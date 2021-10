Rozvoral (SPD): Odsuzujeme fanatický útok na britského konzervativního poslance

V pátek 15. října tohoto roku zemřel britský konzervativní poslanec David Amess poté, co ho pobodal útočník.

Dle zpravodajství ČTK vede vyšetřování vraždy protiteroristická policejní jednotka jako teroristický čin, která v této souvislosti zadržela 25letého muže, jenž je podle televize Sky News britským občanem somálského původu. Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 6% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 20483 lidí

Hnutí SPD odsuzuje veškeré teroristické útoky páchané po celém světě, kdy jejich pachateli jsou převážně vyznavači netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie. Příznivci této islámské ideologie se během posledních let, především v souvislosti s velkou imigrační vlnou do Evropy v roce 2015, nelegálně dostali do evropských zemí, kde mají na svědomí celou řadu teroristických útoků.

K útoku na Sira Davida Amesse došlo v pátek v kostele v Leigh-on-Sea ve východoanglickém Essexu, kde probíhalo pravidelné setkání s voliči. Útočník poslance pobodal, a přestože na místě zasahovali zdravotníci, Amessův život se zachránit nepodařilo. Za terorismus útok formálně prohlásil hlavní národní koordinátor pro boj proti terorismu Dean Haydon. Počáteční vyšetřování mělo odhalit potenciální motivaci spojenou s islamistickým extremismem. Z vraždy poslance je podezřelý 25letý Brit somálského původu Ali Harbi Ali. Ten byl zatčen krátce po činu na základě zákona o terorismu a převezen do Londýna, kde mu soud prozatím stanovil vazbu do 22. října tohoto roku. O Aliho možné radikalizaci podle BBC policie věděla a byl zařazen do preventivního programu, v němž ale dlouho nepobyl. Zapojení do programu je totiž dobrovolné a není formou trestu. Podle prohlášení Metropolitní policie se předpokládá, že muž jednal sám. Ve čtvrtek 21. října ho britská policie obvinila z vraždy a přípravy teroristického činu. Jeho motiv byl podle vyšetřovatelů náboženský i ideologický, píše Reuters.

David Amess zastupoval v parlamentu okrsek Southend West od roku 1997, poslancem byl od roku 1983. Do Konzervativní strany vstoupil ve svých 16 letech a zůstal jejím členem až do svého skonu ve věku 69 let. Britové na něj vzpomínají jako na laskavého, poctivého a věřícího člověka. Angažoval se na ochranu zvířat, byl známý jako milovník psů. Byl ženatý a s manželkou Julií mají pět dětí. Amess patřil k dlouholetým a hlasitým odpůrcům setrvání Británie v Evropské unii a velmi aktivně se účastnil kampaně za brexit.

Hnutí SPD tuto tragickou událost vnímá jako varování toho, co lze od takových fanatiků očekávat. Budeme vždy prosazovat takovou politiku, která je v zájmu našich občanů. Jako prioritu vnímáme zajištění bezpečnosti, a proto budeme všemi dostupnými prostředky bojovat proti tomu, aby se do České republiky dostali imigranti vyznávající islámskou ideologii, a to jak legální formou v rámci přidělených imigračních kvót z Evropské unie, nebo nepovoleným překročením našich státních hranic.

