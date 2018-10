Ropková (ČSSD): Ve školním stravování je situace zaměstnanců neudržitelná

Pražský středoškolský sněm, který funguje jako poradní orgán vedení města, se na dnešním čtvrtém zasedání v Brožíkově síni Staroměstské radnice věnoval problematice nedostatečného finančního ohodnocení a dalších benefitů pro zaměstnance školních jídelen. Studenti podpořili návrh radní Ireny Ropkové, aby v příštím roce dostali tito zaměstnanci přidáno, a to o několik tisíc korun měsíčně. Studenti se dále věnovali problematice dopravy v Praze.

Poté co na minulém zasedání Středoškolského sněmu hlavního města Prahy vyslovili žáci pražských středních škol, učilišť a gymnázií uznání a poděkování zaměstnancům školních jídelen v metropoli, se na svém dnešním zasedání k tématu školního stravování vrátili. Středoškolákům totiž vadí nedostatečné finanční ohodnocení kuchařek a dalšího personálu jídelen. „Obědy ve školách tvoří nejdůležitější jídlo, které během dne školák sní. Po školních kuchyních chceme v souladu s aktuálními trendy kvalitní, chutnou a vyváženou stravu, kterou ale stát není ochoten zaplatit. To by se mělo co nejrychleji změnit,” říká předseda středoškolského sněmu Dominik Duchek.

V této souvislosti středoškoláci podpořili návrh pražské radní pro školství Ireny Ropkové, která hodlá v příštím roce přidat zaměstnancům školních jídelen několik tisíc korun měsíčně z městského rozpočtu. „Podařilo se nám v posledních letech zdvojnásobit příspěvek hlavního města na posílení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství. V oblasti školního stravování je však situace zaměstnanců nadále neudržitelná a zde musíme příspěvek ještě navýšit. Je zapotřebí i finančně ocenit práci, kterou pro školství odvádějí,” říká radní Ropková. Návrh bude zapracován do připravovaného rozpočtu hlavního města pro rok 2019. Celkem hodlá radní Ropková na komplexní podporu zaměstnanců školních jídelen, čítající vedle příspěvku k platům rovněž podporu stipendií, zaměstnaneckých benefitů a dalšího vzdělávání, věnovat z městského rozpočtu sto milionů korun.

Na čtvrtém zasedání sněmu také proběhla diskuze o dopravě v Praze. Studenti se shodli, že není možné, aby pražský Dopravní podnik dále zdržoval zveřejňování polohy vozidel, což mu nařídil i Městský soud v Praze. “Online přístup k poloze daného vozidla městské hromadné dopravy by umožnil cestujícím lepší plánování své cesty za studiem či zaměstnáním. Vidím, že se tramvaje štosují na Karlově náměstí, takže se tam asi stala nehoda, a proto raději vběhnu do metra.” vysvětluje předseda sněmu Dominik Duchek. Středoškoláci dále vyzvali pražské politiky, aby urychleně dokončili čtvrtou linku metra a také významné silniční stavby potřebné pro zklidnění dopravy v širším centru města, tedy zejména městský okruh a vnější pražský okruh. Chtějí také, aby byla zintenzivněna výsadba zeleně v pražských ulicích, které jsou v létě sužovány neúnosným vedrem, a aby město podporovalo rozvoj bezemisní dopravy v Praze, a to například výstavbou cyklostojanů u škol či cyklopruhů v ulicích.

Středoškolský sněm hlavního města Prahy je společným projektem České středoškolské unie a hlavního města Prahy zaměřený na zapojení mladé generace do rozhodovacích procesů a zvýšení zájmu studentů středních škol o veřejné dění a politiku. Jako diskusní fórum je sněm otevřen zástupcům jednotlivých středních škol, učilišť a gymnázií v hlavním městě. Aktuálně sdružuje přibližně šedesát zástupců veřejných a soukromých škol v metropoli.

