Kolovratník (ANO): Dárek na rozloučenou od Fialovy vlády

03.12.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zdražení dálničních známek

Kolovratník (ANO): Dárek na rozloučenou od Fialovy vlády
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

První adventní neděle je tradičně časem, kdy si lidé zapalují svíčku, zklidní se a začnou přemýšlet nad dárky. Řidiči v Česku už jeden dostali – roční dálniční známka podraží na 2 570 korun. Symbolické rozloučení s vládou Petra Fialy, které se zapíše nejen do sváteční atmosféry, ale hlavně do peněženek.

Kdyby existovala soutěž o to, kdo dokáže vytáhnout z kapes občanů co nejvíc peněz, ministr dopravy Martin Kupka by si zřejmě odnesl zlatou medaili. Pod jeho vedením byl zaveden nový systém výpočtu ceny známek, který kombinuje inflaci a nárůst délky dálniční sítě. Výsledkem je systém, kterému nerozumí téměř nikdo, ale který má jedno jisté – cenu vždy jen nahoru.

Samozřejmě, rozvoj infrastruktury něco stojí. Ale je fér ptát se, zda neexistují jiné způsoby financování než stále vyšší poplatky pro běžné řidiče. Zvlášť v době, kdy domácí rozpočty čelí celé řadě jiných tlaků, za které velkou odpovědnost nese selhání právě vlády Petra Fialy.

Pro srovnání: v Rakousku stojí roční dálniční známka v přepočtu necelých 107 euro. Tedy +/- stejně jako ta naše. Jenže rakouská dálniční síť je delší. V reálném přepočtu tak Češi za méně kilometrů platí výrazně víc.

Dobrou zprávou alespoň je, že naše vláda je připravena na změnu, která přinese stabilizaci cen. Pokud se to skutečně podaří, mohli bychom po letech zmatků a zdražování konečně vyjet směrem k rozumnější dopravní politice. A třeba si jednou dálniční známku koupíme bez pocitu, že jde spíš o daň než o službu.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
Prezident a Ústava

Tvrdíte, že prezident nejedná protiústavně. Kde je Ústavě uvedeno, že má prezident právo zasahovat do programového prohlášení vlády, což chce? Děkuji za odpověď Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

