke konkrétním prorodinným opatřením, protože jsem si jistá, že jsou pro lidi neskutečně důležitá, ne ty jednorázové dárečky, které jste tak zvyklí rozdávat, ale systémová řešení, ta, která pomůžou devíti z deseti rodin v Česku, například valorizace slevy na poplatníka, to, co jako Piráti navrhujeme v předložených prorodinných balíčcích. V protikorupčním balíčku zase navrhujeme, kde na to vzít, tím, že se bude přísněji hlídat, aby nedocházelo k ošklivým kauzám, které sem před chvílí byla nucena připomenout.
Chceme reálné úspory pro lidi v řádu desítek tisíc korun ročně a snížení daňové zátěže pracujících rodičů - takto konkrétně, protože jde o budoucnost naší země. A u školek a dětských skupin? Tam jde o jasnou dostupnost kvalitních služeb. Opět, bez toho jako země promarňujeme budoucnost.
Nu a před tím vším, před těmi všemi službami je ještě jedna věc: Jistota rodin, že na ně stát opravdu myslí jako na všechny ostatní v pravidelném inflaci kopírujícím navyšování rodičovského příspěvku. A to opět vaše vláda, pane Andreji Babiši, navrženo v programovém prohlášení nemá, nikde nezmínila, jednorázové zvýšení, které jste navrhli, ani nepokrývá inflaci. Proto setrvale ve státním rozpočtu klesají peníze na rodinnou politiku, a proto rodiny prostě prakticky cítí, že na ně se kašle, na ty, kteří mají přispívat k budoucnosti nás všech a vychovávat lidi, díky kterým naše republika zvládne v budoucnu taky zcela pragmaticky zaplatit důchody a opečovat všechny lidi, kteří budou svoji péči a pomoc potřebovat, tak těmto nyní negarantujeme ani stabilní hodnotu rodičovského příspěvku. Chcete-li tvrdit, že jste skutečně na straně rodin, prosím, nedovolte, ať se dál snižuje - jako to dneska - běží rodičovský příspěvek.
My jsme jako Piráti pravidelnou valorizaci opakovaně navrhovali. Já osobně si pamatuji, jak před řadou let jste se tomu ještě i jako třeba i hnutí ANO spíše smáli, té pravidelné valorizaci, ale pak jste začali, a to bylo evidentní na hlasováních, sami zvažovat, že to dává smysl.
Jenže nyní to je opět mimo debatu, a to je mi velmi líto. Rodiny nepotřebují slyšet krásná slova, že jsou prioritou, potřebují tuhle konkrétní věc vědět, že ať budou mít dítě v roce 2026, 2027 nebo 2028, tak skutečná hodnota rodičovského příspěvku pro ně prostě bude totožná, zaručená.
A tohle handrkování o rodičovský příspěvek prostě lidem připomíná politický koňský trh a vidí, že je to v rozporu s pravidelným navyšováním u jiných státních podpor. A já jsem - a s Piráty jsme to vždycky zdůrazňovali - velice ráda, že například u důchodů takovéto handrkování není, že tam je automatický mechanismus. Ale proč tomu tak není i u rodin? Prostě rodiny s dětmi jsou nyní odkázány na to, kdo zrovna jednorázově rodičovský příspěvek zvýší, a to není dobře. V mezičase jim to vždycky na hodnotě obrovsky poklesne a já vidím, že tenhle nepoměr, jak se tato vláda staví k rodinám ve skutečnosti a jak to vypadá, že se k nim chce stavět v rovině slov, tenhle nepoměr může být obrovsky nebezpečný.
A podobně, podobně bych si dovolila ještě vrátit jednou k panu hlavnímu poradci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. On nemá kvalifikaci v některé z důležitých oblastí sociálních služeb, ať už třeba péče o seniory nebo právě péče o děti. On nemá kvalifikaci v oblasti pracovního trhu, jeho modernizace, komunikace s byznysem - ne. Jenom si každý může dohledat, jak vyzýval k bojkotu firem podporujících rovné manželství. Ano, tohle jsou konkrétní dohledatelné činy a kvalifikace pana Jana Gregora, kterého pan Andrej Babiš hájí jako jednoho z nejdůležitějších lidí, o nějž se bude jeho vláda opírat.
Jenže ideologický bojkot firem, které vytvářejí hodnoty - a byly to velké firmy, každý si to může dohledat - určitě ani částečné úvazky, ani podporu rekvalifikací nezařídí, to všichni víme. A tohle měl být člověk, co bude jednat s byznysem. To jsem zvědavá. Podobně je tomu důchodů.
