Rozvoral (SPD): Odmítáme zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými

Tím dopustila, že se vytvořil stav, kdy řada lidí včetně cizinců raději pobírá štědré sociální dávky, než aby pracovala, protože se jim to prostě finančně vyplatí. Výsledkem je nespravedlivá diskriminace poctivých českých občanů, kteří svou prací táhnou stát, zatímco nepřizpůsobiví jsou odměňováni za neochotu se zapojit. Tento stav už musíme zastavit!
Hnutí SPD proto prosazuje jasná a přísná pravidla, aby se sociální podpora dostávala pouze těm, kteří ji skutečně potřebují, a aby se práce opět vyplatila více než nečinnost. Musíme zrušit zvýhodňování nepřizpůsobivých osob při přidělování dávek, bytů nebo jiných výhod, protože současný systém je nespravedlivý a demotivuje poctivé občany.
Naší prioritou zůstává zastavení diskriminace českých občanů ve prospěch nepřizpůsobivých a důsledná revize vyplácených sociálních dávek. Budeme-li v příští vládě, navrhneme a prosadíme změnu systému tak, aby podpora směřovala pouze k těm, kteří ji opravdu potřebují a kteří prokazují snahu zlepšit svou situaci.
Poslanci hnutí SPD už v minulém volebním období předložili novelu zákona, která měla tento problém řešit. Návrh prošel až do třetího čtení, ale těsně před schválením byl zamítnut hlasy vládních stran. Ani v tomto volebním období vláda nepřipustila projednání našeho návrhu na zrušení vyplácení sociálních dávek osobám, které mohou pracovat, ale odmítají se zapojit do pracovního procesu. Tento přístup považujeme za nepřijatelný a potvrzuje naši obavu, že současná vláda nechce a nebude tento problém skutečně řešit.
SPD si váží a chová úctu ke všem slušným občanům – pracujícím, rodinám s dětmi, seniorům i zdravotně postiženým. Tito lidé jsou pro nás na prvním místě, a právě pro zvýšení kvality jejich života chceme prosazovat zákony, které jim budou skutečně prospěšné. Volební hlas pro SPD je hlasem pro pořádek, pro podporu poctivých lidí a pro to, aby se v České republice znovu vyplatilo pracovat, nikoliv parazitovat na štědrých dávkách.
Společně můžeme zastavit diskriminaci českých občanů, vrátit našemu sociálnímu systému zdravý rozum a zajistit, aby stát stál na straně těch, kteří si svou poctivostí a prací zaslouží naši úctu.
Radek Rozvoral
