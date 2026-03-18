ČEZ: Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii

18.03.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tři kontejnery s použitým jaderným palivem umístili technici Jaderné elektrárny Temelín do zdejšího skladu. Po dalších kontrolách zde zaplní 76.-78. skladovací pozici. Celková kapacita skladu je 152 míst je aktuálně využita z poloviny.

Přesunu paliva předcházely důsledné kontroly, řada protokolů a pečetě inspektorů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Euratomu. Ti kontrolují už samotné zavážení paliva do kontejneru, které probíhá uvnitř ochranné budovy kolem reaktoru. K dispozici mají speciální zařízení a kamery, které sledují, že do kontejneru byly zavezeny nahlášené palivové soubory. Další kamery pak mapují dění na reaktorovém sále nebo přímo ve skladu použitého paliva. Že vše probíhá v pořádku, potvrzují inspektoři průběžným pečetěním. „Aktuálně jsou kontejnery ve skladu na servisních místech. Zde je čekají další kontroly a příprava na přesun na skladovací pozici. Primární víka skladovacích kontejnerů už inspektoři zapečetili, další pečetě umístí v následujících týdnech,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel jaderné elektrárny Temelín.

Celkově na dvě ze tří vík kontejneru dávají mezinárodní inspektoři čtyři pečetě. Pečetění navíc probíhá i pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podobné kontroly jsou běžné u všech jaderných elektráren, jejichž provozovatelé podepsali dohodu o mírovém využívání jaderné energetiky. Neustálý dohled kamer a přítomnost českých i mezinárodních inspektorů dokladuje, že s jaderným materiálem je zacházeno stanoveným způsobem a nehrozí jeho zneužití pro nemírové účely.

Ve skladu o velikosti větší haly, který ČEZ zprovoznil přímo v areálu elektrárny v roce 2010, mohou kontejnery stát až 60 let. Celou dobu je budou sledovat kamery MAAE. Jednou ročně pak mezinárodní inspektoři přijíždí pečetě zkontrolovat. Ve čtyřech kontejnerech je přitom umístěné palivo, pomocí které vznikla elektřina pro roční spotřebu pětiny České republiky.

Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku běží od 13. února a aktuálně je přibližně ve své polovině. Energetici mají zkontrolováno palivo, pokračují kontroly bezpečnostních systémů nebo práce kolem turbogenerátoru. Celkově harmonogram odstávky zahrnuje přes 18 tisíc činností.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,1 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

 

