Zoo Ostrava: Krajta písmenková se vrátila do Noční Tanganiky

Krajty písmenkové chová ostravská zoo od roku 2011. Návštěvníci mohli do roku 2023 vidět pár těchto největších hadů Afriky v expozici s převráceným světelným režimem Noční Tanganika, protože i krajty písmenkové patří k živočichům s noční aktivitou. Nejsou jen největšími hady Afriky, ale řadí se k největším hadům světa. Dorůstají délky až 7,5 m a hmotnosti kolem 100 kg. Většinou se však vyskytují jedinci o délce 4-4,5 m. Mezi typické znaky patří skvrny na těle připomínající egyptské hieroglyfy, což dalo této krajtě i české jméno.
V roce 2023 byla v Zoo Ostrava zahájena rekonstrukce zadní části pavilonu Tanganika, která bezprostředně s noční expozicí sousedí. Proto byla všechna zvířata i z Noční Tanganiky kvůli stavebnímu ruchu přestěhována do zázemí. Mezitím se krajty rozmnožily. Samice stihla snést ještě v expozičním teráriu 22 vajec, která chovatelé umístili do líhně v zázemí, aby zajistili pro vývoj snůšky ideální podmínky. Z vajec se po cca 90 dnech inkubace vylíhlo celkem 19 mláďat o délce asi 65 cm. Všechna zůstala v zázemí, kde postupně dorůstala. Stejně jako u většiny plazů jsou i mláďata krajt od narození zcela samostatná a nevyžadují péči rodičů
Stavební úpravy pavilonu byly dokončeny v létě 2024 a Noční Tanganika spolu se zadní zrekonstruovanou částí pavilonu se znovu otevřela návštěvníkům. Většina zvířat se vrátila do svých expozic (damani, komby, bičovci, pasumci a další), terárium pro krajty však zůstalo prázdné. Dospělé krajty žel v mezidobí uhynuly. A mláďata byla ještě moc malá, aby se mohla do terária umístit. Nyní už ale mají návštěvníci možnost opěr krajtu vidět – jedno ze dvou mláďat, které v Ostravě zůstalo (ostatní byla poskytnuta do jiných zoo) už dorostlo a mohlo být do expozice umístěno. Jedná se o samce dlouhého asi 2 metry. Druhé mládě je samička, která ještě musí povyrůst, než se k samci přidá.
Krajta písmenková (Python sebae) je aktivní hlavně v noci, kdy i loví. V dospělosti jsou tito mohutní hadi nevybíraví a loví i značně velkou kořist, jako jsou krokodýli, varani, hlodavci, opice, antilopy, prasata, šelmy a mnoho dalších. Loví také ptáky, v obydlených místech pak potkany, ale i drůbež, kozy či psy. Je známo několik případů napadení člověka. Útoky na lidi jsou však spíše vzácné, a to i přesto, že se tyto krajty vyskytují ve městech dosti běžně. Krajty písmenkové jsou ve své domovině pronásledovány, protože jsou považovány za škůdce a zabijáky. Loví se také pro maso a kůži. V Červeném seznamu IUCN je zařazena v kategorii Near Threatened (blízko ohrožení).
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.