Scheinherr (Praha sobě): ÚOHS zastavil demolici Libeňského mostu

26.09.2025 17:17 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zákaz práce na rekonstrukci Libeňského mostu

Scheinherr (Praha sobě): ÚOHS zastavil demolici Libeňského mostu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Antimonopolní úřad potvrdil své rozhodnutí z června a zakázal práce na rekonstrukci Libeňského mostu. Vrcholí tím amatérismus koalice Pirátů a ODS. Její politici jdou na ruku zhotoviteli a změny diktované stavební firmou přijímají s naprostou odevzdaností a letargií. Na otázku, kolik bude most stát, jen krčí rameny.

Metrostav TBR v tendru nabídl 2,2 miliardy, což bylo o 300 milionů méně, než předpokládali projektanti. O důvodech se můžeme dohadovat, ale mateřský Metrostav tehdy nebyl v jednoduché situaci, když mu soud kvůli korupční kauze zakázal účast ve veřejných soutěžích.

Je jasné, že z takové zakázky by pro Metrostav dnes bylo nejlepší vycouvat. Ale to nejde. Dělá se tedy nejspíš všechno pro to, aby se projekt změnil. Po volbách se vyměnila koalice a cenovka roste, harmonogram najednou neplatí a v rozpočtu je chaos. Citlivá rekonstrukce se potichu mění na demolici. Politikům, kteří by měli projekt hlídat, je to jedno.

ODS a Piráti vám budou tvrdit, že most je najednou v horším stavu a rekonstrukce není možná, i když ji před lety sami schválili. Jenže to není pravda. Neobjevila se žádná nová data, která by říkala, že most nejde rekonstruovat. Kloknerův ústav ČVUT říká, že závěry jeho dřívějších posudků stále platí a stav mostu se za poslední roky nijak nemění. Na zatěžovacích zkouškách se podíleli respektovaní odborníci z firem Pragoprojekt a INSET.

Město místo toho naslouchá inženýrům Metrostavu a projekt se kompletně mění a prodražuje až do výše 4 miliard korun, a to ještě není konečná částka.

Není divu, že se takové čachry ostatním firmám nelíbí. A není divu, že jim dnes Antimonopolní úřad dal definitivně za pravdu.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
autor: PV

