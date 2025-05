Rozvoral (SPD): Od svého založení prosazujeme zákon o celostátním referendu!

Vážení přátelé,

1. Zmocněnkyně SPD byla protizákonně předvedena k výslechu kvůli našemu protiimigračnímu plakátu. Proto požadujeme rezignaci ministra vnitra Rakušana a prošetření celé věci prostřednictvím GIBS.

V minulém týdnu proběhl bezprecedentní policejní zákrok, když vážně nemocnou a řádně omluvenou zmocněnkyni našeho hnutí pro trestní stíhání předsedy hnutí SPD Tomia Okamury a našeho hnutí kvůli protiimigračnímu plakátu předvedli k výslechu a na několik hodin ji bezdůvodně omezili na svobodě. Naše zmocněnkyně se tak stala obětí nechutných praktik vyšetřovatele Policie ČR, které si v ničem nezadají s postupy a praxí předlistopadové Státní bezpečnosti. Zasahující příslušníci Policie ČR tímto postupem vážně ohrozili její zdravotní stav a velmi pravděpodobně porušili zákon. Jde o součást honu současné vládní moci na předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru i na hnutí samotné v rámci trestního stíhání za naše předvolební plakáty varující před reálnými bezpečnostními riziky nelegální masové migrace do Evropy. Konečným cílem může být i znemožnění účasti SPD v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. V souvislosti s projevy policejní zlovůle vůči naší zmocněnkyni budeme požadovat prošetření celé záležitosti Generální inspekcí bezpečnostních sborů a rezignaci ministra vnitra Víta Rakušana, který je za činnost policie politicky zodpovědný.

2. Prezident Petr Pavel fakticky upírá občanům ČR právo rozhodovat o zásadních otázkách směřování naší země a zpochybňuje Ústavu ČR.

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro podcast Hospodářských novin prohlásil, že bude mít po volbách problém se jmenováním ministrů u těch kandidátů, kteří jsou kritičtí ke členství ČR v EU a NATO. Prezident rovněž sdělil, že by považoval za mimořádně rizikové, aby součástí nové vlády byly politické strany a hnutí, které prosazují možnost vypsání referenda o vystoupení ČR z NATO nebo EU. Zpochybnil i samotný institut referenda, jehož existenci předpokládá i Ústava ČR. Prezident Pavel tedy de facto upírá občanům ČR, kteří jsou hlavním zdrojem politické moci a její legitimity, právo rozhodovat o zásadních otázkách směřování naší země. Hnutí SPD naopak považuje neexistenci zákona o všeobecném závazném referendu za největší ústavní deficit, který je nutno urychleně napravit. Zároveň platí, že Ústava ČR nedává prezidentu republiky pravomoc nejmenovat členem vlády jakéhokoli kandidáta pouze na základě jeho politického názoru anebo na základě programu politické strany či hnutí, které jej navrhují a které získaly důvěru občanů ve volbách.

3. Prosazujeme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, které poškozuje Fialova vláda svou ignorancí.

Na programu schůze Poslanecké sněmovny v tomto týdnu má být i závěrečné třetí čtení novely zákona o sociálních službách. V něm se bude hlasovat i o pozměňovacím návrhu naší poslankyně Lucie Šafránkové, která za hnutí SPD ve dvou variantách navrhuje zvýšení katastrofálně nízkých příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany v I. a II. stupni závislosti. Příspěvek na péči pro dospělé osoby v I. stupni závislosti se nezvyšoval již téměř 10 let a činí pouhých 880 korun měsíčně, což jeho příjemcům absolutně nestačí k zaplacení pro ně nezbytných asistenčních služeb. Fialova vláda tyto vážně zdravotně postižené občany a jejich rodiny systematicky ignoruje a poškozuje, protože vzhledem k inflaci a zdražování terénních sociálních služeb je pro ně potřebná péče v podstatě již nedostupná, což je pro nás neakceptovatelné. Hájíme právo zdravotně postižených občanů na důstojný život proti asociální Fialově vládě.

4. SPD prosazuje trvalé vyhoštění všech cizinců, kteří u nás spáchají trestný čin. Provedeme též revizi povolení k pobytu u všech Ukrajinců.

Hnutí SPD tento týden předkládá do Poslanecké sněmovny návrh na změnu trestního zákoníku, která obsahuje automatickou povinnost udělit trest ukončení povolení k pobytu v ČR a trvalého vyhoštění všem cizincům, kteří spáchají v ČR úmyslný trestný čin. Pokud budeme po podzimních volbách součástí vlády, provedeme také revizi povolení k pobytu u všech Ukrajinců nacházejících se v ČR. Tato povolení ponecháme pouze těm občanům Ukrajiny, kteří prokazatelně pracují na legálním pojištěném zaměstnaneckém místě, na kterém současně nelze zaměstnat českého občana. Všem ostatním Ukrajincům povolení k pobytu v ČR ukončíme, stejně tak jako vyplácení sociálních dávek. Pro nás jsou na 1. místě čeští občané a jejich oprávněné zájmy.

5. Odmítáme zákon Fialovy vlády, dle nějž by brigádníci museli podávat daňové přiznání.

Na schůzi Poslanecké sněmovny se v tomto týdnu bude mj. projednávat vládní návrh na zrušení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti v souvislosti se zavedením jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Toto opatření by se týkalo desítek tisíc českých občanů, kteří mají drobné pracovní příjmy typu studentských brigád či jiných přivýdělků a v budoucnu by museli podávat standardní daňová přiznání. Součástí připomínkového řízení navíc není analýza, kolika daňových poplatníků se má tato změna přesně týkat a jakou novou finanční zátěž přinese státnímu rozpočtu a orgánům daňové správy. Hnutí SPD proto podává pozměňovací návrh, který zachovává možnost zdaňovat drobné a příležitostné pracovní příjmy i nadále prostřednictvím srážkové daně. Na rozdíl od Fialovy vlády odmítáme komplikovat životy a zvyšovat zátěž pracujících studentů, rodičů malých dětí či seniorů.

6. Fialova vláda chce protizákonně prosadit financování nepedagogických pracovníků zřizovateli, tedy kraji a obcemi, aniž by jim na to zajistila finance.

Fialova vládní koalice v Poslanecké sněmovně zkrátila rozpravu k novele školského zákona a stanovila pevný čas závěrečného hlasování na tuto středu 28. května ve 12 hodin. Jde o postup, který je zjevně v rozporu se Zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Do rozpravy je ještě přihlášeno mnoho opozičních poslanců, kterým nebude umožněno k návrhu vůbec vystoupit. Fialova vláda chce změnou školského zákona převést financování platů kuchařek, školníků, uklízeček a dalších nepedagogických zaměstnanců škol na obce a kraje, aniž by to s nimi dopředu projednala, a navíc jim na to nezajistila dostatek financí. Hnutí SPD tuto nesmyslnou a škodlivou změnu odmítá a bude hlasovat proti ní. Proti převodu financování nepedagogických pracovníků na kraje a obce protestuje odborná školská veřejnost, školské odbory i asociace obecních a krajských samospráv. Vláda rovněž navrhuje slučování malých škol, které zhorší dostupnost a kvalitu vzdělání na venkově. V zájmu budoucí kvality a dostupnosti školního vzdělávání tento vládní návrh hnutí SPD v žádném případě nepodpoří.

