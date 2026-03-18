ČEZ: Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Celkově na dvě ze tří vík kontejneru dávají mezinárodní inspektoři čtyři pečetě. Pečetění navíc probíhá i pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podobné kontroly jsou běžné u všech jaderných elektráren, jejichž provozovatelé podepsali dohodu o mírovém využívání jaderné energetiky. Neustálý dohled kamer a přítomnost českých i mezinárodních inspektorů dokladuje, že s jaderným materiálem je zacházeno stanoveným způsobem a nehrozí jeho zneužití pro nemírové účely.Ve skladu o velikosti větší haly, který ČEZ zprovoznil přímo v areálu elektrárny v roce 2010, mohou kontejnery stát až 60 let. Celou dobu je budou sledovat kamery MAAE. Jednou ročně pak mezinárodní inspektoři přijíždí pečetě zkontrolovat. Ve čtyřech kontejnerech je přitom umístěné palivo, pomocí které vznikla elektřina pro roční spotřebu pětiny České republiky.
Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku běží od 13. února a aktuálně je přibližně ve své polovině. Energetici mají zkontrolováno palivo, pokračují kontroly bezpečnostních systémů nebo práce kolem turbogenerátoru. Celkově harmonogram odstávky zahrnuje přes 18 tisíc činností.Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,1 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
