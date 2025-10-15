Rozvoral (SPD): Povedeme resorty obrany, zemědělství a dopravy

Vážení přátelé,
1. SPD v potenciální nové vládě povede resorty obrany, zemědělství a dopravy. Chceme prosazovat zlepšení ekonomické situace českých občanů a ochranu národních zájmů.
Hnutí SPD se dohodlo s hnutím ANO a stranou Motoristé sobě na základním rámci podoby budoucí vlády a rozdělení resortů. Kabinet by měl mít 16 členů, z toho 9 resortů pro ANO, 3 pro SPD, 4 pro Motoristy sobě a SPD získá i post předsedy Poslanecké sněmovny. Zrušeny budou funkce ministrů pro evropské záležitosti, legislativu a vědu. ANO obsadí pozice premiéra a ministrů financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, spravedlnosti a místního rozvoje. SPD povede resorty obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé sobě získají zahraničí, kulturu, životní prostředí a nový úřad ministra sportu, prevence a zdraví. Hnutí SPD chce v programových jednáních prosazovat zlepšení ekonomické situace českých občanů a ochranu národních zájmů.
2. SPD prosazuje, aby se bitcoinovou kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a aby z ní byly vyvozeny politické i trestněprávní důsledky.
Bývalý koordinátor bitcoinové kauzy na ministerstvu spravedlnosti David Uhlíř uvedl před senátory, že mu ministerstvo vedené Evou Decroix (ODS) neposkytlo při jeho práci dostatečnou podporu, ani nezajistilo podklady z ministerstva financí. Odmítl také legitimitu přijetí miliardového daru v bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiřikovského, které podle něj ohrozilo důvěru v justici. Hnutí SPD požaduje, aby se kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a byly z ní vyvozeny politické i trestněprávní důsledky.
3. Navrhujeme, aby nová vláda přepracovala původní návrh rozpočtu předložený Fialovou vládou. Podporujeme konsolidaci veřejných financí.
Hnutí SPD kritizuje návrh státního rozpočtu končící vlády Petra Fialy s deficitem 286 miliard Kč, v němž chybí až 80 miliard Kč na povinné výdaje i investice do dopravy, školství a zdravotnictví. Nová vláda by měla rozpočet přepracovat a zahájit konsolidaci veřejných financí.
4. SPD podává stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli nespravedlivému rozdělení mandátů v Libereckém a Karlovarském kraji. Požadujeme reformu volebního systému.
Hnutí SPD podává stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli rozdělení mandátů v Libereckém a Karlovarském kraji, které podle našeho názoru znevýhodňuje menší regiony. V těchto krajích je potřeba více než 10 % hlasů na zisk mandátu, zatímco ve velkých krajích stačí 3–5 % hlasů. Hnutí SPD považuje tento stav za porušení principu rovnosti volebního práva a požaduje reformu volebního systému.
5. Vítáme mírovou dohodu mezi Izraelem a hnutím Hamás.
Hnutí SPD vítá mírovou dohodu mezi Izraelem a hnutím Hamás, zprostředkovanou USA a prezidentem Donaldem Trumpem. Dohoda zahrnuje propuštění izraelských rukojmích, výměnu vězňů, ukončení bojů a zvýšení humanitární pomoci Gaze. Hnutí SPD uznává právo Izraele na obranu proti terorismu, ale zdůrazňuje nutnost ochrany civilistů.
Radek Rozvoral
