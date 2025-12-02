České Budějovice: Socha svatého Jana Nepomuckého je obnovena

03.12.2025 7:17 | Tisková zpráva

Patron zpovědníků, lodníků a ochránce proti povodním, poutníků a šťastných návratů, sv. Jan Nepomucký, má svoji obnovenou sochu.

České Budějovice: Socha svatého Jana Nepomuckého je obnovena
Foto: cb-info.cz
Popisek: České Budějovice

„Na břehu Mlýnské stoky stojí dílo vrcholného baroka. V roce 2005 byla socha prohlášena kulturní památkou a ve stejném roce byla restaurována. Těch dalších dvacet let se na ní samozřejmě podepsalo. Restaurátoři ji museli očistit od mechu, lišejníku a od trusu havranů, kteří Na Sadech sídlí celá leta a výsledek je úplně krásný,“ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Po omytí vysokotlakým parním čističem, odstranění biologického a konsolidaci kamenného materiálu, doplnění chybějících částí na soklu, vysprávkách a dotmelení v místech prasklin, došlo i na osazení nové pískové desky s ručně vytesaným motivem notářské značky Jana Nepomuckého i na jeho novou svatozář. Celá socha září už z dálky a má také silný lidský příběh. Náklady na její obnovu totiž uhradil právník Jan Kotous.

A jak na samotném požehnání sdělil, vedlo ho k tomu hned několik důvodů. Tím prvním byla skutečnost, že kolem sochy chodí už dvacet let většinou dvakrát denně na procházku s pejskem. Druhým je skutečnost, že doktor Kotous byl rovněž dvacet let svázán pracovně s Vyšehradskou kapitulou, jejímž byl sv. Jan Nepomucký kanovníkem. A tím třetím důvodem byl nápad zpracovat zatím chybějící příběh tohoto českého zemského patrona z pohledu právní historie, o který se úspěšně pokusil.

„S panem doktorem Kotousem jsme všechno kolem obnovy sochy světce diskutovali a jeho zájem mne samozřejmě potěšil. Moc mu za všechno děkuji,“ dodal náměstek primátorky Tomáš Bouzek.

Slavnostní požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého se uskutečnilo 1. prosince 2025 za účasti primátorky Dagmar Škodové Parmové, jejího náměstka Tomáše Bouzka, děkana katedrály sv. Mikuláše Zdeňka Mareše a donátora obnovy sochy světce právníka Jana Kotouse.

