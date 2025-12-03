Mašek (ANO): Lůžková kapacita pro odbornou psychiatrickou péči je důležitá

Stavební práce by mohly začít příští rok na jaře 2026 a hotové by měly být v roce 2028. Nový pavilon o kapacitě 43 lůžek vznikne v místě objektů, které budou zbourány. Vedle toho kraj vybral zhotovitele projektové dokumentace pro nový urgentní příjem.
„Stavba dvou objektů a navazujícího křídla pavilonu psychiatrie přinese výrazné zlepšení podmínek pro pacienty a také lepší zázemí pro zaměstnance jičínské nemocnice. Kromě lůžkové části stavbaři vybudují nové prostory pro ambulance psychiatrů i psychologů, a to včetně ambulancí pro dětské pacienty. V posledních letech v celé ČR narůstá počet lidí, kteří potřebují odbornou pomoc v této oblasti, a proto je pro nás tato nová lůžková kapacita pro poskytování odborné psychiatrické péče důležitá,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jiří Mašek.
Součástí stavby bude také vybudování nového parkovacího domu s kapacitou 160 míst, který vznikne pod pavilonem i zahradou. Stavbaři také zhotoví nové přístupové komunikace, přípojky a provedou venkovní úpravy včetně výsadby zeleně.
Maximální předpokládaná cena za stavební část je 439 milionů korun bez DPH. Nabídky mohou stavební firmy podávat do 7. ledna 2026. Kraj počítá s tím, že 85 procent nákladů na tento projekt by mohla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřeného na Podporu akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče.
Vedle toho kraj v jičínské nemocnici připravuje výstavbu nového urgentního příjmu, jehož stavba bude následovat po dokončení pavilonu psychiatrie. Projektovou dokumentaci zpracuje Energy Benefit Centre, a.s., která uspěla mezi celkem sedmi zájemci a projekt připraví za 33 milionů korun bez DPH.
Stavba za odhadovaných 400 milionů korun by mohla začít v roce 2027. V Oblastní nemocnici Jičín kraj v roce 2024 dokončil nový multifunkční pavilon A, jehož výstavba a vybavení stála 644 milionů korun bez DPH.
autor: PV