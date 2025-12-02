Drahé letenky? Luxus, který má smysl. Rajchl ve varu ze slov náměstka

02.12.2025 17:59 | Monitoring

„Vstávat ve čtyři ráno kvůli cestě na zahraniční jednání znamená být unavený celý den,“ sdělil ve vysílání ČT Eduard Hulicius (KDU-ČSL), náměstek ministra zahraničí v demisi Jana Lipavského. Jeho slova nadzvedla Jindřicha Rajchla, předsedu PRO a poslance SPD. A připomněl statisíce lidí v naší zemi, kteří vstávají ve čtyři ráno každý jeden den a pak musejí odvést fyzicky mnohem náročnější práci za pětinu mzdy, než jakou dostává na svůj účet pan náměstek.

Drahé letenky? Luxus, který má smysl. Rajchl ve varu ze slov náměstka
Foto: Repro ČT
Popisek: Eduard Hulicius

Střet zájmů Andreje Babiše bylo hlavní téma diskuse v pořadu Události, komentáře. Debata se pak přesunula k české účasti na Transatlantickém fóru. Moderátor Daniel Takáč se zeptal, jak rozumět původní neochotě nevyslat sněmovní delegaci. Chtěl vědět, jestli to partneři nebudou vnímat jako nespolehlivost Česka.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jindřich Rajchl, předseda PRO a poslanec SPD, připomněl slova předsedy dolní komory Parlamentu Tomia Okamury, že nebude dělat z Poslanecké sněmovny cestovku. „Když se podíváte na ceny letenek, tak je to naprosto skandální, jaké ceny tam přišly. V momentě, kdy Okamura řekl, že tu cestu nepodepíše, tak za pár hodin přišly ceny letenek o polovičku levnější. Nebudeme plýtvat penězi daňových poplatníků a nebudeme dělat z Poslanecké sněmovny drahou cestovku,“ ujistil Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Náměstek ministra zahraničí v demisi Eduard Hulicius (KDU-ČSL) reagoval: „Já bych si dovolil dát jistý benefit pochybnosti. To může udělat ta nová vládní většina, která se teprve rozjíždí, ještě nezačala vládnout. Kroky, které by znamenaly posun Česka do bezvýznamnosti, jsou jenom nedopatřením. Naštěstí se to podařilo vysvětlit. Doufejme, že se nejednalo o diplomatický faul. Našly se o polovičku levnější letenky.“

Budou ceny letenek rozhodovat o tom, kam poletí česká reprezentace?

Moderátor se pak zeptal, jestli cena letenek rozhoduje o tom, kam česká reprezentace poletí, nebo nepoletí. „Určitě je to důležitý faktor,“ řekl europoslanec Jan Farský (STAN) a zdůraznil význam Transatlantického fóra. „Jestli našli letenky o polovinu levnější, to je dobře,“ soudí politik.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Neříkám, že cena letenky je hlavní argument. Ale není důvod, abychom bezuzdně utráceli. Voličům jsme slíbili, že snížíme náklady Poslanecké sněmovny. A to také uděláme. Tento týden jedu do Maďarska na konferenci zahraničního a obranného výboru V4. Jedu tam autem společně s kolegou poslancem. Budeme šetřit. Je férové vůči voličům, že nebudeme plýtvat jejich penězi. Slíbili jsme, že se nebudeme chovat papalášsky a nebudeme se chovat papalášsky. Sednu ve 4:30 ráno do auta a pojedu do Budapešti, nemám s tím problém,“ sdělil Rajchl.

Fotogalerie: - Předseda Okamura

Předseda sněmovny Tomio Okamura
Tomio Okamura a Patrik Nacher
Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura
Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura
Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura
Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura

Hulicius řekl, že neseděl na organizačním výboru Sněmovny, který rozhodoval o těchto věcech. „Existuje řada možností, jak si s cenami letenek hrát. Lze letět nejlevnější třídou. Nechci znevažovat potřebu šetřit. Ale šetřit se má na správném místě. Když jedete na celodenní náročné jednání a vstáváte kvůli tomu ve čtyři ráno, abyste tam byl v osm, tak celý den jste poměrně unavený. A na tom jednání se moc aktivně neúčastníte. To, co vypadá jako luxus, má smysl,“ vysvětlil náměstek.

