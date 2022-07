Rozvoral (SPD): Bojujeme proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje Fialova vláda

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vládní energetický balíček je nedostatečný a neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům. Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky. Nesouhlasíme s tím, aby vláda Petra Fialy zvyšovala daně českým občanům. Je to podvod na voliče. Hnutí SPD bojuje proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy. Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy (ODS) zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby. Vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících českých občanů stává naprosto nedostupným snem. Hrozí, že mnoho lidí kvůli neschopnosti splácet hypotéky upadne do dluhových pastí a exekucí. Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi, který je pravidelně terčem útoků progresivistických politických aktivistů.

1. Vládní energetický balíček je nedostatečný a neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům.

Na čtvrteční schůzi Poslanecké sněmovny se má projednávat tzv. vládní energetický balíček. Poslanci SPD jej podpoří, protože jakákoli pomoc občanům v době sociální a ekonomické krize a astronomického zdražování všech základních životních nákladů je potřebná a dobrá. Ale vládní řešení v podobě pouhého zavádění nové jednorázové sociální dávky je zcela nedostatečné a neodpovídající vážnosti situace – a hlavně neodstraňuje skutečné příčiny vysokých cen energií. Navíc tzv. příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn, což je hlavní bod vládního návrhu, není nikterak finančně konkretizován a má být upraven až následným nařízením vlády. Jde v podstatě jen o nekvalitně opsaný návrh hnutí SPD na zavedení tzv. sociálního tarifu, který jsme představili před několika týdny. A máme, na rozdíl od nekompetentní Fialovy vlády, i komplexní plán na systémové snížení cen energií: Odstoupení od katastrofální Zelené dohody EU (Green Deal), vystoupení České republiky ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie a dále aby čeští producenti nejprve prodávali u nás levně vyrobenou elektřinu českým spotřebitelům za přijatelné ceny a na komoditní burzu v německém Lipsku ať se dodávají pouze její přebytky. Nakupujme zemní plyn přímo od producentů, nikoli od zahraničních překupníků, obnovme národního importéra plynu a národního zpracovatele ropy. Zrušme solární daň a veškeré dotace, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele, a snižme DPH u energií po vzoru jiných států. To je názor SPD!

2. Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky.

Vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN se na mimořádné schůzi Sněmovny v tomto týdnu bude snažit schválit svůj návrh na změnu zákonů o České televizi a o Českém rozhlase. Jedná se o zásadní změnu způsobu volby kontrolních rad těchto veřejnoprávních médií, kdy strany vládní koalice chtějí uzákonit, aby v budoucnu volil třetinu členů těchto rad Senát, zatímco nyní je všechny volí pouze Sněmovna. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Tímto způsobem totiž dojde k účelové politizaci těchto kontrolních rad, protože Senát nemá žádnou legitimitu ani důvěru občanů, jednotliví senátoři jsou voleni přibližně deseti procenty voličů ve svých volebních obvodech a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který reprezentuje rozložení politických sil veřejnosti, je Sněmovna. Proto má členy Rad České televize a Českého rozhlasu volit pouze ona, jelikož má jít o zástupce všech občanů při kontrole veřejnoprávních médií. Fialova vláda se tak tímto svým návrhem pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky. Požadujeme zároveň i zrušení koncesionářských poplatků, protože chceme, aby byly Česká televize a Český rozhlas financovány přímo z kapitoly státního rozpočtu pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu – tak, jak je tomu i u jiných institucí, které hospodaří s penězi občanů!

3. Nesouhlasíme s tím, aby vláda Petra Fialy zvyšovala daně. Je to podvod na voliče.

Vláda Petra Fialy (ODS) se chystá zvýšit daně z příjmu pracujícím občanům. Minulou sobotu to v rozhovoru pro deník Právo sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Přitom před volbami všechny strany vládní pětikoalice slíbily občanům před volbami pravý opak – nezvyšovat daně. Hnutí SPD absolutně nesouhlasí se zvyšováním daní českým občanům a českým firmám. My jsme naopak již předložili návrhy zákonů, které by zvýšily pracujícím občanům daňové slevy a daňová zvýhodnění na nezaopatřené děti, čímž by se významně zvýšily jejich čisté příjmy. To je cesta z krize! Zároveň navrhujeme konkrétní řešení nedostatku peněz ve státním rozpočtu. Již před několika měsíci jsme podali návrh zákona na zdanění dosud nezdaněných dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky, což by přineslo do státního rozpočtu až 75 miliard korun daňových příjmů ročně navíc. Předložili jsme rovněž návrh na snížení odvodů do Evropské unie o 30 miliard korun ročně. A tyto peníze navrhujeme dát na pomoc lidem v boji proti zdražování energií, potravin, bydlení a pohonných hmot. Naopak bezradná Fialova vláda chce v situaci všeobecného zdražování ještě více sebrat pracujícím lidem jejich poctivě vydělané peníze dalším zvyšováním daní, přestože míra zdanění je v České republice jedna z nejvyšších v rámci zemí OECD. To je pro SPD nepřijatelné!

