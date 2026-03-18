Rajchl (PRO): Gratuluju k Oscarovi. A teď natáčet do školy Banderovec na Ukrajině

18.03.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k získání Oscara za dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi.

Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Gratuluji tvůrcům dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi k zisku Oskara.

Myslím, že je nesmírně důležité natáčet filmy o učitelích, kteří se vzepřeli osnovám a jali se bojovat proti indoktrinaci dětí státní propagandou.

Rozhodně by v této bohulibé činnosti neměli ustat!

V dalším díle s názvem Pan Nikdo proti Zelenskému by se mohli věnovat ukrajinskému učiteli, jenž by se odhodlal na nově zřízené lvovské škole Banderovec vyučovat žáky o volyňském masakru.

A triptych by mohli zakončit u nás doma dokumentem Paní Nikdo proti Pavlovi, v němž by ztvárnili osudy Martiny Bednářové, která se za svou vzpouru proti jedinému přípustnému názoru dokonce ocitla na lavici obžalovaných.

Ano, uznávám, že další Oskar by z těchto dílek asi nekápl, ale na Medvěda by to stačit mělo.

Když ne na toho z berlínského filmového festivalu Berlinale, tak zcela jistě na toho, co vám dají na ruce po příjezdu do vazební věznice Pankrác.

To bych vám, milí filmaři, opravdu upřímně zatleskal.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Myslím o tom převozu zlata a peněz partou Ukrajinců? Jak se k nim dostali? Co s nima měli v plánu? Opravdu by mě to zajímalo. Můžete jako politik zjistit víc? Určitě máte přístup k více informacím než my.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jak trefně někdo napsal v jedné diskusi, 18.03.2026 15:16:20
normální film o normálních lidech dneska nemá šanci dostat nějakou filmovou cenu. Buď z toho musí čouhat politika nebo zneužívání nebo mentálně postižený apod. Prostě nějaká nenormálnost.

