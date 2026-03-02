Konečná: Zelenskyj v europarlamentu a zlaté záchody jeho kamarádů

Paní poslankyně, v těchto dnech uplynuly čtyři roky od vypuknutí války na Ukrajině. Co k ní dnes aktuálně říci?
Jsou to čtyři roky, které představují jedno z největších politických selhání v moderních dějinách, kdy opakovaně dostávalo přednost násilí místo diplomacie. EU, která sama sebe popisovala jako mírový projekt, se začala rychle militarizovat. A vidíme, že díky tomu teď nemá žádné místo u mírových jednání. Opět jsme tak osud našeho kontinentu odevzdali do rukou Washingtonu, a to jen díky neuvěřitelné válečné hysterii, kterou vyvolala zbrojařská lobby v Bruselu.
A jaký předpokládáte vývoj situace na Ukrajině v nejbližších měsících? Blíží, nebo neblíží se mírové řešení?
I přes všechny peripetie jsme určitě míru blíže než před rokem nebo před dvěma. Je tu ovšem silný tlak na to, aby ta válka pokračovala – nejbohatší muž naší republiky pan Strnad na ní neuvěřitelným způsobem zbohatl, řada politiků u nás i v zahraničí si na válce udělala zářnou kariéru. Proto je potřeba neustále mluvit o nutnosti míru, tlačit na veřejné představitele, a je-li to nutné, tak za mír i demonstrovat.
Proti válce přišel i plukovník Foltýn
Co nového se ohledně Ukrajiny odhlasovalo v těchto dnech na půdě Evropského parlamentu? Vy jste mimo jiné natočila video, kde chybějí vlajky členských zemí, které nahradily vlajky Ukrajiny…
Ano, Evropský parlament navštívil pan Zelenskyj a tohle bylo jen další z trapných gest europarlamentu. Vrcholní eurobyrokraté si nechtějí připustit, že Zelenskyj a jeho korupční přátelé jsou součástí problému, a místo toho, aby řešili zlaté záchody Zelenského kamarádů, tak se uchylují k tomuhle nechutnému patolízalství.
Já bych se ale nezabývala teď ani tak bezzubými rezolucemi Evropského parlamentu jako spíš tím, že Ursula von der Leyenová trvá na tom, že Ukrajina dostane půjčku ve výši 90 miliard eur nehledě na veto Maďarska – to je něco, co nemá v historii obdoby.
Ursula neustále na každém kroku ukazuje svoje pohrdání členskými státy EU, nechová se k nim nikoliv jako k suverénním státům, ale jako k feudálním lénům, nad kterými vládne – pohrdá jejich vlajkami i jejich názory.
Slovenský premiér sklidil z některých míst obrovskou kritiku ohledně rozhodnutí zastavit dodávky elektřiny na Ukrajinu. Reagoval tak na situaci, kdy na Slovensko přestala přes Ukrajinu proudit ropa. Co říci k postoji slovenského premiéra a co ke zmíněné kritice?
Pokud jsem mluvila o aroganci Ursuly, tak je třeba i zmínit aroganci Zelenského, který nejdříve explicitně odmítl nechat opravit ropovod Družba, který právě na Slovensko posílá ropu, a potom odmítl i společnou vyšetřovací komisi. Fico na to zkrátka jen zareagoval ve stylu „na hrubý pytel hrubá záplata“ a opět ukázal, že je to politik, který se nebojí národní zájmy své země tvrdě prosazovat – Andrej Babiš by se od něj měl ještě co učit.
Jinak ta kritika Fica je krásně nesmyslná. Liberálové tvrdí na jednu stranu, jak se tím Ukrajině ubližuje, a na straně druhé, že to Ukrajinu vůbec nepoškodí, protože ty dodávky elektřiny stejně dostává od jiných partnerů. Jsme svědky typické mediální schizofrenie, která je vždy projevem té nejhloupější možné propagandy.
Ing. Kateřina Konečná
A jak by se podle Vás měla k celé této situaci postavit EU?
V ideálním světě by Unie sloužila jako mediátor, který by pomohl ten konflikt vyřešit. To znamená, že by využil pák, co má na Kyjev, a donutil Zelenského Družbu opravit. Slovensko má dojednanou výjimku ze sankcí a smí čerpat ruskou ropu. To je zcela legitimní a EU má pomáhat členským státům s jejich energetickou bezpečností. Ovšem politická realita, ve které jsme, je dost daleko ideálnímu světu. Najdou se nejrůznější politické figurky, které se za účelem zisku snadných politických bodů v mainstreamu postaví nikoliv na stranu Slovenska, ale na stranu Zelenského.
Maďarsko a prý i Slovensko se rozhodly blokovat další sankce proti Rusku. Je to namístě? A jsou namístě další a další sankce proti Rusku? Podívejme se na to i v souvislosti s evropskou ekonomikou…
Sankce představují jen další politické divadlo eurobyrokratů. Všichni víme, že svůj účel neplní – ani po čtyřech letech k žádnému zhroucení ruské ekonomiky nedošlo. Naopak se Rusko zdařile přeorientovalo na asijské trhy. A my zatím máme třikrát dražší energie než Američané či Číňané. Za sebe říkám, že je nejvyšší čas tuto sankční hru ukončit – přijímání stále nových a nových sankcí k ničemu nevede.
Ochota Čechů pomáhat Ukrajině už prý není taková jako na začátku konfliktu. Jak si to vysvětlit? Z vaší zkušenosti, co k tomu říkají lidé „v ulicích“?
Češi jsou historicky národ, který je solidární. Vždy, když jsou velké přírodní katastrofy, tak jsme se schopni složit na velké finanční částky a navzájem si pomoct. Ale tady platí jednoduchý fakt – nemůžete pomáhat jedné skupině lidí na úkor druhé. A to se tady jednoznačně stalo. Fialova vláda, místo aby na prvním místě sloužila zájmům České republiky, tak sloužila Ukrajině.
A to v čase bezprecedentní historické krize. Nenaplnila se ale Fialova slova o tom, že „všichni trochu zchudneme“. Sponzoři ODS, oligarchové stojící za celým mediálním projektem koalice SPOLU – ti všichni bohatli, zatímco běžní lidé chudli. A vláda místo pomoci našim občanům posílala desítky a desítky milionů korun na Ukrajinu – nemůžeme se tedy divit, že ochota „pomáhat“ Ukrajině je nyní již nízká.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.