Rušení důchodové reformy, to je prostě jedno z nejdražších rozhodnutí, které tato vláda chystá. Ano, všichni si přejeme důstojné důchody, ale ten rozdíl je, do jaké budoucnosti hledíme. My jako Piráti prostě chceme, aby tady žily i naše děti a aby se důstojné důchody dostaly i na ně. Proto jsme se přidali k nepříjemným, nepopulárním, ale potřebným reformám. A to je to, co tady včera říkal Zdeněk Hřib; v politice nemůžete vždycky dělat jenom to, co je líbivé a za co člověk sklidí okamžité lajky. Některé věci je nezbytné dělat prostě proto, že jsou nevyhnutelné. Pokud chcete tvrdit, že můžeme mít všichni všechno a že tak jako chcete změnit ten důchodový systém, to pak bude udržitelné i za 20, 30 let. Tak to prostě není pravda. Budou tady zhruba dva pracující na jednoho seniora. Žádná vláda na světě by snadno nezajistila financování všeho potřebného s takovou demografickou změnou.
Jediná možnost, jak můžete ufinancovat ten krok zpět, ten zpětný chod ohledně systému důchodů, mě napadá, a to je právě migrace. Ale to lidem neříkáte. Tak je to tak? To je totiž opravdu jediná racionální protivarianta. Takže buď bude vláda Andreje Babiše ta, která věci zhorší na dlouho dopředu prostě tím, že vrátí již udělané reformy, anebo to bude vláda, která prostě zařídí velikou pracovní migraci, to je jediná druhá možnost. Mně se prostě zdá, že to je politika po nás potopa, která nemyslí na to, aby naše děti měly v této zemi tu skvělou prosperující, řekla bych, i potenciálu plnou příležitost. A přitom naše země je schopna toto všecko nabídnout. Jenže si stejně tak musíme přiznat, kdo co zaplatí a ne zamlčet: Zaplatíte to vy milé děti. Vy, kterým je dneska pět, šest nebo osm. A tam to přesně směřuje.
Už za pár let, konkrétně u těch důchodů podle navrhovaných změn Andreje Babiše půjde o desítky miliard ročně. Po roce 2040 to mohou být klidně stovky miliard. Jenže já nechci vládu, která nehledí na to, že zhorší věci třeba za horizontem svého vládnutí, která kouká na čtyři, maximálně na pět let dopředu, čili prostě na to jedno volební období a příští volby. Tímhle přístupem se věci nejenom zastavují, ale nakonec to může vést úplně do pekel.
Některé kroky v politice, to je potřeba si neustále připomínat, prostě snadné nejsou, ale to je odpovědnost vlády. Vy jste ji na sebe dobrovolně vzali. A ten obrovský rozdíl mezi realitou, mezi tím, co je pro naši zemi možné a nutné, a tím, co vy slibujete a jaká vytváříte očekávání, je zkrátka a dobře nebezpečné. To je to, co znamená zařadit zpětný chod. Zametat své kauzy, věnovat se svým vlastním problémům, svému střetu zájmů, svému byznysu. A přitom, přitom by stačilo, kdyby tato vláda na důchodovou reformu jen a pouze nesahala, to by bylo úplně postačující a my bychom to i ve vztahu k vašim voličům pochopili. Akorát to evidentně z těch všech prohlášení nebude realita.
Ještě stručně ke zdravotnictví. To je taky důležitá oblast, také souvisí s demografickou změnou. Opět zaznívají ty sliby o bezplatné a dostupné péči pro všechny, zkrácení čekacích lhůt atd. Všichni si to přejeme, kdo by si to nepřál. Jenže ta realita je pak zase v silném rozporu. Leckde chybějí lékaři i sestry, personál je vyčerpaný, nemocnice i jako objekty stárnou a na některé zákroky se prostě čeká neúměrně dlouhou dobu. Navíc se reálná dostupnost zdravotní péče v Česku hodně liší region od regionu. A lidé to vnímají. A do toho kauza Motol ukázala, jak potřebné peníze opět jdou vyvoleným. Namísto těch nutných investic do péče. A střet zájmů? Ten je v téhle oblasti.
Pane premiére, jak chcete řešit to, že máte byznys ve zdravotnictví? A to značně velký byznys, myslím, že ten roční obrat bude určitě v řádu miliard korun ročně v téhle oblasti, ty reprodukční kliniky jsou výnosné a tam plynou také peníze z veřejného zdravotního pojištění. To je střet zájmů jako vyšitý. Nás tedy zajímá, jak si můžeme být jisti, že budou prosazovány zájmy celku, nás všech, ten takzvaný zájem veřejný oproti tomuto hrozícímu zájmu postrannímu. Víme, že lékaře nevychováte přes noc, že nemocnice nelze zmodernizovat bez miliardových investic. Ale bojíme se, že to, co bude zhoršovat, co bude reálně dělat vláda Andreje Babiše, je odklánění peněz do těch segmentů, kde Andrej Babiš podniká. Tento střet zájmů zdaleka není vyřešený.
