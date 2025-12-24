„Nejlepší čas se vrátit.“ Ukrajinské hranice před svátky narvané

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
S desítkami hodin čekání v období před Vánocemi a Novým rokem musejí počítat lidé například na polsko-ukrajinských přechodech. Server The Kyiv Post s odkazem na polský kanál TVP World referuje, že během pondělka se vytvořila na přechodu u polského Dorohusku, kudy vede jeden z hlavních tahů do Kyjeva a na sever Ukrajiny, kolona o délce až 24 kilometrů. Pro kamiony se čekání na celní odbavení kvůli ní protáhlo až na 37 hodin.
O plánu desítek tisíc Ukrajinců vydat se během Vánoc ze zahraničí do své vlasti, aby tam oslavili klidné svátky se svými blízkými, referuje také německý Die Welt. Jeho záběry pocházející z hraničního přechodu u polské obce Medyka, nedaleko města Přemyšl; ukazují stovky kamionů, osobních vozů i autobusů, které jsou i během Štědrého dne zaseknuté v jednom ze silničních tahů směřujících ke Lvovu. Dlouhé kolony v uplynulých dnech také vznikaly u nedalekého přechodu Korczowa, kam ústí polský dálniční tah A4.
Zehntausende Ukrainer fahren über Weihnachten in die Heimat, um dort mit ihren Lieben ein friedliches Fest zu feiern. pic.twitter.com/IYCaHPgpuu— TheRealTom™ - Trusted Flagger (@tomdabassman) December 24, 2025
Na granicy Ukrainy z Polską doszło do załamania: czas oczekiwania wynosi nawet 20 godzin, a setki samochodów osobowych i dziesiątki autobusów czekają w kolejce, by przekroczyć granicę.— Piotr Panasiuk (@Piotr__Panasiuk) December 21, 2025
Informacje te pochodzą z lokalnych stron internetowych.
Najtrudniejsza sytuacja panuje na… pic.twitter.com/YnDdHFUPPh
Až na 20 hodin se pak mohlo protáhnout čekání na vjezd na Ukrajinu ze Slovenska u přechodu Vyšné Německé.
Hranice s Ukrajinou. 21.12. 2025.— ČítárnyKnihy (@citarnyknihy) December 22, 2025
Čekací doba na vstup na Ukrajinu přes 20 hodin.
Jsou Vánoce, že? ))) pic.twitter.com/p4UO1p97i1
K návratu na Ukrajinu k oslavám vánočních svátků přitom Ukrajince vybízí také kupříkladu turistický portál Visit Ukraine, informující, jak se nejlépe do vlasti dopravit. „Vánoční svátky jsou nejlepším časem pro návrat domů, takže otázka pohodlného a rychlého cestování na Ukrajinu se stává obzvláště důležitou,“ popisuje portál.
Upozorňuje přitom na obsazenost některých hraničních přechodů. „Chcete se dostat na vánoční svátky na Ukrajinu bez stresu, dopravních zácp a zbytečné ztráty času? Každý rok se stále více Ukrajinců vrací domů ze Spojených států a různých evropských zemí, proto je důležité zvolit trasu, která vám umožní dorazit rychle, pohodlně a s minimálním počtem přestupů,“ uvádí a popisuje, že často nejlehčí je pro Ukrajince kombinace letecké dopravy do přilehlých měst u hranice a pak přestup na vlak či na autobus.
Z Česka radí využít pravidelné autobusové spoje z Prahy do Lvova a do Kyjeva, které se dle zmíněného portálu již pro mnoho Ukrajinců „staly běžnou praxí“. „Tyto trasy jsou vhodné pro ty, kteří chtějí nastoupit v místě odjezdu a cestovat na Ukrajinu bez dalších starostí,“ doporučuje server.
Další možností je podle něj jet vlakem do Polska a poté přestoupit na ukrajinské destinace. „To je výhodné pro ty, kteří preferují cestování vlakem a chtějí cestovat pohodlněji a klidněji,“ radí portál.
Varuje přitom, že předvánoční cesty jsou tradičně provázané s kolonami na západní hranici Ukrajiny, přičemž například 20. prosince za pouhých 24 hodin překročilo státní hranici v rámci Lvovské oblasti téměř 67 tisíc lidí. Server uvádí, že převažoval právě vstup na Ukrajinu a rozdíl mezi počtem těch, kteří vstoupili do země, a těch, kteří z Ukrajiny vycestovali, je více než 3,5 tisíce lidí.
Portál vybízí, aby lidé – i přes snahu polských i ukrajinských pohraničníků kontroly urychlit – raději využívali méně vytížené hraniční přechody a aby cestovali spíše ráno, v noci anebo večer. „Předprázdninový shon na hranicích potrvá minimálně do konce prosince, takže by se cestovatelé měli připravit na možná zpoždění a plánovat své cesty s ohledem na aktuální situaci,“ zní upozornění, že Štědrým dnem problémy na hranicích Ukrajiny v obou směrech nekončí.
