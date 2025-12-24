Senátorka Ludková: Žádný „obrat k horšímu“ ani „nejlepší kondice v historii“

25.12.2025 12:17
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předělu mezi starou a novou vládou.

Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

„Tvrdý k ostatním, sladký sám k sobě”

Při každém střídání vlády stejná hra.

Odcházející říkají: předáváme zemi v lepším stavu než kdy dřív.

Přebírající křičí: přebíráme spálenou zemi.

Jenže realita je nudnější – a o to tvrdší.

Mezinárodní ratingové agentury hodnotí Českou republiku v roce 2021 i 2025 úplně stejně.

Žádný kolaps. Žádný zázrak. Žádný „obrat k horšímu“ ani „nejlepší kondice v historii“.

Takže buď všichni lžou voličům nebo by vlády konečně mohly přestat vydávat politické slogany za ekonomická fakta.

Přehled hodnocení

Moody’s: Aa3 (2021) → Aa3 (2025)

Standard & Poor’s: AA- (2021) → AA- (2025)

Fitch Ratings: AA- (2021) → AA- (2025)

Hodnocení ratingových agentur samozřejmě není jediný způsob, jak posuzovat ekonomický stav země.

Ale něco vypovídá.

A rozhodně nepotvrzuje ani řeči o zemi v nejlepší kondici v historii, ani o zemi v rozvratu.

Při téhle úvaze nejde nevzpomenout na staré pořekadlo:

“Je lepší pracovat na sobě než ukazovat na chyby ostatních.”

Další roky na nás čekají.

Mgr. Vladimíra Ludková

  ODS
  senátorka
