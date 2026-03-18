SÚRAO: Reprezentace ČR na WM Symposia 2026

Společně s naším zřizovatelem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, jsme reprezentovali Českou republiku na letošní mezinárodní konferenci WM Symposia 2026 v americkém Phoenixu.
Lukáš Vondrovic, Markéta Dohnálková a Martina Bílá ve svých prezentacích představili aktuální stav přípravy hlubinného úložiště v České republice, specifické aspekty hodnocení jeho bezpečnosti i využití pocitových map při zapojení veřejnosti do přípravy povrchového areálu.
Tomáš Rosendorf z Ministerstva průmyslu a obchodu následně přiblížil Koncepci nakládání s radioaktivními odpady v ČR. Ředitel SÚRAO vystoupil také v panelu finských kolegů, kde shrnul dosavadní výsledky vzájemné spolupráce.
WM Symposia je přední mezinárodní konference zaměřená na nakládání s radioaktivním odpadem, vyhořelým palivem a vyřazování jaderných zařízení. Každoročně sdružuje odborníky z průmyslu, státní správy, výzkumu i regulace z celého světa.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.