4. Hnutí SPD bojuje proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy

Minulý pátek se na schůzi Sněmovny poslancům hnutí SPD podařilo zablokovat závěrečné hlasování o návrhu vlády Petra Fialy (ODS) na razantní snížení peněz zdravotním pojišťovnám. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a pracovních podmínek zdravotníků. Fialova vláda se ovšem pokusí toto škodlivé opatření znovu prosadit na schůzi Sněmovny tuto středu. Poslanci SPD se již několik měsíců, jak slíbili, snaží přijetí tohoto vládního návrhu zákona zabránit, přestože je nás pouze 20 poslanců z celkových 200. Schválení tohoto návrhu by znamenalo odebrání 14 miliard korun z letošních rozpočtů zdravotních pojišťoven a citelné zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro české občany i zhoršení pracovních a platových podmínek našich zdravotníků. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí. Je naprosto nepochopitelné a nesmyslné, že vláda trvá na odebrání těchto velmi potřebných peněz z resortu zdravotnictví. Vláda přitom peníze spotřebovává na vlastní provoz, když si zbytečně zvýšila počet ministrů o tři nové ministry s jejich obrovskými sekretariáty. Fialova vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN zcela zjevně škodí našim občanům a měla by podat demisi!

5. Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby.

Celkem 65 % občanů se v souvislosti s enormním růstem cen obávají propadu své životní úrovně a chudoby. Osm z deseti lidí již musí kvůli vysokým cenám energií a paliv omezovat své potřeby. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti STEM. Podle 84 % respondentů tohoto průzkumu vláda Petra Fialy (ODS) zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Snahy kabinetu zabránit nárůstu chudoby označuje za dostatečné pouhých 16 % lidí. Hrozba chudoby a nutnost omezovat své základní životní potřeby nejcitelněji dopadá na seniory a na občany nad šedesát let, z nichž 89 % říká, že se již musí značně uskromňovat. V květnovém průzkumu stejné agentury polovina dotazovaných občanů uvedla, že nevychází se současnými příjmy a že pociťuje zhoršení domácích rozpočtů. Je to ostudná vizitka katastrofálního působení Fialovy vlády, která absolutně neřeší tíživou sociální a ekonomickou situaci českých občanů a rodin a za svou prioritu v rámci předsednictví EU označuje finanční pomoc Ukrajině a Ukrajincům. Vážnost situace má jediné efektivní řešení - odstoupení této neschopné a škodlivé vlády, která je navíc výrazně zatížena kriminálními korupčními skandály hnutí STAN, které prorůstají i do ostatních stran vládní koalice.

6. Vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává naprosto nedostupným snem. Hrozí, že mnoho lidí kvůli neschopnosti splácet hypotéky upadne do dluhových pastí a exekucí.

V prvním čtvrtletí letošního roku stouply ceny bytů v České republice meziročně o čtvrtinu, což je nejvíce ze všech členských států EU. Navíc rapidně rostou úrokové sazby u hypotečních úvěrů a na jaře se výrazně zpřísnily i podmínky pro jejich poskytování. Kvůli vysokým úrokovým sazbám tak například žadatelé o hypotéku ve výši 4 milionů korun potřebují minimální čistý příjem ve výši 80 tisíc korun čistého měsíčně! S úhradami svých hypoték tak bude mít velké potíže minimálně 12 % jejich plátců. Vyplývá to z aktuálních dat finančního portálu Frankee. Stejně tak jako údaj o tom, že poptávka po hypotečních úvěrech se v České republice meziročně propadla o 55 %. Je smutnou skutečností, že vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává naprosto nedostupným snem. Neschopnost části z nich splácet hypoteční úvěry je alarmujícím signálem hrozícím pádem velkého množství občanů do dalších dluhových pastí a exekucí. Zodpovědnost za tento stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy (ODS) svou neschopností a nečinností. Například tím, že nijak nebojuje proti inflaci. Navíc Fialova vláda odložila platnost novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení a rozšířila nabídku nových bytů a zastavila program půjček na bydlení mladým rodinám. Vláda také nezastropovala úroky z hypoték. Hnutí SPD nabízí řešení v podobě zavedení výhodných půjček pro pracující rodiče, a rovněž tak i formou masivní státní a legislativní podpory výstavby dostupných družstevních, městských a obecních bytů!

7. Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi, který je pravidelně terčem útoků progresivistických politických aktivistů

Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi. Pravidelně se stává terčem útoků progresivistických politických aktivistů, protože chce být veřejným ochráncem práv všech našich občanů, a nikoliv pouze vybraných menšin. Důvodem těchto útoků na Stanislava Křečka je i to, že k počátku července provedl organizační změnu v jím řízeném úřadě, když převedl agendu, kterou dříve svěřil své zástupkyni, opět do své gesce. Pokud má Stanislav Křeček jako vysoký státní úředník pochybnosti o kvalitě práce a loajalitě svých podřízených, je jeho plným právem přijmout potřebná opatření ve svěřené působnosti. Navíc je jeho rozhodnutí zcela v souladu se zákonem o veřejném ochránci práv. Hnutí SPD odsuzuje aktivistické vměšování do činnosti nezávislého Úřadu veřejného ochránce práv - ombudsmana.

