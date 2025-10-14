STAN: Macinka, který sliboval, že „poteče zelená krev“, má vést MŽP?

Taky byste čekali, že Motoristi budou chtít spíš ministerstvo dopravy než ministerstvo životního prostředí?
Resort, který má chránit přírodu, povede Petr Macinka.
Macinka, který chce zrušit CHKO Soutok. Chráněná krajinná oblast totiž brání v rozvoji podnikateli, který poslal Motoristům dar milion korun.
Macinka, který neuznává vliv člověka na globální změnu klimatu. Přestože to potvrzují desítky let vědeckého výzkumu.
Macinka, který ministerstvo životního prostředí vnímá jen jako brzdu rozvoje.
Macinka, který sliboval, že „poteče zelená krev“.
Ministerstvo životního prostředí má vést člověk, kterému na přírodě záleží. Ne Petr Macinka.
autor: PV