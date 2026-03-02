ČEZ: Loni projekty energetických úspor ušetřily zákazníkům téměř 400 milionů korun

Projekty energetických úspor se zárukou (EPC) výrazně snižují náklady na vytápění, elektřinu, plyn a vodu. To kromě mnohamilionových úspor přináší i výraznou modernizaci objektů, stejně jako snížení uhlíkové stopy. Výrazným hráčem na poli energetických úspor řešených metodou EPC je ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Její projekty dosahují více než poloviny celkových úspor ze všech projektů EPC doposud realizovaných na území ČR.
„Obliba EPC projektů neklesá, právě naopak. Výsledky úspor našich zákazníků, kteří většinou vykazují vysoké nadúspory nad rámec garancí, hovoří jasně. Dosud jsme našim zákazníkům ušetřili přes 2,5 miliardy korun, nicméně potenciál celého trhu je v řádu desítek miliard. Věřím, že i díky politické podpoře se podaří celý trh dále akcelerovat. V tomto ohledu by měl výrazně pomoci zákon o rozpočtových pravidlech, který umožňuje efektivnější zavádějí EPC v budovách ve vlastnictví státu,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
EPC projekty realizované firmou ENESA, dceřinou společností ČEZ ESCO, vedle finančních přínosů výrazně pomáhají také životnímu prostředí. Loňská úspora představuje ekvivalent snížení emisí CO2 o 45 400 tun.
„Loni se nám opět podařilo navázat na dobré výsledky z předchozích let a spustili jsme řadu velkých projektů po celém Česku. Je dobrou zprávou, že se projekty energetických úspor staly tak oblíbenými mezi municipalitami, nemocnicemi nebo univerzitními budovami. Finanční úspory a snížení emisí našim zákazníkům navíc smluvně garantujeme a pravidelně dosahujeme nadúspor,“ říká generální ředitel ENESA Pavol Fraňo.
V loňském roce bylo do nových projektů EPC od ENESA investováno přibližně 1,2 miliardy korun. Letos se předpokládá přibližně o 100 milionů více.
Po skončení smlouvy projekty šetří energie svým zákazníků dál až do konce životnosti instalovaných energeticky úsporných zařízení. Za meziročním růstem úspory je větší velikost probíhajících projektů. Jedním z nejrozsáhlejších loni spuštěných EPC byl úsporný program ve Fakultní Thomayerově nemocnici.
„Projekt EPC, který se u nás budoval za plného provozu bez zásadního omezení péče, je bezesporu jedním z největších projektů v historii naší nemocnice. Od pacientů i zaměstnanců máme velmi pozitivní zpětnou vazbu na vyšší tepelný komfort a celkově příjemné prostředí. Velmi významné jsou i finanční prostředky, které díky tomuto projektu energetických úspor šetříme, a které můžeme následně investovat do ještě kvalitnější zdravotní péče. I proto kolegům z ostatních nemocnic tyto EPC projekty určitě doporučuji,“ říká ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš.
Nový projekt se rozjel také například ve Středočeském kraji, který díky němu ušetří v následujících deseti letech 470 milionů korun.
„S EPC projekty máme ve Středočeském kraji dlouhodobě dobré zkušenosti, například z nemocnic v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře. Do projektů energetických úspor krajských budov jsme již investovali přes 3 miliardy korun. Těší nás, že náš strategický přístup k energetické účinnosti byl již potřetí oceněn v soutěži o Nejlepší připravovaný EPC projekt, kterou pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb. Nyní pokračujeme v dalších dvou významných městech našeho regionu – Rakovníku a Kladně. Kraj spravuje stovky budov a postupně chceme rozšiřovat energeticky úsporná opatření i v dalších objektech. Takto ušetřené finance pak můžeme využít na rozvoj kraje, například ve školství nebo modernizaci infrastruktury,“ vysvětluje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
Mezi další velké úspěšné EPC projekty patří Dopravní podnik hlavního města Prahy, Fakultní Thomayerova nemocnice, Kongresové centrum Praha, Koleje a menzy ČVUT, nebo Pardubický kraj.
EPC projekty se obvykle uzavírají na 5–10 let. Po uplynutí této doby zákazníci většinou využívají zkušeností pracovníků ENESA a pokračují ve spolupráci formou energetického managementu, který může přinést 3–5 % dalších úspor energie.
Projekty EPC od ČEZ ESCO bodují i v nejrůznějších soutěžích. Rozsáhlý projekt energetických úspor pro Dopravní podnik hl. m. Prahy získal od Asociace poskytovatelů energetických služeb ocenění za nejlepší EPC roku 2025. ENESA ve spolupráci s Metrostavem DIZ aktuálně finalizuje modernizaci tramvajových vozoven, Depa Kačerov nebo Centrálního dispečinku, díky které v následujících letech firma uspoří přes 150 milionů korun.
Souhrn ENESA 2025:
-
Garantovaná roční úspora nákladů na energie ve všech EPC projektech: 175 mil. Kč
-
Dosažená roční úspora nákladů na energie v cenách referenčního roku: 227 mil. Kč
-
Dosažená roční úspora nákladů na energie v aktuálních cenách: 380 mil. Kč
-
Počet aktivních EPC projektů: 26
-
Ekvivalentní emise CO2: 45 400 tun
ENESA 2006–2025
-
Dosažená úspora nákladů na energie: 2,6 mld. Kč
-
Ekvivalentní emise CO2 ve všech dosavadních EPC projektech: 472 700 tun
O EPC: Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí ke garantovaným úsporám energie v budovách a technologických systémech. Veškerá rizika projektu nese dodavatel, který v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí zákazníkovi rozdíl. Nedílnou součástí EPC je také energetický management.
ENESA je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Jen v loňském roce ušetřila svým zákazníkům energii za 380 mil. korun (v aktuálních cenách). Od roku 2005 realizovala přes sedm desítek EPC projektů, které byly oceněny v řadě soutěží a snížily uhlíkovou stopu v bezmála 600 objektech či areálech o 427 700 tun CO2. ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2 000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ ESL, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, HORMEN, nebo KART Více ZDE.
