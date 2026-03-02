Íránská válka ve vaší nádrži: Až k padesáti korunám za litr, odhaduje Kovanda

Vyostřená bezpečnostní situace na Blízkém východě se podle očekávání začíná promítat do vývoje na světových trzích s ropou. Oblast Perského zálivu patří k nejcitlivějším bodům globálního ropného obchodu a každá eskalace zde vyvolává cenové turbulence.
Právě tato nejistota se podle hlavního ekonoma Lukáše Kovandy začne rychle promítat i do českých cenovek u čerpacích stanic. „První zdražování očekávám již v tomto týdnu,“ uvedl pro CNN Prima NEWS.
Varuje však i před tím, že čerpadláři mohou situaci zneužívat. „Přestože budou prodávat ropné produkty, které vznikly před tím, než k situaci došlo, začnou šponovat ceny a vysvětlovat to právě situací v Íránu,“ uvedl Kovanda.
Podle něj by motoristé měli pečlivě sledovat, kde tankují, protože rozdíly mezi jednotlivými pumpami se mohou v následujících dnech výrazně prohloubit.
Zásadní roli hraje především Hormuzský průliv, který spojuje Perský a Ománský záliv. Touto úžinou proudí saúdskoarabská, kuvajtská i irácká ropa, přičemž jde přibližně o čtvrtinu světové produkce. „Pokud by došlo k jeho blokaci třeba tím, že by tam íránské síly položily miny, tak by se ropa mohla vysoce zdražit a v České republice bychom mohli tankovat za 40 až 50 korun za litr. To je ale opravdu krajní scénář,“ uvedl Kovanda.
K vývoji cen se vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO), který před jednáním Bezpečnostní rady státu uvedl, že vláda chce zabránit případným spekulacím s cenami pohonných hmot. Státní podnik Čepro má nakoupené zásoby na měsíc dopředu a vládní kabinet se bude snažit omezit zneužívání situace těmi, kteří by prodávali staré zásoby za výrazně vyšší ceny.
