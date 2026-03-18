Okamura (SPD): Evropská unie představila další kroky pro podporu šílené genderové ideologie

Evropská unie představila další kroky pro podporu šílené genderové ideologie a potlačení svobody slova. Postavme se proti neomarxistickému zlu z Bruselu! Evropská komise vydala Strategii pro genderovou rovnost pro léta 2026 až 2030. Nová Strategie pro genderovou rovnost je doslova napěchovaná genderistickou ideologií.
Strategie vůbec nekomentuje vztah migrace, případně islámu, a postavení žen. Přitom víme o podřazeném postavení žen v islámu, vraždách ze cti či ženských obřízkách. EU chce buzerovat s genderem původní Evropany, na realistické a pravdivé hodnocení imigrantů a muslimů si netroufne. My se domníváme, že správná je rovnost před zákonem, ale jsme proti kvótám a pozitivní diskriminaci pohlaví či ras. Rozhodovat mají schopnosti jednotlivce, ne rasový a etnický původ nebo pohlaví.
Evropská komise slibuje, že bude více angažovat genderistické neziskovky, aby bojovaly s „dezinformacemi“ v oblasti genderu včetně debat s mladými muži a chlapci. „Samozřejmě, že se tím myslí mladí muži a chlapci z řad bílých, původních Evropanů. Zvláště ti, kteří mají vztahy s ´anti-demokratickými silami a nenávistnými hnutími´. Jinak řečeno, Evropská komise chce platit genderistickým neziskovkám, aby šly po mladých konzervativně založených mužích,“ upozornil trefně právník Robert Kotzian. Ten je autorem knih Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci a Migrace a globalismus.
Evropská komise ve Strategii ohlašuje, že bude finančně podporovat ženy v politice, aby bojovaly proti on-line nenávisti. „Boj proti on-line nenávisti je především bruselská šifra pro cenzuru. Evropská komise nám tím říká, že bude za peníze daňových poplatníků sponzorovat konkrétní politiku, tj. konkrétní ideologii. Stačí, když to budou ženy,“ říká Kotzian.
Evropská komise bude podporovat tzv. gender-mainstreaming. To znamená, že podle genderistického hlediska se má rozhodovat prakticky všechno. Evropská komise slibuje, že bude dotovat "výzkum" v oblasti genderové rovnosti z hlediska intersekcionalismu. „Přeloženo do srozumitelnějšího jazyka: dotacemi bude podporovat genderistické neziskovky propagující woke ideologii. Podporována má být také "genderová dimenze" v oblasti vědy a výzkumu,“ vysvětluje Kotzian unijní orwellovský newspeak.
Evropská komise ve Strategii upozorňuje, že genderové násilí je systémovým rizikem podle nařízení o digitálních službách (DSA). Systémová rizika musí sociální sítě podle DSA minimalizovat, tj. v praxi potlačovat nebo i cenzurovat
Strategie výslovně uvádí, že prostřednictvím DSA budou jako genderové násilí potírány on-line útoky na političky, ale také anti-genderové narativy. Co anti-genderový narativ v praxi znamená, to se nedozvíme. Takže leccos, tj. další prostor pro svévoli Evropské komise. Třeba i kritika genderové ideologie a politiky.
V kontextu boje s dezinformacemi Strategie zmiňuje i hnutí "usilující o zrušení sexuálních a reprodukčních práv". To je další globalistická šifra. Tahle znamená například Aliance pro rodinu nebo Tradiční rodina z.s. a podobné organizace, které hájí tradiční hodnoty.
Nová Strategie pro genderovou rovnost tedy podle Kotziana de facto slibuje:
- masivní dotace pro genderistické neziskovky a jejich využívání jako vlivového nástroje Evropské komise v oblasti genderismu;
- potlačování svobody projevu a mediální šikanu těch, kdo aktivně oponují genderistickému narativu;
- genderistickou politizaci veškeré činnosti EU včetně podpory vědy a výzkumu, což bude dopadat i na členské státy;
- vymývání mozků mladých původních Evropanů mužského pohlaví, jakoby být mladým bílým mužem se zájmem o děvčata bylo něco toxického.
„No a vedle toho Strategie zbaběle a účelově mlčí o tom, že hlavní příčinou zhoršujícího se postavení žen je masová migrace, kterou ta stejná Evropská komise umožňuje, už dlouhé roky brání skutečnému řešení a v podobě legální migrace ji dokonce organizuje,“ upozornil Kotzian.
Tomio Okamura
