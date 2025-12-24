„Nejlepší čas se vrátit.“ Ukrajinské hranice před svátky narvané

24.12.2025 17:55 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Ukrajina opět čelí kolonám na svých hranicích. Na rozdíl od prvních dnů po vypuknutí ruské invaze se však tentokrát desítky hodin trvající kolony vytvářejí pro vstup do země. Mnozí Ukrajinci žijící v zahraničí se totiž vydávají na cestu, aby ve vlasti oslavili svátky. „Vánoční svátky jsou nejlepším časem pro návrat domů,“ vybízí ukrajinské krajany turistický portál Visit Ukraine.

„Nejlepší čas se vrátit.“ Ukrajinské hranice před svátky narvané
Foto: Repro Die Welt
Popisek: Štědrodenní kolony směřující na Ukrajinu

Ukrajinské hraniční přechody v posledních dnech vypadaly jako v době téměř před čtyřmi lety, kdy se desítky tisíc lidí snažily dostat do bezpečí okolních zemí před postupujícími ruskými jednotkami. V době, kdy se rozrůstalo obklíčení Kyjeva a nebylo jasné, zdali se Ukrajincům podaří hlavní město ubránit, se tvořily extrémně dlouhé kolony na hranicích, v nichž lidé prchající lidé čekali mnoho hodin, než se dostali k pasové přepážce. Dnes je situace podobná. Rozdílem je, že kolony nečekají na ty, kteří se snaží dostat z Ukrajiny, ale naopak zejména zpět do ní. 

S desítkami hodin čekání v období před Vánocemi a Novým rokem musejí počítat lidé například na polsko-ukrajinských přechodech. Server The Kyiv Post s odkazem na polský kanál TVP World referuje, že během pondělka se vytvořila na přechodu u polského Dorohusku, kudy vede jeden z hlavních tahů do Kyjeva a na sever Ukrajiny, kolona o délce až 24 kilometrů. Pro kamiony se čekání na celní odbavení kvůli ní protáhlo až na 37 hodin. 

O plánu desítek tisíc Ukrajinců vydat se během Vánoc ze zahraničí do své vlasti, aby tam oslavili klidné svátky se svými blízkými, referuje také německý Die Welt. Jeho záběry pocházející z hraničního přechodu u polské obce Medyka, nedaleko města Přemyšl; ukazují stovky kamionů, osobních vozů i autobusů, které jsou i během Štědrého dne zaseknuté v jednom ze silničních tahů směřujících ke Lvovu. Dlouhé kolony v uplynulých dnech také vznikaly u nedalekého přechodu Korczowa, kam ústí polský dálniční tah A4.

Až na 20 hodin se pak mohlo protáhnout čekání na vjezd na Ukrajinu ze Slovenska u přechodu Vyšné Německé.

K návratu na Ukrajinu k oslavám vánočních svátků přitom Ukrajince vybízí také kupříkladu turistický portál Visit Ukraine, informující, jak se nejlépe do vlasti dopravit. „Vánoční svátky jsou nejlepším časem pro návrat domů, takže otázka pohodlného a rychlého cestování na Ukrajinu se stává obzvláště důležitou,“ popisuje portál. 

Upozorňuje přitom na obsazenost některých hraničních přechodů. „Chcete se dostat na vánoční svátky na Ukrajinu bez stresu, dopravních zácp a zbytečné ztráty času? Každý rok se stále více Ukrajinců vrací domů ze Spojených států a různých evropských zemí, proto je důležité zvolit trasu, která vám umožní dorazit rychle, pohodlně a s minimálním počtem přestupů,“ uvádí a popisuje, že často nejlehčí je pro Ukrajince kombinace letecké dopravy do přilehlých měst u hranice a pak přestup na vlak či na autobus. 

Z Česka radí využít pravidelné autobusové spoje z Prahy do Lvova a do Kyjeva, které se dle zmíněného portálu již pro mnoho Ukrajinců „staly běžnou praxí“. „Tyto trasy jsou vhodné pro ty, kteří chtějí nastoupit v místě odjezdu a cestovat na Ukrajinu bez dalších starostí,“ doporučuje server.

Další možností je podle něj jet vlakem do Polska a poté přestoupit na ukrajinské destinace. „To je výhodné pro ty, kteří preferují cestování vlakem a chtějí cestovat pohodlněji a klidněji,“ radí portál. 

Varuje přitom, že předvánoční cesty jsou tradičně provázané s kolonami na západní hranici Ukrajiny, přičemž například 20. prosince za pouhých 24 hodin překročilo státní hranici v rámci Lvovské oblasti téměř 67 tisíc lidí. Server uvádí, že převažoval právě vstup na Ukrajinu a rozdíl mezi počtem těch, kteří vstoupili do země, a těch, kteří z Ukrajiny vycestovali, je více než 3,5 tisíce lidí.

Portál vybízí, aby lidé – i přes snahu polských i ukrajinských pohraničníků kontroly urychlit – raději využívali méně vytížené hraniční přechody a aby cestovali spíše ráno, v noci anebo večer. „Předprázdninový shon na hranicích potrvá minimálně do konce prosince, takže by se cestovatelé měli připravit na možná zpoždění a plánovat své cesty s ohledem na aktuální situaci,“ zní upozornění, že Štědrým dnem problémy na hranicích Ukrajiny v obou směrech nekončí.

