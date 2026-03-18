Prokšanová (KSČM): Toho chlapa náckové přeřízli na půl jako fošnu na rámové pile

18.03.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 81. výročí vypálení obce Kaliště.

Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

NEZAPOMENEME! NEODPUSTÍME!

Víte, co v tomto případě znamenalo "brutálně zavražděn"? Toho chlapa náckové přeřízli na půl jako fošnu na rámové pile.

Až vám zase nějaká pronacistická špína bude vykládat cosi o tom, jací jsou azováci a banderovci hrdinové a že neonacismus není téma, vzpomeňte si na tohle. K tomuhle nelidskému hnusu se totiž zrůdy nosící hákové kříže hlásí dodnes.

Kaliště je jedna z více než stovky vypálených slovenských obcí, které hrdinně bojovaly proti nacismu během druhé světové války. Působily v ní partyzánské oddíly Vpred a Stalin. Jako jediná z vypálených obcí na Slovensku nebyla po válce obnovena a stala se symbolem tragédie. Dnes je Národní kulturní památkou s expozicí Múzea SNP.

81. výročí vypálení obce připadá na dnešek - 18. března. Čest památce všech obětí.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

KSČM , Ukrajina , Kaliště , Prokšanová

