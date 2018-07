STAN: Rozumné hospodaření, nerozumné obcházení komisí

Jednání bylo velmi dlouhé, na druhou stranu, překvapivě klidné a konstruktivní, byť byla na pořadu jednání celá řada sporných bodů. Hlavní polemika se nevedla nad způsobem hospodaření, ale nad způsobem, jakým vedení kraje přistupuje ke svým komisím.

Vzhledem k ekonomické konjunktuře a střízlivé investiční správě krajských financí vykázal rozpočet kraje v roce 2017 přebytek 420 milionů korun. Společně s nevyčerpanými prostředky pak zastupitelé v letošním roce rozhodovali o dodatečné alokaci bezmála 503 milionů korun. Část na dubnovém zasedání, část na včerejším. 200 milionů korun zastupitelé přidělili do Fondu budoucnosti, zbytek částky pak do jednotlivých investičních akcí. Petr Kulhánek, krajský zastupitel a primátor Karlových Varů, hodnotí: „Dobrou zprávou je, že vedení karlovarského kraje, oproti státnímu rozpočtu, využívá doby ekonomické prosperity, aby se zajistilo na horší časy. Zároveň je třeba zajistit, aby byly dodatečné investice smysluplné.“

Problematickým bodem bylo projednávání dotačních žádostí v památkové péči a cestovním ruchu. Ukázalo se totiž, že ačkoli byly žádosti dle používaných dotačních pravidlech posouzeny v příslušných komicích, kde mají své zástupce všechny krajské politické strany a hnutí, rada kraje sama projednaný materiál dodatečně upravila. A to zcela zásadně. Opoziční zastupitelé se pak pozastavovali především nad vlastním smyslem komisí a nedůvěrou vedení kraje. Jiří Klsák, krajský zastupitel a náměstek primátora Karlových Varů, komentuje: „V komisích sedí lidé, kteří se oblastí odborně často zabývají mnoho let. Dojdou a shodnou se na nějakém postoji, napříč politickými stranami. O několik týdnů později se dozví, že se rada kraje bez další konzultace rozhodla úplně jinak. Obávám se, že takový přístup členy jen demotivuje a budou se ptát, proč to vlastně mají dělat.“

autor: PV