Rozvoral (SPD): Podařilo se nám prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD se podařilo prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům. Asociální vládní koalice ale zamítla náš návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun. Organizovaný zločin a mafiánské praktiky prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Premiér Fiala to odmítá řešit. Jediným řešením je okamžitá demise vlády! Premiér Fiala svým „projevem k národu“ pouze podtrhl zoufalou neschopnost a nečinnost současné vlády a pomlčel o prorůstání mafiánských struktur do vlády. Vyzýváme vládu, aby během předsednictví v EU hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské, a aby usilovala o zlevnění energií a konec Green Dealu a emisních povolenek. Vinou všech vlád po roce 1989 nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost a důsledkem jsou extrémní ceny energií. Vláda Petra Fialy nemá řešení, hnutí SPD řešení již připravilo. V současnosti je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Vláda Petra Fialy v tom lidem nepomáhá, zatímco hnutí SPD má plán na dostupnost bydlení.

1. Hnutí SPD se podařilo prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům. Asociální vládní koalice ale zamítla náš návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun.

Minulý pátek se v Poslanecké sněmovně projednávala v závěrečném třetím čtení novela zákona o státní sociální podpoře. Poslanecký klub hnutí SPD podpořil zjednodušení přístupu nízkopříjmových slušných a pracujících občanů k příspěvku na bydlení i zvýšení měsíčního limitu čerpání rodičovského příspěvku. Sněmovna rovněž schválila usnesení SPD předložené naší poslankyní Lucií Šafránkovou, které ukládá ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), aby provedl okamžitou revizi všech formulářů žádostí o sociální dávky a zaktualizoval je tak, aby byly pro občany, kteří potřebují pomoc státu, co nejjednodušší a snadno srozumitelné. Poslanci vládní koalice ovšem opět prokázali svoji výraznou asociálnost, když odmítli podpořit návrh poslanců SPD na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun, což by rodinám s dětmi do 4 let kompenzovalo růst inflace, která je aktuálně 16,2 %, od jeho posledního zvýšení v roce 2020. Hnutí SPD své úsilí nevzdává a jsme vždy na straně rodin s dětmi!

2. Organizovaný zločin a mafiánské praktiky prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Premiér Fiala to odmítá řešit. Jediným řešením je okamžitá demise vlády!

V korupčním skandálu na pražském magistrátu vyplouvají na povrch nové skutečnosti. Kvůli kontaktům s vazebně stíhaným Michalem Redlem minulý týden rezignoval na svou funkci Jiří Fremr, poradce europoslance TOP 09 Jiřího Pospíšila. Ze stejného důvodu musel rezignovat na svůj post ministr školství Petr Gazdík (STAN) i člen dozorčí rady pražského dopravního podniku, místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09). Z vyjádření někdejšího elitního policejního vyšetřovatele Karla Tichého vyplývá, že vedení hnutí STAN bylo před Redlem, který byl pravou rukou mafiána Radovana Krejčíře, varováno už před mnoha lety. Detektiv Tichý k tomu pro Novinky.cz doslova řekl: „Před pěti let jsem šel za tehdejším předsedou STAN Petrem Gazdíkem a ptal se ho, jestli se nezbláznil, že s Redlem jako hnutí komunikují“. Premiér Petr Fiala (ODS) však před tímto obrovským skandálem, který se týká už více stran vládní koalice, strká hlavu do písku. Přičemž sama ODS je ve skandálu také namočena, protože se ukázalo, že od rodiny Michala Redla kdysi přijala půlmilionový sponzorský dar. Navíc, pražský primátor Hřib (Piráti) selhal v řízení města, jelikož se organizovaný zločin děje za jeho vedení. Podle názoru hnutí SPD jsme svědky mafiánských praktik, které prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Jediné čestné východisko je tudíž okamžitá demise vlády!

3. Premiér Fiala svým „projevem k národu“ pouze podtrhl zoufalou neschopnost a nečinnost současné vlády a pomlčel o prorůstání mafiánských struktur do vlády

Premiér Petr Fiala (ODS) si minulý týden vymohl na českých médiích prostor v hlavním vysílacím čase s odůvodněním, že „musí národu něco sdělit“. Jak se ukázalo, jednalo se pouze o pokus o překrytí korupčních skandálů, které nyní vládou otřásají. Premiér ve svém projevu nesdělil nic konkrétního a tento čas využil pouze ke svalování odpovědnosti za současnou kritickou situaci na předchozí vlády. Občané se opět nedozvěděli nic o tom, jak si premiér a vláda Petra Fialy (ODS) představují řešení enormní drahoty, rostoucí inflace a cen základních životních potřeb (energií, bydlení, pohonných hmot a potravin) a jak chce vláda ochránit ohrožené skupiny obyvatel před pádem do existenční chudoby. Premiér naprosto pomlčel o současných finančních a kriminálních skandálech hnutí STAN a o prorůstání mafiánských struktur do dalších stran vládní koalice. Podle našeho názoru svým bezobsažným projevem zneužil svého práva na mimořádné vystoupení v televizi. Obsahem svého projevu pak premiér Fiala pouze podtrhl nečinnost a zoufalou neschopnost současné vlády cokoliv konstruktivně řešit, a proto by měl on i celá vláda podat demisi!

