Rajchl (PRO): Gratuluju k Oscarovi. A teď natáčet do školy Banderovec na Ukrajině

Gratuluji tvůrcům dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi k zisku Oskara.
Myslím, že je nesmírně důležité natáčet filmy o učitelích, kteří se vzepřeli osnovám a jali se bojovat proti indoktrinaci dětí státní propagandou.
Rozhodně by v této bohulibé činnosti neměli ustat!
V dalším díle s názvem Pan Nikdo proti Zelenskému by se mohli věnovat ukrajinskému učiteli, jenž by se odhodlal na nově zřízené lvovské škole Banderovec vyučovat žáky o volyňském masakru.
A triptych by mohli zakončit u nás doma dokumentem Paní Nikdo proti Pavlovi, v němž by ztvárnili osudy Martiny Bednářové, která se za svou vzpouru proti jedinému přípustnému názoru dokonce ocitla na lavici obžalovaných.
Ano, uznávám, že další Oskar by z těchto dílek asi nekápl, ale na Medvěda by to stačit mělo.
Když ne na toho z berlínského filmového festivalu Berlinale, tak zcela jistě na toho, co vám dají na ruce po příjezdu do vazební věznice Pankrác.
To bych vám, milí filmaři, opravdu upřímně zatleskal.
JUDr. Jindřich Rajchl
