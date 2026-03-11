Trapné, řekl Fiala o Babišovi u Merze. Zapomněl na vlastní čin

„Nehorázné, trapné a nedůstojné.“ Expremiér Petr Fiala nelibě nese, že předseda vlády Andrej Babiš během tiskové konference po jednání s německým kancléřem Merzem v Berlíně kriticky zmínil bývalou vládu. Fiala už ve svém komentáři na sociální síti nezmínil, že Babiš reagoval na novinářský dotaz.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Byl to přitom právě Petr Fiala, kdo ještě v roli předsedy vlády v zahraničí Babiše ostře kritizoval. V rozhovoru pro britský deník Financial Times ho dokonce spojoval s Putinem nebo v Bruselu při své poslední Evropské radě nešetřil kritikou v souvislosti s klimatickými cíli EU a počínáním Andreje Babiše v době, kdy byl premiérem poprvé.
„Vyjadřování premiéra Babiše na společné tiskové konferenci s německým kancléřem Friedrichem Merzem (CDU) považuji za nehorázné. Takto si vyřizovat své účty s domácí opozicí na oficiální návštěvě v Berlíně je trapné a nedůstojné. Stejně tak trapné byly jeho výmluvy, proč jeho vláda snižuje výdaje na obranu,“ tvrdí Petr Fiala ve svém vyjádření na síti X, které převzala většina médií.
Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Patrika Nachera by si měl nejprve Petr Fiala vzpomenout, jak on sám a další činovníci jeho tehdejší vlády mluvili o Andreji Babišovi.
Nacher připomíná styl komunikace a kritiky, jaký tehdejší Fialova vláda měla vůči Andreji Babišovi před volbami. „Samozřejmě lze říci, že je to klasický dvojí metr, neboť pan Fiala na sebe uplatňuje odlišné standardy než na druhé. Napadá mě také to známé biblické, že vidí třísku v oku svého bližního, ale trám ve vlastním oku nepozoruje, což je pokrytecké. Myslím si, že současná opozice si v tomhle vůči nám nebrala servítky. Jak v domácím prostředí, během kampaně, v médiích i v zahraničí. Všude. Navíc to nebrali stylem, že by konkrétně kritizovali naše politické návrhy podle klasického dělení pravice a levice nebo liberál a konzervativec, ale nálepkováním, že oni jsou demokraté a my nejsme. Také nás označovali za bezpečnostní hrozbu nebo jako proruské síly, což bylo úplně diskvalifikující,“ uvádí místopředseda Sněmovny.
„Po tom všem si stěžovat, že pan premiér na tiskové konferenci jen odpovídá na dotaz novináře a zdaleka to nedosahuje intenzity jejich nálepek vůči nám, mi přijde zkrátka pokrytecké. Jak jsem řekl, Petr Fiala kritizuje Andreje Babiše za trn v oku, ale trám ve svém oku nevidí,“ konstatoval Patrik Nacher pro ParlamentníListy.cz.
Místopředseda hnutí ANO a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček míní, že by se měl Petr Fiala podívat do zrcadla. „Nikdo už nemůže zpochybnit, že vláda Petra Fialy čtyři roky intenzivně škodila České republice na domácí i zahraniční půdě. A v ostře negativní politice pokračují i v opozici. Pan premiér a nová vláda se snaží republiku znovu postavit na nohy. To je první poznatek. A ten druhý, pan premiér se prostě svobodně vyjádřil na novinářský dotaz a popsal realitu. Petr Fiala by si měl přestat stěžovat na druhé. Ať se podívá do zrcadla,“ uvedl Vondráček pro ParlamentníListy.cz.
Podle politologa Lukáše Valeše pokračuje Petr Fiala v nešťastném postupu, kdy i během svého vládního angažmá stále opakoval údajné nebezpečí v podobě Andreje Babiše. „Obávám se, že se měl pan Fiala nejdříve zamyslet nad tím, jak vůči Andreji Babišovi vystupoval on sám, když byl premiérem. Jde o nešťastný modus operandi, který bývalá vláda používala. Kartu Babiš hrála nejenom na vnitřní politiku, ale také v zahraniční politice. Ať už pan premiér Fiala, nebo pan Lipavský, všichni v zahraničí zmiňovali nebezpečí Andreje Babiše pro Evropu, pro naši bezpečnost atd. Nyní se pomyslná potrefená husa v podobě Petra Fialy ozvala,“ říká docent Valeš.
„Samozřejmě, Andrej Babiš o bývalé vládě na tiskové konferenci v Německu nemusel mluvit, ale prostě jen oplácí bývalé vládní koalici touže mincí. Je s podivem, že se tomu pan bývalý premiér podivuje, protože dostal stejnou medicínu,“ dodává politolog Lukáš Valeš.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.