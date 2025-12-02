„Chucpe.“ Neuvěřitelné a veřejné. Lidé kolem ČT se do sebe pustili

Radní České televize Pavel Matocha na svém facebookovém účtu upozornil, že diskusní pořad České televize v kritickém předvolebním období zvýhodňoval Fialovu vládní koalici.
„Vyžádal jsem si od generálního ředitele informace o hostech v pořadu Interview ČT24 v období duben až září 2025, tedy za kritického půl roku před parlamentními volbami. Data ukazují, že vládní koalice byla v daném období v tomto důležitém diskusním pořadu dvakrát častěji než opozice!!! Tím Česká televize podle mého mínění závažnou měrou porušovala Kodex ČT, který jí ukládá, aby ‚poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný‘. Hostů z vládních stran (členů vlády, vládních zmocněnců, náměstků ministrů, poradců premiéra, poslanců, senátorů a europoslanců) bylo v pořadu Interview ČT24 za období 1. 4. 2025 až 30. 9. 2025 celkem 51, zatímco opozičních pouze 23. A pokud bychom započítali i vrchní ministerské ředitele, předsedu Národního rozpočtové rady či náměstka ředitele NÚKIB, tak by ten poměr byl dokonce 57:23.“
V diskusi také napsal: „Petr Dvořák nebyl znovu zvolen, Zdeněk Šámal skončil s ním, Jan Souček přišel o 90 % odměn a byl odvolán, Nora Fridrichová ani Marek Wollner tam už nejsou, Jakub Železný moderuje bezvýznamný pořad (ve srovnání s Událostmi), teď se řeší Václav Moravec…“
Michal Kubal reagoval na síti X: „Jako šéfredaktor zpravodajství a publicistky odmítám výroky radního P. Matochy týkající se redakce. Pravomoci členů Rady ČT jsou zákonem jasně definované. Personální otázky ani dramaturgie pořadů mezi nimi nejsou. Platí věty po dubnovém setkání vedení redakce s gen. ředitelem.“
„Šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal odmítá mé výroky, ale bohužel nepíše jaké výroky a jaké má protiargumenty, aby na to šlo reagovat. To tedy, pane Kubale, není moc dobrý příklad, jak postavit zprávu, doufám, že Vaši podřízení to umí lépe a nebudou si z Vás brát příklad. Nicméně využiju této příležitosti a panu Kubalovi napovím, k čemu by se mohl vyjádřit: Stálo by za to vysvětlit, proč posledního půl roku před volbami významný diskusní pořad Interview ČT24 tak protežoval politiky tehdejší vládní koalice. Za období duben až září 2025 bylo v tomto pořadu 2x více zástupců koalice než opozice,“ podivoval se Matocha.
Koryta, ne nějaké principy
Bývalá redaktorka ČT Nora Fridrichová Kubalův post okomentovala: „Tohle vyjádření šéfredaktora ČT Michala Kubala je ještě větší problém než chlubení radního Matochy, jak nás všechny vyřídil. Zatímco Matocha to, jak šel a jde po různých lidech v ČT, napsal na rovinu a natvrdo, Michal dál omílá, že se ‚s ničím takovým nikdy nesetkal‘. Když jsem loni opouštěla ČT, Matocha Kubala proti mně, jeho podřízené, veřejně podporoval a jsou spojenci. Proto je Kubalovo vyjádření tak vágní a ve skutečnosti je to přesně naopak.“
„Jak mi někdo ve 2014 po mém dobrovolném, ale divném odchodu z ČT (za prezidentování Zemana) řekl: Tady nečekej vděk nebo že se za tebe někdo postaví. Oni všichni mají své rodiny, hypotéky, půjčky na auta. To jediné, co budou hájit, jsou vlastní koryta, ne nějaké principy,“ napsal na síti X Tomáš Etzler, bývalý zpravodaj v Číně, který ČT opustil před jedenácti lety.
„To je, Tome, strašně nefér, neuctivé vůči Tvým bývalým kolegům a zcela nepravdivé. Jestli si chcete založit klub zneuznaných exzaměstanců, nikdo vám v tom nebrání. Splachovat ale do toalety několik set lidí, kteří dělají skvěle svou práci, namísto ohrazení se vůči prapodivému a bezobsažnému postu radního ČT je značně podivná reakce. Argument ad hypotecum je jen Tebe nehodná podpásovka. Já žádnou hypotéku nemám. Co tam máš dalšího?“ ohradil se Jakub Szántó, zahraniční reportér ČT.
Etzler si však ještě povzdechl: „A tak si Michala Kubala lidi vážili. Smutný soumrak kariéry.“
Myslíš, že zůstávají kvůli hypotékám?
Kubal reagoval: „Tomáši, opravdu věříš, že tehdy Zdeněk Šámal a Petr Dvořák jako GŘ pracovali na tvém konci v Číně? Že lidi, jako Jakub Szántó a Martin Řezníček, zůstávají v ČT kvůli hypotékám? Máš štěstí, že na rozdíl od tvého líčení iluzí zatím nejsem ve fázi, abych popisoval realitu roků s tebou.“
Jan Moláček, člen týmu pořadu Reportéři ČT, Ezlerovi napsal: „Mně přijde smutné spíš toto okopávání kotníků bývalým kolegům. ČT to od někoho, jako jsi ty, poškozuje víc, než útoky od jejich nepřátel, protože ty máš na rozdíl od nich kredit u mnoha lidí, kterým na ČT záleží. Využívat ho tímto způsobem není moc šťastné. Ať už se stalo cokoliv.“
autor: Naďa Borská