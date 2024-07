SOCDEM: Bez dvou prací nejsou koláče

V úvodním slovu k tématu předseda SOCDEM Michal Šmarda připomenul historickou úlohu: „Dobré pracovní podmínky jsou tím nejdůležitějším, co musí prosazovat Sociální demokracie. Proto historicky vznikla a je to něco, za co stojí o to se porvat.“

Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády a evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti uvedl, že vidí možnost zlepšení: „Na pracovním trhu by se zvedla zaměstnanost, pokud by se zvedly mzdy.“

Lidem se vyplatí pracovat ve chvíli, kdy jsou za to uspokojivě finančně ohodnoceni. S úbytkem nezaměstnanosti by se snížil počet lidí v ČR, kteří pobírají sociální dávky. Špidla dále dodal: „Zásadní je otevírat prostor pro odbory, a to nejen na úrovni podnikové, ale zejména na úrovni oborové. Dále je podstatné snížit pracovní dobu na minimálně na 35 hodin v týdnu. Veškeré věci jako práce v noci a přesčasy musí být velmi výrazně zvýhodněny.“

Místopředsedkyně SOCDEM Daniela Ostrá trefně vystihla, že Češi mají pořekadlo „Bez práce nejsou koláče“, ale v posledních letech je to spíše „Bez dvou prací nejsou koláče.“ A dále dodala: „Ještě o té absurditě české republiky hovoří jedna věc. Lidé, kteří pracují na úřadech práce, sami mají nárok na sociální dávky. To také něco vypovídá o státě, jako takovém.“

Podle Michala Šmardy se liší přístup státu k zaměstnavateli od ostatních zemí: „To, co tady chceme po zaměstnavateli, aby vyřešil on, v Dánsku za něj řeší stát. Zaměstnavatel si vyššími daněmi financuje, že tuto jeho odpovědnost na sebe přebírá stát. Do českých podmínek je to těžko přenositelné, protože v česku se v 90. letech vypracoval narativ, že daně jsou trest a když stát vybírá vyšší daně, tak okrádá podnikatele.“

Podle Jakuba Kovařík, který byl hostem debaty za hnutí Budoucnost, je řešení ve flexibilním trhu práce: „Za mě, pokud chceme více flexibilní trh práce, tak ti lidé musí mít nějakou záchrannou síť. A to můžou být buď osobní úspory, ale jak chcete dělat úspory s těmi platy, které tady máme? Ta druhá možnost je, že bude zajímavá podpora v nezaměstnanosti. Flexibilní trh práce neznamená, že nejistotu přeneseme na zaměstnance, ale naopak, že na něj přeneseme tu jistotu a dáme mu prostor pro to, aby se vzdělal v činnosti, která ho zajímá a je na trhu práce uplatnitelná.“

Sociální demokraté jsou si vědomi, že lidé se dnes již nezískávají slovy a programem, ale je potřeba za požadavky krok za krokem bojovat, abychom společně dosáhli cíle.