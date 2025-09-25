SPD: Je nutné vyměnit vládu a STAN by měl odstoupit z voleb

Vážení přátelé,
ať Fiala, Stanjura a Blažek zaplatí škodu 44 milionů korun vzniklou v kauze bitcoinů. Proč to za ně mají platit občané z veřejných peněz? A ať vláda zveřejní, kde skončilo 11 miliard z bitcoinové peněženky Jiřikovského. V Dozimetru jsou kromě vládního STAN zapojeni i politici vládní ODS a TOP 09. Z výpovědí vyplývá, že 30 % z úplatků mělo jít do STAN Víta Rakušana. Je nutné vyměnit vládu a STAN by měl odstoupit z voleb. Růst cen nájemného je tak výrazný, že překonává i růst mezd českých zaměstnanců. Máme řešení pro dostupné bydlení. V Česku kvůli Fialově vládě bankrotuje nejvíce firem od roku 2021. SPD přináší řešení pro české podnikatele.
1. Ať Fiala, Stanjura a Blažek zaplatí škodu 44 milionů korun vzniklou v kauze bitcoinů. Proč to za ně mají platit občané z veřejných peněz? A ať vláda zveřejní, kde skončilo 11 miliard z bitcoinové peněženky Jiřikovského.
Ministerstvo spravedlnosti vedené koalicí SPOLU nedávno vyplatilo hlavním kupcům bitcoinů pocházejícím z daru odsouzeného zločince Jiřikovského 44 milionů jako kurzový rozdíl při jejich zpětném odkupu. Jedná se o škodu, kterou způsobila vláda Petra Fialy, protože tyto bitcoiny pocházejí ze závažné trestné činnosti a jsou de facto neprodejné.
Přijetí daru a následné pochybné transakce s bitcoiny sjednal exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) s vědomím ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) a premiéra Fialy. Policie v této souvislosti prověřuje, zda ze strany vládních činitelů nebyl v této záležitosti spáchán trestný čin zneužití pravomoci.
Hnutí SPD požaduje nekompromisní a nezávislé vyšetření celé této kauzy a jasně říkáme, ať vzniklou finanční škodu zaplatí příslušní členové vlády včetně premiéra. Zároveň se stále tážeme, u koho skončilo těch zbylých 11 miliard korun z bitcoinové peněženky odsouzeného zločince Jiřikovského. Hnutí SPD prosazuje přímou osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků. Podpořte nás prosím ve volbách do Poslanecké sněmovny.
2. V Dozimetru jsou kromě vládního STAN zapojeni i politici vládní ODS a TOP 09. Z výpovědí vyplývá, že 30 % z úplatků mělo jít do STAN Víta Rakušana. Je nutné vyměnit vládu a STAN by měl odstoupit z voleb.
Obvodní soud pro Prahu 9 začal tento týden projednávat případ rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku, známou jako kauza Dozimetr. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček za hnutí STAN. Obžaloba se týká trestných činů účasti na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a nedovoleného nakládání s drogami.
Další větev, spadající do této kauzy, se týká korupce v souvislosti s ovlivněním veřejné zakázky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Policie chce kvůli podezření z uplácení ohledně zakázky na zpracování dokumentace obžalovat i exposlance ODS Marka Šnajdra a další osoby. Z výpovědí vyplývá, že 30 % z úplatků mělo jít do STAN Víta Rakušana.
Podle našeho názoru by měl STAN odstoupit z voleb. Do této bezprecedentní kriminální kauzy, kde se ve velkém rozkrádaly veřejné peníze, jsou různou formou přes těsné kontakty s jejími protagonisty zapleteni i další představitelé současných vládních stran. I proto je nutné po nadcházejících říjnových volbách tuto vládu zcela vyměnit a důsledně vyšetřit všechny její aféry s trestněprávním pozadím.
3. Růst cen nájemného je tak výrazný, že překonává i růst mezd českých zaměstnanců. Máme řešení pro dostupné bydlení.
Růst nájemného v ČR pokračuje. Zdražování navíc pravděpodobně bude kvůli velké poptávce a nízké nabídce nájemního bydlení pokračovat. Podle dat inzertního webu Sreality stouplo měsíční nájemné napříč ČR ve druhém čtvrtletí meziročně o 7 %. To znamená, že za 70metrový byt platí nájemníci v průměru téměř 20 tisíc korun měsíčně, přičemž v Praze je to 28 tisíc korun měsíčně.
Z této analýzy rovněž vyplývá, že ceny pronájmů bytů ve velkých městech v posledních letech vzrostly tak výrazně, že si řada lidí už samostatné bydlení nemůže dovolit, a tak hledají spíše cenově dostupnější spolubydlení, které také zdražuje. Růst cen nájemného je v posledních letech tak výrazný, že překonává i růst mezd českých zaměstnanců, což dostupnost bydlení dále zhoršuje.
Hnutí SPD má řešení, které zajistí dostupné bydlení pro české pracující občany a rodiny. Je třeba zjednodušit a zrychlit procesy územního plánování a stavebního řízení, a zejména razantně rozšířit nabídku cenově dostupných bytů. To může zajistit pouze masivní obecní a družstevní výstavba s finanční a daňovou podporou státu, včetně bezúplatného převodu pozemků od státu, měst a obcí na tuto bytovou výstavbu. Jen to může zajistit dostatečný počet cenově dostupných vlastnických i nájemních bytů.
Současně je nutné podpořit i koupěschopnost občanů tak, aby své bydlení ufinancovali bez nutnosti čerpat sociální dávky. Sem patří např. nízkoúročené půjčky na bydlení pracujícím rodinám s garancí státu a zpřístupnění hypoték i pracujícím občanům a domácnostem s průměrnými příjmy.
4. V Česku kvůli Fialově vládě bankrotuje nejvíce firem od roku 2021. SPD přináší řešení pro české podnikatele.
V ČR letos zbankrotovalo 4265 podnikatelů, což je meziroční zvýšení o 15 %. Je to nejvíce bankrotů od roku 2021. Zároveň bylo letos dosud podáno 4 433 návrhů na bankrot, což je o 14 % více než za stejné období loňského roku. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Počet bankrotů podnikatelů se zvyšuje již třetím rokem po sobě.
Nejvíce bankrotů bylo zaznamenáno ve stavebnictví, v obchodu a ve zpracovatelském průmyslu. Je to přímý důsledek politiky Fialovy vlády, která českým živnostníkům drasticky zvýšila povinné odvody, firmám zvedla daň z nemovitosti a z příjmu právnických osob, a v důsledku jejíž nekompetentnosti a nečinnosti zásadním způsobem stouply ceny energií, což snižuje konkurenceschopnost českých firem a živností a vede k jejich zánikům.
Hnutí SPD jako jediný parlamentní subjekt nikdy nehlasovalo pro zvyšování daní a povinných pojistných odvodů českým živnostníkům a podnikatelům. Naopak jsme prosadili několik návrhů na podporu těmto lidem, např. zavedení paušální daně pro živnostníky, jejich státní podpory v době pandemie covidu anebo co se týče možnosti živnostníků čerpat nemocenskou a ošetřovného na jejich děti. Stojíme za českými živnostníky a podnikateli a v budoucí české vládě budeme důsledně hájit jejich práva a oprávněné zájmy.