Řekněte to horníkům!

Složení delegace podle Rajchla nebyl problém, šlo čistě o cenu letenek. K tématu se pak ještě vyjádřil na svém facebookovém profilu: „Musím se přiznat, že poprvé za celou dobu, kdy chodím do televizních debat, mě někdo skutečně dojal. Když tam pan lidovecký náměstek ministra zahraničí srdceryvně vyprávěl o tom, že když musí vstávat na nějakou konferenci už ve 4 ráno, tak pak na těch jednáních není úplně aktivní a produktivní, tak mi málem ukápla slza.“

A ironicky připodotkl: „Snad je nám všem jasné, že se vyplatí mu koupit z peněz našich daňových poplatníků drahou letenku, aby se mohl vyhajat do růžova a dorazit na akci v plné síle! Jen by mě zajímalo, co by mu na to řekly ty statisíce lidí v naší zemi, kteří musí vstávat ve 4 ráno každý jeden den a pak odvést mnohem fyzicky náročnější práci za pětinu mzdy, než jakou dostává na svůj účet pan náměstek. Docela bych chtěl tu konfrontaci ve studiu vidět. Fakt by mě zajímalo, jak by třeba horníkovi z Karviné vysvětloval, že vstávat ve 4 ráno je prostě nelidské, a že je tudíž fér, aby mu z těch 35.000 hrubého, které si na šachtě vydělá, přispěl pár kaček navíc na jeho business class, aby mohl spát až do osmi.“

Ing. Markéta Pekarová Adamová

  • TOP 09
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já osobně papalášství nesnáším. Je výrazem neúcty a arogance vůči tvrdě pracujícím lidem. Až ve čtvrtek pojedu do Budapešti, tak vstanu ve 4 ráno, sednu do auta se svým kolegou ze sněmovny a prostě tam dojedeme po silnici. Letenku za 5x vyšší náklady bych odmítl. Nechci a nebudu se chovat jako novodobá šlechta, jak nám to po celé 4 roky předváděla třeba Markéta Pekarová Adamová. A za sebe budu apelovat na to, aby se tomuto novému trendu přizpůsobili i ostatní. Jestli má obnova důvěry v politiky někde začít, tak jasným vzkazem, že už se nebudeme chovat jak rozežraní vévodové, nýbrž vám všem dali najevo, že jsme přišli do Sněmovny pracovat a sloužit své zemi. My jsme tady pro vás, ne vy pro nás. A tohoto kréda se budu jednoznačně držet,“ slibuje politik.

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Tady to máte v plné parádě
Rajchl (PRO): Vedou stopy Jermakovy korupce i do ČR?
Najednou vidíme pravý důvod. Rajchl k nejmenování Turka
Jindřich Rajchl: „Z Ukrajiny šlo 14 milionů eur Fialově kampeličce.“

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/rajchl-ma-situaci-kolem-stretu-zajmu-za-saradu-farsky-a-hulicius-mluvi-o-zdrzovani-367805

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

cestování , Okamura , Farský , Rajchl , Poslanecká sněmovny , Hulicius , ceny letenek

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Má podle vás o zahraničních cestách poslanců rozhodovat i cena letenek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Podle vás sněmovna patří teď jen vám?

Proč by každý nemohl vyjádřit svůj názor? Navíc, proč se opět řeší podle mě úplné malichernosti jako je vyvěšování vlajek?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 21 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Když nejsou fakta, pracuje fantazie.“ Drsná dohra reportáže ČT o Motoristech

13:47 „Když nejsou fakta, pracuje fantazie.“ Drsná dohra reportáže ČT o Motoristech

„Reportéři vytvářejí dojem napětí bez ověřitelných faktů. Když nejsou fakta, pracuje fantazie. Nepře…