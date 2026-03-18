ČSÚ: Příznivci demografie se sejdou v Jihlavě

Dějištěm bude tentokrát metropole Kraje Vysočina Jihlava. Konference je platformou pro setkávání všech zájemců o demografický výzkum a populační vývoj. Je určena nejen demografům, ale i statistikům, geografům, sociologům, stejně jako dalším pracovníkům akademické, státní i soukromé sféry.
Zájemci, kteří by v rámci programu chtěli prezentovat svůj příspěvek, musejí organizátorům zaslat abstrakt příspěvku nejpozději do 10. dubna. O přijetí, či zamítnutí příspěvku budou autoři informováni do 20. dubna. Vlastní vystoupení by nemělo přesáhnout 12 minut.
Česká demografická společnost je zapsaným spolkem vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru demografie a příbuzných oborů, sdružených ke společné činnosti s cílem podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně demografie, vzdělávání v oblasti demografie a na popularizaci a uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve společenské praxi i mezi širokou veřejností.
Konferenci podporují také Kraj Vysočina a Český statistický úřad. Podrobné informace o programu a podmínkách účasti najdete ZDE.
