Rajchl: Jsou rozlezlí všude. Zákon o neziskovkách na ně posvítí. Proto řvou

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
“Všichni si dovedou představit, jak tady Milion chvilek pro demokracii, CEDMO a Člověk v tísni vylepšují život lidem v České republice. Myslím, že život vylepšují, ale opozičním politikům a některým novinářům. Právě proto je zde takový křik, protože jde o opěrný bod a pilíř celé probruselské scény. Jakmile by zde politické neziskovky ztratily moc, v tu chvíli končí i oni. Proto za ně opoziční politici tak strašně bojují, proto Jan Jakob říká, že ve Sněmovně zažijeme peklo. Realita je taková, že pokud nemají žádný věcný argument, vždycky vytahují Rusko. Na všechno. Kdyby v Krkonoších spadla lavina, svedou to na Putina. Udivuje mě, že na to ještě vůbec někdo slyší, byť z reakcí veřejnosti vidím, že tentokrát už to nefunguje,” řekl Jindřich Rajchl v pořadu Rozhovory PL.
Veřejnost podle jeho slov v naprosto drtivé většině říká, že není nic špatného na tom, aby se politické neziskovky přihlásily k tomu, že jsou financovány ze zahraničí. “Co tak strašného po nich chceme? Vždyť nejde o žádnou šikanu nebo likvidaci. Neziskovky vlastně soutěží s politickými stranami, ale pracují v šedém prostoru, jsou nikým nevolené a často financované ze zahraničí. My jako politické strany se musíme svlékat do naha před všemi možnými kontrolami. Strana PRO už byla kontrolovaná několikrát a dostali jsme pokutu za to, že jsme neměli v účetnictví účtenku za tatranky, které jsme rozdávali na ulici,” hovoří o přísnosti kontrol politických stran.
“Co se týče toho zákona, my jsme ho výrazně překopírovali z amerického zákona z roku 1938, protože jsem přesně věděl, že tohle nastane. Proto jsem od počátku říkal: pojďme to téměř přeložit a držet se americké předlohy, aby nikdo nemohl říct ani slovo. Ten zákon jsme s poslanci Radkem Vondráčkem, Liborem Vondráčkem a dalšími připravovali delší dobu. Natálie Vachatová k tomu chudák přišla jako slepý k houslím a stala se terčem, na který všichni útočí, ale nezasahovala do toho a naopak můj původní tvrdší záměr zmírňovala. Novinářům ze Seznamu to podle mě neposkytl nikdo z Úřadu vlády, ale z ministerstva a uniklo to od lidí, kteří už na vnitru byli za Rakušana a na spravedlnosti za Decroix a Blažka. Jde o lidi, kteří na těch resortech nemají co dělat a být to na mě, už jsou dávno pryč. My máme v týlu nepřítele. Jde o lidi, kteří pořád pracují pro opozici. Nelze na ministerstvu fungovat s někým, kdo vyznává úplně jinou filozofii. A právě tito lidé pouští informace novinářům,” řekl ve studiu PL Jindřich Rajchl.
Fakta jsou podle něho následující. “Zákon nemá s ruskou předlohou vůbec nic společného, je napsaný dobře a pečlivě konzultován a věcné výhrady k němu víceméně nejsou. Týkat se bude jen subjektů, které ovlivňují politiku. Nevidím jediný důvod, proč by se tyto spolky, které dostávají peníze ze zahraničí, neměly nahlásit. Doufám, že poslanecký klub ANO necukne a neuhne před tím plačtivým křikem, který to odmítá. 90 procent veřejnosti na tom nevidí nic špatného,” konstatuje předseda strany PRO.
“Víte, co se neziskovkám tak strašně nelíbí? Jejich zástupci pracují na ministerstvu. A pokud jsou takové neziskovky financované ze zahraničí, tak chceme, aby do registru uvedly i všechny osoby, které s nimi spolupracují a jsou od nich odměňováni. Velmi často se jedná o lidi, kteří pracují pro neziskovky a zároveň jsou začleněni na ministerstvech. Museli by odkrýt karty, kdo například ovlivňuje vzdělávací osnovy a to se jim hrubě nelíbí, protože se často ani neví, že ti lidé jsou s neziskovkami spojeni. Takhle si i rozdělují dotace. Sedí na ministerstvu v komisi, která to má na starosti a dávají si dotace sami sobě. Mají trik, že když rozhodují o dotaci pro sebe, ten dotčený z místnosti odejde a zbytek mu to odhlasuje. Potom rozdělují o dotaci pro dalšího, tak zase odejde ten. Takhle to funguje. Na kultuře, na školství a všude. Proto ten křik, hysterie a panika. Bojí se, že ta chobotnice a podsvětí bude odhaleno,” popisuje Rajchl.
Systém politických neziskovek v České republice opravdu podle jeho zjištění funguje jako Deep State. “Chci jedinou věc, aby tato šedá zóna byla nasvícena. Když jsem zvolen do parlamentu, musím podat majetkové přiznání a přiznat úplně všechno, i psí boudu a oni na druhou stranu teď nemusí nic. Přitom jsou financováni bůhví kým, bůhví odkud a potom určují názorové proudy. Celý genderismus, Green Deal a migrace, to všechno je dílo politických neziskovek. Je správné do toho vnést světlo a transparentnost, protože s námi někdo hraje falešnou hru a my ani nevíme, kdo to je. Ty lidi nikdo nevolí, nemají žádný mandát. Moc musí mít občané ve volbách a nikdo jiný,” vysvětluje poslanec.
JUDr. Jindřich Rajchl
- PRO
- Předseda strany Právo Respekt Odbornost
- poslanec