A už jsem to připomněla, jenom to potvrzuje, pokud budou lidé, kteří způsobili škodu v řádu stovek milionů korun, a nyní jsou zase poslanci za Hnutí ANO, tak pokud budou třeba za odměnu ještě vysláni do té správní rady VZP, tak to by jenom podtrhlo absurditu toho celého. Jsou to všechno další způsoby, jak Andrej Babiš věci jenom zhorší. Od zdánlivě líbivého snížení korporátní daně, která bude znamenat obří výpadek z rozpočtu, peníze, co budou chybět obcím, krajům, školám, na sociální služby. Je to konkrétní věc, kde ekonomické studie dlouhodobě ukazují, že tohle opatření nemá bohužel přínos pro investice a zaměstnanost, nebo extrémně nízký, takže ta změna nepomůže rodinám. Jakékoliv odůvodnění bude zástěrka. Nepomůže to dostupnému bydlení, nepomůže to zdravotnictví. Komu to pomůže? Panu Babišovi případně jednou jeho dětem. Na úkor státu, na úkor veřejného zájmu budou firmy z holdingu prostě platit míň peněz na daních. A to jsou konkrétní stovky milionů, které budou chybět v tom veřejném rozpočtu. Jako ano, pro Andreje Babiše je to programové prohlášení skvělá vláda. Ty plány se jeho firmám fakt platí.
Ale já se ještě maličko ohlédnu a jsem už na konci. Je potřeba si přiznat, že Andrej Babiš je zpátky u moci i proto, že minulá vláda do určité míry zklamala, že nedokázala udělat dost pro zlepšení života lidí, ani pro boj s korupcí. My jsme se jako Piráti snažili, nebyli jsme v plné síle, ale už teď je jasné po těch několika týdnech, že ta vláda Andreje Babiše bude mnohem, mnohem horší.
Vyjádřit důvěru, dát podporu vládě, to není nějaká formalita, to je závazek vůči lidem. Mohu se zaručit za to, že s vámi, páni ministři a paní ministryně bude stát fungovat jako služba? Že bude hrát fér? Že se budou pravidla opravdu dodržovat? Že bude stát chránit slabší? Za to se třeba já u vlády v tomto složení se všemi jejími kauzami zaručit nedokážu.
Přitom budeme s Piráty rádi podporovat dobré věci, spolupracovat, kde bude věcná shoda, ale současně budeme držet naši odpovědnost vůči více než půl milionu lidí, kteří nás sem vyslali a vůči Česku. Odpovědnost máme také vůči naší zemi. Takže budeme vás, Andreji Babiši, bez váhání a důsledně volat k odpovědnosti, budeme upozorňovat na konkrétní selhání, ale současně samozřejmě jsme připraveni například dotahovat ta potřebná řešení z oblasti zákona o podpoře bydlení, to je jasné. Tam zatím řada výroků ze současné vládní koalice spíš ukazuje hluboké nepochopení, o co v tom zákoně o podpoře bydlení jde.
Je napsaný a schválený na základě 70 projektů otestovaných napříč celou naší republikou. Jsou to expertní recepty prověřené praxí, proto rádi vysvětlíme, proč je ten zákon namodelován přesně tak, jak je. Ale to nic nemění na tom, že budeme nasvětlovat jakékoliv kšefty, jakékoliv machinace, které se objeví. Nebojíme se říkat pravdu, jsme Piráti, říkáme jí roky a říkáme proto i teď, nemůžeme si dovolit další chaos, další experimenty s budoucností nás všech, další rozhazování ze státní kasy bez strategie a bez myšlenek na budoucnost. Česko potřebuje za čtyři roky mít 200 000 nových bytů. Potřebuje pravidelně rostoucí rodičovský příspěvek, investice do rodin v podobě dětských skupin a kvalitních školek i pro dvouleté děti, aby si lidé zkrátka mohli vybrat a taky potřebuje kvalitní protimafiánské zákony.
My jsme to nabídli, nabídli jsme konkrétní zákonná řešení. Jsou to tisky, které mají čísla 4, 5, 6, 7, nahráli jsme je hned po začátku tohoto volebního období. Ale to, že Česko také potřebuje stopnutí nelegálních dotací do holdingu, to musí zařídit vláda Andreje Babiše. To je ten paradox. A stejně tak vrácení 7,5 miliardy z těch neoprávněně čerpaných dotací a zakázek, to také zatím Andrej Babiš nevrátil. A i když má v ruce mobil, tak si asi QR kód teď nakliknout nechystá. Takže navzdory spoustě hezkých slov, navzdory všemu, co tady v té souvislé řadě, kterou si zcela nestandardně vláda zajistila, včera zaznělo, je zjevné, že tato vláda nechce skutečně chránit lidi, chce chránit sama sebe před vyšetřováním, před odpovědností, před důsledky vlastních rozhodnutí. Takové vládě já důvěru vyslovit nemohu.
Už teď je zjevné, že vláda Andreje Babiše, i na základě toho, co jsem tady vyjmenovala, jaké jsou ty důvody, jaké jsou ty kauzy, věci jenom zhorší. Bohužel to může být ještě těžší, než si nyní představujeme, ale my jsme připraveni jako Piráti sehrát klíčovou roli v té příští vládě, v té vládě, která určitě přijde. Ve vládě bez Andreje Babiše, protože jinak se Česko nikdy neposune dopředu.
Děkuji.
