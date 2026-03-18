ČSÚ: Příznivci demografie se sejdou v Jihlavě

18.03.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ve dnech 20.–22. května 2026 se uskuteční 55. konference České demografické společnosti.

ČSÚ: Příznivci demografie se sejdou v Jihlavě
Dějištěm bude tentokrát metropole Kraje Vysočina Jihlava. Konference je platformou pro setkávání všech zájemců o demografický výzkum a populační vývoj. Je určena nejen demografům, ale i statistikům, geografům, sociologům, stejně jako dalším pracovníkům akademické, státní i soukromé sféry.

Zájemci, kteří by v rámci programu chtěli prezentovat svůj příspěvek, musejí organi­zátorům zaslat abstrakt příspěvku nejpoz­ději do 10. dubna. O přijetí, či zamítnutí příspěvku budou autoři informováni do 20. dubna. Vlastní vystoupení by nemělo pře­sáhnout 12 minut.

Česká demografická společnost je zapsa­ným spolkem vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru demografie a příbuzných oborů, sdružených ke společné činnosti s cílem podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně demografie, vzdělá­vání v oblasti demografie a na popularizaci a uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve společenské praxi i mezi širokou veřejností.

Konferenci podporují také Kraj Vyso­čina a Český statistický úřad. Podrobné in­formace o programu a podmínkách účasti najdete ZDE.

Další články z rubriky

ČSÚ: Příznivci demografie se sejdou v Jihlavě

19:28 ČSÚ: Příznivci demografie se sejdou v Jihlavě

Ve dnech 20.–22. května 2026 se uskuteční 55. konference České demografické společnosti.