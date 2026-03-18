„Chrání si zadek.“ Europoslanec rozlouskl rokycanský skandál

18.03.2026 18:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Strážci zákona řeší na gymnáziu v Rokycanech zvláštní případ. Podle europoslance Ondřeje Dostála, jenž byl zvolen za hnutí STAČILO!, se tam zbláznil ředitel. Ten podal trestní oznámení na sebe i na své kolegy učitele. A na studenty, kteří se pokusili o vtip. Jenže ne všem přišel legrační.

Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

„Na našem rokycanském gymnáziu se zbláznil ředitel,“ napsal na sociální síti Facebook Ondřej Dostál.

Narážel na případ dvou sedmnáctiletých studentů, kteří na halloweenskou oslavu přišli v kostýmech Ku-klux-klanu. Ku-klux-klan byla rasistická vraždící organizace, která se objevila na území Spojených států již v polovině 19. století. Jejím cílem bylo prosadit nadvládu bílé rasy v USA. I za cenu vražd kohokoliv, kdo by této dominanci chtěl vzdorovat. Podruhé se myšlenka Ku-klux-klanu opět probudila v časech 1. světové války a nakonec i po druhé světové válce.

Podle českých zákonů je propagace Ku-klux-klanu, včetně propagace jeho symbolů, mezi které patří i dobře známé bílé hábity se špičatými kuklami, v rozporu se zákonem, protože jde o propagaci hnutí usilujícího o potlačení práv a svobod člověka.

Ředitel Pavel Vlach podal trestní oznámení jak na studenty, kteří se na školní akci objevili v kostýmech Ku-klux-klanu, tak na kantory, kteří na akci dohlíželi, a také na sebe, protože je přesvědčen, že jako ředitel střední školy nese spoluzodpovědnost za to, co se tam děje.

O kroku ředitele informoval server Českého rozhlasu. 

Jak již bylo řečeno, podle europoslance Dostála se ředitel zbláznil.

„Dva sedmnáctiletí žáci přišli na halloweenskou soutěž masek v hábitech Ku-klux-klanu (a ještě ji vyhráli). Ředitel, místo toho, aby jim promluvil do duše a dal jim přečíst Chaloupku strýčka Toma, podal na kluky trestní oznámení za ‚projevy sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka‘. To samé podal sám na sebe a na neznámé pachatele, kteří jim dali v soutěži hlas,“ napsal Dostál na sociální síti Facebook.

A hned pokračoval.

„Sorry jako, ale tady fakt pochybuji, že by úmysl ‚pachatelů‘ (studentů, kteří přišli v masce na Halloween) směřoval k potlačování práv či svobod kohokoliv. Někde v jižanských státech USA by to třeba vyznívalo jinak, ale Rokycansko přece jen nemá tu tradici otrokářství ani útlaku Afroameričanů... Ti studenti patrně o kontextu kostýmu KKK vědí buď houbeles, nebo nějaké nesmysly z internetu, a rolí školy je vysvětlit jim to,“ pravil Dostál. „Co hodlá ředitel tím trestním oznámením dosáhnout? Aby jeho studenti museli podávat vysvětlení na policii? Aby se rodiče museli bát, že kvůli pitomému maškarnímu organizovanému školou dostanou jejich děti šest měsíců až tři roky odnětí svobody, a ještě před maturitou budou mít záznam v rejstříku? To jako vážně? I kdyby to trestný čin byl (nejspíš není), kdo má být odpovědný za nezvládnutou výuku občanské nauky a dějepisu? Žák, nebo škola?“ ptal se k tématu.

Zdůraznil, že z jeho pohledu si ředitel „jen chrání vlastní zadek před woke aktivisty“, místo aby studentům vysvětlil, co jim měl vysvětlit. Dostál vyjádřil naději, že to studentům snad vysvětlí někdo jiný, aniž by dva studenti, učitelé a ředitel skončili před soudem.

Sám Vlach k tomu ve vyjádření pro Český rozhlas dodal, že doufá v odložení případu. Chtěl prý jen studentům ukázat, že některé hranice se prostě nepřekračují.

Někteří z rodičů ředitele podpořili, jiní mu vytkli, že dvěma sedmnáctiletým klukům zavařil na zbytek života.

Zdroje:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/klukovina-nebo-trestny-cin-studenti-v-rokycanech-se-prevlekli-do-masek-ku-klux_2603170640_elev

Jinde na netu:

Překvapte partnera smyslnou erotickou masážíPřekvapte partnera smyslnou erotickou masáží Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej

