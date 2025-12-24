Senátorka Ludková: Žádný „obrat k horšímu“ ani „nejlepší kondice v historii“

„Tvrdý k ostatním, sladký sám k sobě”
Při každém střídání vlády stejná hra.
Odcházející říkají: předáváme zemi v lepším stavu než kdy dřív.
Přebírající křičí: přebíráme spálenou zemi.
Jenže realita je nudnější – a o to tvrdší.
Mezinárodní ratingové agentury hodnotí Českou republiku v roce 2021 i 2025 úplně stejně.
Žádný kolaps. Žádný zázrak. Žádný „obrat k horšímu“ ani „nejlepší kondice v historii“.
Takže buď všichni lžou voličům nebo by vlády konečně mohly přestat vydávat politické slogany za ekonomická fakta.
Přehled hodnocení
Moody’s: Aa3 (2021) → Aa3 (2025)
Standard & Poor’s: AA- (2021) → AA- (2025)
Fitch Ratings: AA- (2021) → AA- (2025)
Hodnocení ratingových agentur samozřejmě není jediný způsob, jak posuzovat ekonomický stav země.
Ale něco vypovídá.
A rozhodně nepotvrzuje ani řeči o zemi v nejlepší kondici v historii, ani o zemi v rozvratu.
Při téhle úvaze nejde nevzpomenout na staré pořekadlo:
“Je lepší pracovat na sobě než ukazovat na chyby ostatních.”
Další roky na nás čekají.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.