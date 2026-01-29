SPD: Nová vláda zvyšuje platy zaměstnancům ve veřejném sektoru

Vážení přátelé,
Fialova vláda způsobila dramatický propad reálných příjmů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Naše vláda těmto lidem platy naopak zvýší. Prosazujeme, aby v tomto volebním období již nebyla žádná finanční ani vojenská pomoc Ukrajině z českého státního rozpočtu. SPD prosazuje zásadní změnu stavebního zákona, která zlepší dostupnost bydlení. Tento týden začneme ve Sněmovně projednávat nový stavební zákon. Plníme slib zrušení koncesionářských poplatků. Zavedení Dne české vlajky posiluje národní hrdost a identitu.
1. Fialova vláda způsobila dramatický propad reálných příjmů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Naše vláda těmto lidem platy naopak zvýší.
Jednou z největších křivd, které Fialova vláda způsobila, byl dramatický propad reálných příjmů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Lidé, kteří zajišťují chod škol, nemocnic, sociálních služeb, kultury či státní správy, byli vládou pětikoalice systematicky přehlíženi.
Naše nová vláda s účastí SPD tento trend jednoznačně otáčí. Od 1. 4. 2026 zvyšujeme platy především těm nejhůře placeným profesím – nepedagogickým pracovníkům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, pracovníkům v kultuře a mnoha dalším včetně lékařů. Dáváme tím jasně najevo, že si vážíme jejich poctivé práce a že stát se musí ke svým zaměstnancům chovat férově a odpovědně.
2. Prosazujeme, aby v tomto volebním období již nebyla žádná finanční ani vojenská pomoc Ukrajině z českého státního rozpočtu
Hnutí SPD dlouhodobě odmítá politiku Fialovy vlády, která upřednostňovala cizí zájmy před bezpečností vlastních občanů. Letouny L-159 jsou důležité pro obranyschopnost České republiky a českou armádu – jejich odesílání do zahraničí by bylo nezodpovědné. O vojenské technice a jejím případném prodeji rozhoduje výhradně vláda s mandátem od občanů, nikoli prezident či armádní velení. Prosazujeme, aby v tomto volebním období již nebyla žádná finanční ani vojenská pomoc Ukrajině z českého státního rozpočtu. Naší povinností je chránit české občany, nikoli se účastnit cizí války.
3. SPD prosazuje zásadní změnu stavebního zákona, která zlepší dostupnost bydlení. Tento týden začneme ve Sněmovně projednávat nový stavební zákon.
Nedostupné bydlení je jedním z nejpalčivějších problémů dneška a je přímým důsledkem naprostého selhání Fialovy vlády. Piráti v čele s Ivanem Bartošem zcela zkazili digitalizaci stavebního řízení a místo jeho zrychlení nastal kolaps a miliardové škody.
Hnutí SPD prosazuje zásadní změnu stavebního zákona, která skutečně zjednoduší povolovací procesy, urychlí výstavbu a rozšíří nabídku bytů pro české občany. Bydlení je veřejným zájmem, nikoli hřištěm pro developery a úřední chaos. Stát musí znovu převzít odpovědnost za funkční bytovou politiku – a my jsme připraveni ji realizovat s pomocí odborníků.
4. Plníme slib zrušení koncesionářských poplatků.
Povinné koncesionářské poplatky jsou zastaralou a nespravedlivou daňovou zátěží, která dopadá na české domácnosti i podnikatele. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje jejich zrušení – a nyní tento slib plníme.
Financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu a jejich kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem zajistí transparentnost, odpovědnost a konec nekontrolovaného hospodaření. Veřejnoprávní média musí sloužit občanům, ne stále stejným politickým aktivistům a bruselské ideologii.
5. Zavedení Dne české vlajky na 30. března posiluje národní hrdost a identitu.
Zavedení Dne české vlajky považujeme za důležitý symbol návratu k hodnotám, které Fialova vláda systematicky oslabovala. Česká vlajka je symbolem naší státnosti, svobody a historické kontinuity. Hnutí SPD podporuje posilování národní identity, hrdosti a suverenity České republiky. Český stát má hájit české zájmy, nikoli se rozpouštět v cizích ideologiích a diktátu z Bruselu.
