Scheinherr (Praha sobě): Zůstane nádraží Holešovice navždy v tristním stavu?

Zakonzervuje se neutěšený stav nádraží Holešovice a jeho okolí? Právě to teď městu hrozí, a k tomu škoda stovek milionů korun! Náměstek Zdeněk Hřib po letech příprav náhle a bez jakékoli diskuze vydal pokyn k ukončení projektu, a to kvůli jedinému novinovému článku. Článek spekuluje o tom, že okruh korupčníků, kteří projekt zneužívali k vydírání, mohl být o dost širší. O tom ještě dále.

A jak to tedy je? V minulosti se podobná cenná území (Vyšehrad, Smíchov nebo Bubny) vždy rozprodala bez toho, aniž by si stát nebo město zajistily sebemenší vliv na rozvoj daných území nebo podíl na zisku z něj. To jsme v případě okolí nádraží Holešovice nechtěli dopustit. Dopravní podnik tady sám stavět nemůže, protože nevlastní několik klíčových pozemků uvnitř stavebního bloku.

Připravil se tedy projekt ve formě společného podniku s majiteli těchto pozemků (Karlín Group). Díky tomu by i do budoucna zůstal Dopravní podnik klíčovým hráčem v území a zajistil pro sebe potřebné podmínky – rekonstrukci stanice, kvalitní veřejný prostor, snadné přestupy mezi MHD anebo služby pro cestující. A hlavně by měl podíl na profitu z celé zástavby, což jen pro Dopravní podnik znamená až 600 milionů korun. Tohle byla práce mého týmu v minulých čtyřech letech.

Nastavený proces přípravy se ale už v roce 2020 pokusila zvrátit skupina Dozimetr okolo Michala Redla. Ta si řekla o úplatek pět milionů korun pod výhrůžkou, že prostřednictvím “svých” lidí dokáže rozjetý projekt zastavit a pohřbít. Jakmile jsem se o tomto jednání dozvěděl, šel jsem na policii a okamžitě podal trestní oznámení. Později jsem se dozvěděl, že právě to přispělo k tomu, že se policie na skupinu zaměřila, nasadila odposlechy a celou chobotnici postupně rozkryla. Na konci stál obrovský policejní zátah, vazba pro členy skupiny a vyšetřování, ústící v dnešní návrh na obžalobu.

Před několika týdny byl projekt na dozorčí radě Dopravního podniku hlavního města Prahy všemi koaličními i opozičními stranami schválen včetně hlasu náměstka Hřiba. Výhodnost projektu pro město totiž potvrdily už dva nezávislé audity. Teď ale město může rázem přijít až o 600 milionů korun. Ale hlavně je takový způsob rozhodování velmi nebezpečný precedens. Takto by šlo z vůle politika zničit jakýkoliv projekt ve městě. A Praha opět přestane být sebevědomým a solidním partnerem.

A co zastavením projektu nádraží Holešovice „získají“ Pražané?

Stanice a její okolí zůstanou na další spousty let v tak zuboženém stavu, jako jsou dnes. Na vlak a do metra budeme chodit vybydleným veřejným prostorem bez jakéhokoliv zázemí.

Město bude nakonec muset rekonstrukci kompletně zaplatit z vlastního rozpočtu.

Praha navíc přijde o předpokládaný zisk z celého projektu (ano, těch 600 milionů korun!), a ještě se vystavuje riziku soudních sporů.

Shrnu to. Když odhrneme mlhu, kterou dnešní vedení Prahy vypouští, ten záměr vlastně jen dotahuje do konce, co chtěla zločinecká skupina z Dozimetru. Právě oni plánovali celý projekt „rozstřelit“, a pak vyžadovat výpalné za svolení s jeho pokračováním. Pokud se to stane, dojde tedy k tomu, o co v minulém volebním období tihle zločinci usilovali a co já jsem nedopustil.