4. Vyzýváme vládu, aby během předsednictví v EU hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské, a aby usilovala o zlevnění energií a konec Green Dealu a emisních povolenek

Od pátku převezme česká vláda na šest měsíců předsednictví v Radě ministrů Evropské unie. Bude to v situaci, kdy vládou otřásá skandál s napojením hnutí STAN na korupčníky a na organizovaný zločin. Bude to také v době, kdy současná Fialova probruselská vláda je jednou z nejhorších v Evropě, co se týče pomoci občanům, firmám, živnostníkům a pracujícím rodinám s dětmi zvládnout růsty cen a zajištění naší energetické bezpečnosti. Rovněž zvolené priority českého předsednictví – zejména zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny – neukazují na snahu české vlády využít své předsednické pozice k prosazení a ochraně českých národních zájmů. Podle názoru hnutí SPD by současná vláda měla mít jako jednu ze svých priorit zasadit se o udržitelnost cen energií otevřením jednání o přehodnocení tzv. Green Dealu nebo odstoupením od systému emisních povolenek. Vláda by se měla zaměřit na prosazení mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Naprosto odmítáme, že vláda považuje za další z priorit předsednictví posilování tzv. kybernetické bezpečnosti, za čímž se pouze skrývají snahy o plíživou cenzuru opozičních médií a příspěvků na sociálních sítích. Vyzýváme vládu, aby v průběhu českého předsednictví Radě ministrů Evropské unie hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské!

5. Vinou všech vlád po roce 1989 nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost a důsledkem jsou extrémní ceny energií. Vláda Petra Fialy nemá řešení. Hnutí SPD řešení již připravilo.

Vinou všech vlád po roce 1989, kde byly nejčastěji ODS, ČSSD a KDU-ČSL, nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost. Strategickou energetickou infrastrukturu (distribuci energií, nákup a uskladnění plynu, rafinérie na zpracování ropy atd.) vlastní soukromé subjekty, zejména zahraniční. Důsledkem této situace jsou dramaticky rostoucí ceny energetických komodit. Vláda Petra Fialy (ODS) nenabízí řešení, jí představený návrh tzv. úsporného energetického tarifu, což je původně nápad hnutí SPD, které jej předložilo už i formou návrhu zákona, je velmi nekvalitně připraven, je nekonkrétní a neobsahuje ani přesné finanční vyčíslení. To má upravit až budoucí vládní nařízení. Vláda v návrhu navíc zcela zapomněla na čtyři miliony lidí především na sídlištích, kteří mají svá bydliště připojena k centrálnímu vytápění, které se rovněž zdražuje a vystavuje je tak neodůvodněné diskriminaci, protože úsporný tarif se má týkat pouze domácností, které topí elektřinou nebo plynem. Hnutí SPD naproti tomu před několika týdny předložilo jasný, konkrétní a uskutečnitelný plán na snížení cen energií a na obnovu české energetické bezpečnosti. Řešme opravdové příčiny problémů: Nechť společnost ČEZ dodává na globální komoditní burzu jen přebytky vyrobené elektřiny a veškerou ostatní produkci ať nejprve přímo nabídne domácím českým spotřebitelům za přijatelné ceny! Kupujme zemní plyn přímo od producenta, nikoli od zahraničních překupníků! Ukončeme českou účast ve spekulativním systému emisních povolenek Evropské unie! Odstupme od Green Dealu Evropské unie! To je podle SPD řešení!

6. V současnosti je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Vláda Petra Fialy v tom lidem nepomáhá, zatímco hnutí SPD má plán na dostupnost bydlení.

V současné době je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Například Pražan s průměrnou mzdou by na byt vydělával minimálně 20 let, pokud by každý měsíc ušetřil celou částku mzdy. Ani mimo Prahu není situace výrazně lepší. Tyto údaje vyplývají z aktuálního indexu dostupnosti bydlení společnost Central Group. Podle analýzy České národní banky jsou byty pro domácnosti nadhodnoceny již zhruba o 40 %. Česká národní banka navíc v minulém týdnu opět zvýšila základní úrokovou sazbu, a to už na 7 %. Občané toto opatření pocítí hlavně v podobě výrazného zvýšení splátek hypotečních úvěrů po ukončení fixačního období. Nové hypotéky se tak dále stanou více nedostupnými, zejména pro mladé rodiny. Vláda Petra Fialy tuto kritickou situaci ještě dále prohlubuje. Prosadila odklad novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení, a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) ukončil pro program výhodných půjček na pořízení bydlení mladým českým pracujícím rodinám. Současně však jeho ministerstvo poskytlo miliardovou dotaci na opravy bytů pro ukrajinské migranty. Hnutí SPD naopak ve svém programovém dokumentu „Rodina na 1. místě“ navrhuje zavedení výhodných manželských půjček a systémové státní podpory výstavbě družstevních, městských a obecních bytů za dostupné ceny.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

