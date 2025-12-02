Drahé letenky? Luxus, který má smysl. Rajchl ve varu ze slov náměstka

Střet zájmů Andreje Babiše bylo hlavní téma diskuse v pořadu Události, komentáře. Debata se pak přesunula k české účasti na Transatlantickém fóru. Moderátor Daniel Takáč se zeptal, jak rozumět původní neochotě nevyslat sněmovní delegaci. Chtěl vědět, jestli to partneři nebudou vnímat jako nespolehlivost Česka.
Jindřich Rajchl, předseda PRO a poslanec SPD, připomněl slova předsedy dolní komory Parlamentu Tomia Okamury, že nebude dělat z Poslanecké sněmovny cestovku. „Když se podíváte na ceny letenek, tak je to naprosto skandální, jaké ceny tam přišly. V momentě, kdy Okamura řekl, že tu cestu nepodepíše, tak za pár hodin přišly ceny letenek o polovičku levnější. Nebudeme plýtvat penězi daňových poplatníků a nebudeme dělat z Poslanecké sněmovny drahou cestovku,“ ujistil Rajchl.
Náměstek ministra zahraničí v demisi Eduard Hulicius (KDU-ČSL) reagoval: „Já bych si dovolil dát jistý benefit pochybnosti. To může udělat ta nová vládní většina, která se teprve rozjíždí, ještě nezačala vládnout. Kroky, které by znamenaly posun Česka do bezvýznamnosti, jsou jenom nedopatřením. Naštěstí se to podařilo vysvětlit. Doufejme, že se nejednalo o diplomatický faul. Našly se o polovičku levnější letenky.“
Budou ceny letenek rozhodovat o tom, kam poletí česká reprezentace?
Moderátor se pak zeptal, jestli cena letenek rozhoduje o tom, kam česká reprezentace poletí, nebo nepoletí. „Určitě je to důležitý faktor,“ řekl europoslanec Jan Farský (STAN) a zdůraznil význam Transatlantického fóra. „Jestli našli letenky o polovinu levnější, to je dobře,“ soudí politik.
„Neříkám, že cena letenky je hlavní argument. Ale není důvod, abychom bezuzdně utráceli. Voličům jsme slíbili, že snížíme náklady Poslanecké sněmovny. A to také uděláme. Tento týden jedu do Maďarska na konferenci zahraničního a obranného výboru V4. Jedu tam autem společně s kolegou poslancem. Budeme šetřit. Je férové vůči voličům, že nebudeme plýtvat jejich penězi. Slíbili jsme, že se nebudeme chovat papalášsky a nebudeme se chovat papalášsky. Sednu ve 4:30 ráno do auta a pojedu do Budapešti, nemám s tím problém,“ sdělil Rajchl.
Hulicius řekl, že neseděl na organizačním výboru Sněmovny, který rozhodoval o těchto věcech. „Existuje řada možností, jak si s cenami letenek hrát. Lze letět nejlevnější třídou. Nechci znevažovat potřebu šetřit. Ale šetřit se má na správném místě. Když jedete na celodenní náročné jednání a vstáváte kvůli tomu ve čtyři ráno, abyste tam byl v osm, tak celý den jste poměrně unavený. A na tom jednání se moc aktivně neúčastníte. To, co vypadá jako luxus, má smysl,“ vysvětlil náměstek.
Řekněte to horníkům!
Složení delegace podle Rajchla nebyl problém, šlo čistě o cenu letenek. K tématu se pak ještě vyjádřil na svém facebookovém profilu: „Musím se přiznat, že poprvé za celou dobu, kdy chodím do televizních debat, mě někdo skutečně dojal. Když tam pan lidovecký náměstek ministra zahraničí srdceryvně vyprávěl o tom, že když musí vstávat na nějakou konferenci už ve 4 ráno, tak pak na těch jednáních není úplně aktivní a produktivní, tak mi málem ukápla slza.“
A ironicky připodotkl: „Snad je nám všem jasné, že se vyplatí mu koupit z peněz našich daňových poplatníků drahou letenku, aby se mohl vyhajat do růžova a dorazit na akci v plné síle! Jen by mě zajímalo, co by mu na to řekly ty statisíce lidí v naší zemi, kteří musí vstávat ve 4 ráno každý jeden den a pak odvést mnohem fyzicky náročnější práci za pětinu mzdy, než jakou dostává na svůj účet pan náměstek. Docela bych chtěl tu konfrontaci ve studiu vidět. Fakt by mě zajímalo, jak by třeba horníkovi z Karviné vysvětloval, že vstávat ve 4 ráno je prostě nelidské, a že je tudíž fér, aby mu z těch 35.000 hrubého, které si na šachtě vydělá, přispěl pár kaček navíc na jeho business class, aby mohl spát až do osmi.“
„Já osobně papalášství nesnáším. Je výrazem neúcty a arogance vůči tvrdě pracujícím lidem. Až ve čtvrtek pojedu do Budapešti, tak vstanu ve 4 ráno, sednu do auta se svým kolegou ze sněmovny a prostě tam dojedeme po silnici. Letenku za 5x vyšší náklady bych odmítl. Nechci a nebudu se chovat jako novodobá šlechta, jak nám to po celé 4 roky předváděla třeba Markéta Pekarová Adamová. A za sebe budu apelovat na to, aby se tomuto novému trendu přizpůsobili i ostatní. Jestli má obnova důvěry v politiky někde začít, tak jasným vzkazem, že už se nebudeme chovat jak rozežraní vévodové, nýbrž vám všem dali najevo, že jsme přišli do Sněmovny pracovat a sloužit své zemi. My jsme tady pro vás, ne vy pro nás. A tohoto kréda se budu jednoznačně držet,“ slibuje politik.
autor: Naďa Borská