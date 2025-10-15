Rozvoral (SPD): Povedeme resorty obrany, zemědělství a dopravy

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Rozvoral (SPD): Povedeme resorty obrany, zemědělství a dopravy
Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Vážení přátelé,

SPD v potenciální nové vládě povede resorty obrany, zemědělství a dopravy. Chceme prosazovat zlepšení ekonomické situace českých občanů a ochranu národních zájmů. SPD prosazuje, aby se bitcoinovou kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a aby z ní byly vyvozeny politické i trestněprávní důsledky. Navrhujeme, aby nová vláda přepracovala původní návrh rozpočtu předložený Fialovou vládou. Podporujeme konsolidaci veřejných financí. SPD podává stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli nespravedlivému rozdělení mandátů v Libereckém a Karlovarském kraji. Požadujeme reformu volebního systému. Vítáme mírovou dohodu mezi Izraelem a hnutím Hamás. 

1. SPD v potenciální nové vládě povede resorty obrany, zemědělství a dopravy. Chceme prosazovat zlepšení ekonomické situace českých občanů a ochranu národních zájmů.

Hnutí SPD se dohodlo s hnutím ANO a stranou Motoristé sobě na základním rámci podoby budoucí vlády a rozdělení resortů. Kabinet by měl mít 16 členů, z toho 9 resortů pro ANO, 3 pro SPD, 4 pro Motoristy sobě a SPD získá i post předsedy Poslanecké sněmovny. Zrušeny budou funkce ministrů pro evropské záležitosti, legislativu a vědu. ANO obsadí pozice premiéra a ministrů financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, spravedlnosti a místního rozvoje. SPD povede resorty obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé sobě získají zahraničí, kulturu, životní prostředí a nový úřad ministra sportu, prevence a zdraví. Hnutí SPD chce v programových jednáních prosazovat zlepšení ekonomické situace českých občanů a ochranu národních zájmů.

2. SPD prosazuje, aby se bitcoinovou kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a aby z ní byly vyvozeny politické i trestněprávní důsledky.

Bývalý koordinátor bitcoinové kauzy na ministerstvu spravedlnosti David Uhlíř uvedl před senátory, že mu ministerstvo vedené Evou Decroix (ODS) neposkytlo při jeho práci dostatečnou podporu, ani nezajistilo podklady z ministerstva financí. Odmítl také legitimitu přijetí miliardového daru v bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiřikovského, které podle něj ohrozilo důvěru v justici. Hnutí SPD požaduje, aby se kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a byly z ní vyvozeny politické i trestněprávní důsledky.

3. Navrhujeme, aby nová vláda přepracovala původní návrh rozpočtu předložený Fialovou vládou. Podporujeme konsolidaci veřejných financí.

Hnutí SPD kritizuje návrh státního rozpočtu končící vlády Petra Fialy s deficitem 286 miliard Kč, v němž chybí až 80 miliard Kč na povinné výdaje i investice do dopravy, školství a zdravotnictví. Nová vláda by měla rozpočet přepracovat a zahájit konsolidaci veřejných financí.

4. SPD podává stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli nespravedlivému rozdělení mandátů v Libereckém a Karlovarském kraji. Požadujeme reformu volebního systému.

Hnutí SPD podává stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli rozdělení mandátů v Libereckém a Karlovarském kraji, které podle našeho názoru znevýhodňuje menší regiony. V těchto krajích je potřeba více než 10 % hlasů na zisk mandátu, zatímco ve velkých krajích stačí 3–5 % hlasů. Hnutí SPD považuje tento stav za porušení principu rovnosti volebního práva a požaduje reformu volebního systému.

5. Vítáme mírovou dohodu mezi Izraelem a hnutím Hamás.

Hnutí SPD vítá mírovou dohodu mezi Izraelem a hnutím Hamás, zprostředkovanou USA a prezidentem Donaldem Trumpem. Dohoda zahrnuje propuštění izraelských rukojmích, výměnu vězňů, ukončení bojů a zvýšení humanitární pomoci Gaze. Hnutí SPD uznává právo Izraele na obranu proti terorismu, ale zdůrazňuje nutnost ochrany civilistů.  

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • zastupitel obce
